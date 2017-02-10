杜夫：大球星們，不要去中國獻醜啦

體育運動最好睇嘅地方係，無論你有幾多銀紙、有幾大勢力，落到場都要靠自己，即使再多大商家大財團與你同行，都係憑表現定勝負。好似踢波咁，你有錢到收買球證吹黑哨打茅波，都係 11 個人落場踢，無話身家多幾億，就可以 100 個人一齊落場踢。習慣咗中國邏輯嘅球隊當然未必同意，咁所以呢，中國足球都幾難搞得起。

最佳例子莫過於用全球最高周薪嘅收入吸引迪維斯遠征中國嘅上海申花。上海申花星期三晚亞冠盃附加賽主場 0:2 輸咗俾布里斯班獅吼，正式同亞冠盃講拜拜，只可以專心本地賽事喇！

睇返場波，申花勝在球員質素好，迪維斯、馬田斯見過世面，隊長摩蘭奴左腳有一定威脅，但隊波無隊型、無戰術。獅吼作客兼顧忌迪維斯等大牌球星，縮後踢、打反擊。睇返上半場，有好多次見到迪維斯縮後支援隊友，但隊友都無動於衷，寧願選擇大腳吊入禁區，都唔想一步一步去拉散對手防線。下半場情況好咗少少，球員走位互動多咗，只不過咁，進攻戰術依然單調，都係九九八十一斬。如果前鋒係賓迪基、卡路爾呢類空中霸王咁都無可厚非。但技術型嘅迪維斯配搭速度型嘅馬田斯，用高波真係九唔搭八。而且對手係澳洲球隊獅吼，成班球員都係西方人，講體格、硬碰硬不落下風，做咩以己之短攻人之長？輸，係輸在戰術部署、隊型之上，而唔係個人技術。

申花其實係中國球壇嘅一國縮影，大曬金錢簽入一堆名牌球員，以為有錢就是王。不過醒嘅都知萬丈高樓從地起，擺大個頭輸到死，要長遠發展要靠青訓，如果要即時增強球隊實力應該係簽後防，令到球隊基礎穩固，唔駛輸先，之後再一步一步簽前鋒，增強攻力。睇返最近呢幾個轉會窗，數來數去，中國球隊都係買中前場球員，奧斯卡、迪維斯、拉美利斯、積遜馬天尼斯，咁後衛呢？從呢點就知中國足壇仍然處於街場水平，「虎頭蛇尾」攻守失衡，淨係識一個人帶波獨闖龍潭，戰術意識、團體合作咩都無。

咁點算？著重青訓、重用本土球員、由低做起諸如此類，呢啲講都講到口臭啦！何妨中國真係要學，大把榜樣俾佢參考，就咁睇吓日本、韓國都得啦。只不過咁，唔通俾錢掙面子、駛黑錢、走資又話你知咩？趁住亞冠盃未開始先出局呢個巨大嘅變化，申花班主或者迪維斯應該不得不重新考慮係咪繼續科水或者留喺中國踢波喇！