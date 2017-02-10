陶傑：追求自利，是人類身上殘留的獸性

狂人總統上台，掀起反「全球一體化」（Globalization）。但三十年前，反全球一體化卻是西方左派學者的一致論題。

他們認為可口可樂、麥當勞、荷里活電影席捲全球，壟斷經濟文化產業，侵略擴張，美國的跨國食品包括家鄉雞如果開到拉薩和新德里，是對人類文化多元的重大威脅。

但其實最早的全球化是十九世紀的帝國主義時代。英國領導的印度生產棉花，運去曼徹斯特工廠加工，成為英國製造的高級羊毛襯衫，行銷世界。

同樣，英式下午茶也因為錫蘭和大吉嶺的茶葉，加上英國貴族文化，成為上流人象徵，比起廣東人「一盅兩件」的粵式飲茶，香港大學生當年已在告羅士打行喝下午茶，比起他們的父母幫襯高昇茶樓蝦餃燒賣，覺得更為時髦而高級。

西方左派崇尚的經濟學家凱恩斯，在著作中一度讚美帝國主義促成的全球化：「倫敦的居民可以在床上品嚐早茶，同時打電話訂購世界各地產品，由於航運發達，可以合理期望這些商品很快送上門。同時他們也能將財富投資世界任何一個地方的天然資源和事業，並分享投資在未來產生的成果。」

全球化造就了馬來的橡膠和錫礦，全球化也帶來了罐頭和一切塑膠做的體育用品。沒有馬來亞的糖業代理商郭鶴年，倫敦的夏蕙（Savoy Hotel）酒店的下午茶，桌上的那盅糖也不會那麼白。

「全球化」是一個內涵複雜的詞彙概念，其實與左派或右翼無關。同樣是帝國主義，英帝促進了全球化，但奧匈帝國、納粹德國、墨索里尼的意大利，全部傾向維持經濟的自足，主張封閉型模式。蘇聯紅色帝國也是封閉型經濟。

杜林普上台，將美帝以往主導的開放型經濟扭向封閉型。從此帝國主義又回復到「非英國」的定義。正如瑞士哲學家艾米爾（Emil Brunner）指出：追求自利，是人類身上殘留的獸性。全球化與否都與促進人類的幸福無關，一切只為了自己，正如高唱大愛和平的左派，英國退歐，失去了歐洲，他們失去了許多歐盟官僚紅酒美食的吹水職位。