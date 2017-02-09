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大勢所趨？年輕選民的「另類選擇」

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回想起往年的脫歐公投，當時亦只有三分之一的年輕人投票，而大部分年輕人卻是主張留歐。

常言道年輕人政治冷感、甚或是政治無知的徵狀，大部分已發展國家的投票數據均反映，愈年輕一群的投票率往往愈低。在英國或波蘭，少於一半 25 歲以下的青年人曾在最近一次的選舉中投票；在 2015 年的瑞士聯邦選舉，有近 3 分之 2 的「90 後」選擇坐留家中；在 2014 年的美國國會選舉，則有約 5 分之 4 的「90 後」選擇不去投票。到底年輕人是對政治冷感，還是有另一番體會？

Alex Orlyuk 是一個生於蘇聯的 28 歲青年，6 歲時搬到特拉維夫（Tel Aviv）定居。儘管他一直密切關注以色列的政治動向，並認為以色列政府應當與巴勒斯坦多加斡旋以達致和解，可是自他具投票權以來，他在過去 4 年的總統大選中，卻未曾投一票。他不認為這是種違背了「義務」的表現，相反是更有力的「政治表態」，明確表示他並不對任何一個參選政黨抱一絲希望－－若以色列政府依然是可預期地讓人失望，繼續漠視腐朽實況而「孤注一擲」投票給「不值得」有票的政黨，變相或是助長了惡的「平庸之惡」。

  • 英國喜劇演員 Russell Brand 曾在 BBC newsnight 的一段訪談中直言自己從沒投過票，當主持人反問他理由，Brand 詼諧的回應反映另一種聲音。

積極去設想另一些可能性，似乎構成了年輕一輩默認的新主調。這趨勢除可見於知識份子的一些論述外，亦可反映於現今美國年輕人如何界定自我政治身份上。根據 Pew Research Centre 的統計，儘管承認支持民主理念的年輕人有增無減，在 18 至 33 歲的一群中，卻只有 4 分之 1 人會指稱自己為「民主黨」一份子，半數人會形容他們是「獨立的」；但就 69 歲以上的一群而言，卻只有 3 分 1 人會這樣做。

對於 80 或 90 後來說，大部分「政治承諾」不外乎是空中樓閣。不過，普遍年輕人不取信於政黨的理由會是空穴來風嗎？單看美國 2012 年數據，只有 15% 的年輕選民曾獲政黨接觸；反觀較年長一群， 10 個選民中便有 6 個曾獲政黨接觸，這就反映了政黨的競選考慮。另外，在擬定政策方面，針對年輕人的考慮亦似乎較常遭忽視；例如在英國政府財政緊縮的情況下，英國退休人士的免費乘車計劃、電視牌費津貼和電費津貼得以保留，年輕人的房屋津貼卻被削減。

若要推動年輕人參與投票，重新肯定民主投票的價值，有人建議強制投票、或將投票的合法年齡推前。事實上，澳洲、比利時、巴西就使用了強制投票，美國前任總統奧巴馬亦曾公開表明，強制投票或許是「改革」的一步；至於阿根廷、奧地利，則試圖把投票的合法年齡推前至 16 歲。可若果真如此，這亦代表我們即將回到老問題：一個人到底要到幾歲才算成熟，能夠參與政治？而投票權對於年輕人來說，其「價值」代表了甚麼？

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