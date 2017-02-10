唐明：否則只剩下這三個 X

2月10日
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語文有甚麼好學？如果只是為了滿足柴米油鹽之需，文盲也可以過得很好。

語文不完全是功能性的，譬如你看見一樣東西很好，Good，學會這個字就夠用了。但這能叫人滿足嗎？總算煮了一鍋沒有燒焦的菜，Good；跟男友吵架吵贏了他還賠罪，Good；心愛的球隊贏了世界杯，也 Good？中了頭獎呢？顯然，只學會一個 Good 是不夠的。

語文跟技藝一樣需要精進，層次愈細緻，感覺就愈微妙。我們都知道古代的中國人對馬很有講究，馬有各種名稱：駿、驃、驪、駒、驕、騏等等，其中有毛色，身高，體態的分別，顯然，古代的中國人對於馬有很多的認識，不一樣的馬可能有不一樣的待遇；中文用刑的字也非常五花八門，基於我心臟特別脆弱就不一一列舉了，但是馬也好，刑也好，都是具體的事情，至於表達情緒和感受等抽象概念，中文的詞彙量就有點力不從心。

眾所周知英文的詞彙量簡直浩瀚無邊，要那麼多詞彙幹甚麼呢？如果你決心馬馬虎虎，稀裏糊塗，三歲到老都用同一副眼光看待人生和世界，當然沒這個必要，“OK, Sorry, Bye” 三個字也能走天下。但是，能用愈多不同的詞彙呈現同一個概念，這個概念就愈清晰，人云亦云的可能減低，你也不會隨便照單全收。

英文在近義詞這一領域似乎特別發達，同一個抽象概念包含許多相近的詞彙，不同詞彙之間的差別，簡直比色調更為細膩，表達出來的效果特別鮮活。以厭惡反感這一概念為例，每一個字包含厭惡的份量是不一樣的：Disgusting 屬於生理上的厭惡感，大多形容一些「腦囟未生埋」做出來的低級行為：玩口水，挖鼻子、開屎尿屁的玩笑，故意失態嘩眾取寵之類，與廣東話的「核突」最為接近。

Revolting, Repulsive, Repugnant 這一組就比較嚴重，超越生理層次，主要出於價值觀的判斷。很明顯，Revolting 從 Revolt 而來，令人聯想到打砸搶燒之亂；Repugnant，受到冒犯，感到敵意，很有可能是因價值觀衝突而起，這些厭惡感是令大腦感到不適甚至疼痛的。

令人非常不適的感受還有 Appalling，有聳人聽聞，驚駭之意；Shocking 則相對單純，問題是，你憎恨鄙視的一個人竟然發了達走了好運，到底是 Shocking 還是 Appalling 呢？呵呵。吃驚的還有一個 Ghastly，到底是出於可怕還是可厭，也說不清楚，視乎閣下的神經有多麼細膩，外表拘謹內心高冷的公子小姐，恐怕遇見過份熱情的朋友也會當堂嚇壞。

Grotesque 來自於形態扭曲的驚懼，Grotesque 包含距離感：陌生、遙遠、非人、化外之意，由此又生出一系列表示極度不讚成、不認可的詞：Bizarre, Ludicrous, Ridiculous，讀音也都不無誇張之感。英文有這麼多表示厭惡的詞彙，一定有甚麼原因吧。是他們對醜惡的感覺特別敏銳，還是過份冷靜，才會把感覺也當標本一樣解剖？精確描述感覺，既是語言的力量，更是一種樂趣。

網上有人如此總結：網絡語言存在一種只用三個 X 六個字就能抒發自我的狀況：神奇而吃驚，他們說「我 X」；讚賞而欣喜，他們說「牛 X」；鄙視而厭恨，他們說「傻 X」。想突破這種狀況？好好學語文吧。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※

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