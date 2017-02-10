紅眼：中年大叔電幻物語

一般男演員的成長之路，都會經歷青春期、小鮮肉期、熟肉（年）期、中年期，山田孝之卻是例外。三十歲出頭，他已經修煉出一副中年男子該有，鐵漢柔情的神魂身心。異類、粗獷、率性，山田孝之無階段性演進，稚氣一脫，一來就是完全體，大叔。

2005 年電影「電車男」上映，大紅。當時 22 歲的山田孝之，主演肥胖毒男一名，其後雖拍了為數不多的型男之作，但時間極短，2006 年電視劇「白夜行」時還是有點肉地的帥氣少年，到 2007 年在電影「熱血高校」飾演「百獸之王」芹沢多摩雄，已開始散發濃烈的熟男味道，七分不良少年，就有三分大叔輪廓。除了因為鬍鬚密、胸毛多、腳毛粗，山田孝之接拍的角色也迅速「佬」化，幾乎沒有所謂的青靚白淨時期，在「熱血高校」飾演其「學弟」瀧谷源治的小栗旬，其實比山田孝之還要大一歲，但人家還是一直演英俊小生到十年之後，才偶爾改一下戲路，留點鬚渣演熟男，山田孝之卻早就加入了中年大叔隊伍。

有時，鏡頭下早熟，而現實中，至少早婚；有時卻似大頑童，堪稱全日本最喜歡打機的男演員，兼地上最強遊戲機代言人，拍 Playstation 廣告大概沒人比他更稱職。事實上，近年山田孝之主演的系列作品，如「黑金丑島君」和「勇者義彥」系列，都介於成年人口味和動漫路線之間。形象麻甩，但有點萌，是不少觀眾印象中的他。不過，就因為過早成為大叔，無形象包袱，山田孝之才能玩得起，做自己，像超級撒亞人一樣散發出肉眼可見的鮮明個人風格。

雖說作品角色左右了觀眾印象，但山田孝之是男演員中的「奇行種」，個人因素亦佔了極大比重，戲路之另類經常叫人摸不著頭腦。比如說，揀盡寒枝不肯棲，唯獨惡搞「勇者鬥惡龍」的極低成本深夜劇「勇者義彥」上季居然拍到第三輯，時值壯年，事業高峰，不是千金難買好檔期嗎？如果有錢就是任性，大叔就是率性，山田孝之成名後簡直是頻頻燃燒人生來證明自己特立獨行的真愛。公式化的黃金時段日劇鮮見此君，卻是深夜劇常客，「勇者義彥」以外，2015 年山田孝之就開始跟山下敦弘拍攝偽紀錄片「山田孝之的東京都北區赤羽」，借此劇半真半假的自我放逐，重歸日常生活，反思作為演員的真正價值。拍得隨意、即興、簡陋，卻意味深遠，展現了山田孝之不一樣的演員修為。

至於今年拍攝的「山田孝之的康城電影節」，形式上是續作，但出發點有些分別，劇裡和劇外的野心也更宏大。「故事」講述山田孝之在拍攝上季檔期的「勇者義彥」途中，有感於自己從影多年都未有具藝術水平的代表作，因而想籌拍一部電影，衝擊康城電影節，並找來上輯偽紀錄片的老朋友山下敦弘操刀（還騙他說跟上輯偽紀錄片是完全不同的計劃，事實上正是拍攝第二部偽紀錄片）。山下敦弘以為他想做康城影帝，但山田孝之說自己不演，想做監製，還隨即開了家公司叫「康城株式會社」。作為「戲中戲」的（假）康城參展影片，名為「污穢森林」，想將發生在外國的變態殺人狂真人真事改編，而主演者居然是只有 12 歲的童星蘆田愛菜。

山下敦弘飾演一位被熱血傻瓜演員——山田孝之無限次衝擊理智下限的知名導演——他自己，還一再問他，確定是由小女孩演變態殺人犯？真的不是綾野剛？（躺著也中槍的綾野剛是山田孝之在「黑金丑島君」的伙伴。）只有目標和構思，以及一家近乎空白的電影公司，無劇本也無資金，便展開了兩個大叔和一個小蘿莉的康城之夢。

籌備過程亂七八糟，作為偽紀錄片是笑點，但同時是這故事的重點。電影不是一腔熱血就拍得成，劇中的山田孝之很傻很天真，連劇本都未有，拉大隊拍了幾十秒宣傳片就四出找贊助商，結果弄得一臉灰。從他主演的電影製片商東映，到找他做代言人的 Sony，隨處拍門，索價一億，自己以為是一筆小數目（還說粗略估計自己替東映賺了幾十億，拿個一億半億無難度），結果廠商們都暗笑他想法單純，獅子開大口。劇情暴走得來又其實浪漫，山田孝之成功找來自己的影迷籌了 2,000 萬開鏡，卻挪用經費跟山下敦弘真的去了康城「實地考察」找靈感，見到紅地毯和歷代名導掌印，兩人感慨得老淚縱橫，七分假想來都有三分真。當然啦，現實中他們是為了拍這偽紀錄片才去康城的，真正的拍攝預算同樣極可能絕大部分都花費在每集不同的 Opening 外景片段中。

雖然山田孝之這部「污穢森林」完全離譜，但「山田孝之的康城電影節」本身卻相當認真，片中找來的製片單位和專業人士都是真人真事真知灼見，在胡鬧的偽紀錄片中嚴肅地討論著不少電影議題，例如日本電影為何難以闖出國際，而各大國際電影節的評審口味又如何，怎樣的作品風格會受青睞。裡面說得一針見血：「康城電影節基本上就是討厭荷里活。」話說山下敦弘原來也很會演，被山田孝之耍得團團轉，卻是誠摯的電影痴，片中居然直接問相關人士，為甚麼是枝裕和就可以呼聲高，但為甚麼我的作品從來都入不了康城呢？還半自嘲半寫實地說：「我原本的風格不受歡迎啊。」而就像反面教材，山田孝之在片中過度功近利的「康城夢」卻同樣被行家看穿，遭到赤條條的批評：「山田君，為了拿獎而拍這種作品，你的企圖太過刻意了。」

如果真是拍來參展，兩位大叔的「康城夢」當然是太造作膚淺，不過，「康城夢」愈走歪道，此偽紀錄片便愈有自況味道。事實上，山田孝之與山下敦弘的假戲真做虛虛實實，甚是有趣，前者是渾身傻勁的熱血狂人，跟他在「勇者義彥」的角色已經分不開；後者則是反應慢兩拍好像還未了解要拍甚麼的蠢隊友。但當然，堅持不演的山田孝之其實一直在演，看似被人牽著鼻走的山下敦弘才是這部「山田孝之的康城電影節」的真正導演。戲中情節半真半假，但戲外兩人以偽紀錄片方式拍劇，卻看得出完全用心。雖然片中的山田孝之是「我為獎狂」，但現實剛好相反，此劇自嘲得來有種老練的自勉，不是追逐夢想正能量大爆發，正如不是得了獎的才叫對人生有所交代。劇中為獎做盡任何事，也任何事都做，現實中做的卻是另一件事，不是嗎？凌晨一點播出的深夜劇，都要去法國「取景」。有心人，用大氣電波的下欄時段都玩得愉快，大叔的浪漫，盡在其中。