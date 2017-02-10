愛迪生的偉大不止於發明，在於發明「發明家」

愛迪生說過：「天才等於百分之一的靈感，加百分之九十九的汗水。」這句說話是幾乎是每個人小時作文必學必用的名句。愛迪生固然是發明的天才，身懷千項專利。他出生於 1847 年 2 月 11 日，從小就對化學甚感興趣，奠下了日後成為發明家的基礎。不過，他的天才不僅用於產品發明，更大是用於建立了一支發明團隊，充分發揮「發明家」的實力。

雖然愛迪生在世時擁有超過一千項專利，其實大多的發明是屬於愛迪生與其團隊改良前人的意念。以讓愛迪生聲名大噪的燈泡為例，電燈並非新鮮事物，至少在 1874 年兩名加拿大發明家已擁有電燈專利（Electric lights），1879 年才售予愛迪生。同年愛迪生發現以碳化竹絲作燈絲，可延長燈絲壽命，1879 年 11 月愛迪生才以「電燈」（Electric lamp）為名申請專利。

同一時間，除了愛迪生著手研究電燈，還有英國發明家斯萬（Joseph Swan） 也擁有在白熾燈方面的專利，而由於斯萬早於 1861 年便有就自己的研究申請專利，並在其後十多年間不斷改良，他手上的證據在英國法院專利官司有如王牌，愛迪生也不敢硬碰到底，在 1883 年他們最終協議兩人在英國的電燈公司合併為「愛迪生-斯萬電燈公司」。

愛迪生也不是像大家想像般，獨自一人在實驗室埋頭苦幹的刻板發明家。在他發明碳化竹絲燈前一年，便得到銀行家 JP Morgan、Spencer Trask 及范德堡家族投資，成立了「愛迪生電燈公司」，即現今「通用電氣」的前身，燈泡實際是科研公司的產品。1980 年，他又成立了「愛迪生照明公司」，兩年後取得紐約市發電站的建造合約，逐步建立他的供電和照明王國。 愛迪生除了是發明家，還是一名成功的企業家，他名下長長的一串公司名單，反映了愛迪生真正的實力。

愛迪生以「偉大」的發明家見稱，但他與工程師特斯拉 （Nikola Tesla）的一段恩怨情仇，卻是在學校裡難以啟齒的污點。特斯拉在 1882 年於巴黎愛迪生分公司任職工程師，後來決定到美國發展，由當時分公司部長推薦到紐約，直接受僱於愛迪生的機械公司。 在 1919 年，當時 63 歲的特斯拉出版了一本自傳，當中他表示「經理」曾懸賞 5 萬美元解決直流電發電機的運作問題，他真的順利解決後，卻遭反口，他因而大受打擊及憤而離職。

這名「經理」是否愛迪生本人，以及特斯拉的自述是否可信，後來成為懸案，但愛迪生以抹黑手段打壓特斯拉發明的交流電卻是事實。由於愛迪生一直以來所投資的設備都是基於直流電系統，特斯拉代表的西屋公司積極發展交流電供電系統，是重大的競爭對手。愛迪生通過媒體誇大交流電的危險性，又私下支持紐約監獄改用交流電電椅來處死死囚，好讓民眾更厭惡交流電。事業處處受挫的特斯拉，最終在酒店房間裡孤獨逝去。

愛迪生則成為美國以至世界各國的經典偉人，他只受過三個月的學校教育，卻勤奮向上、白手興家，難怪成為美國夢的典範。愛迪生是發明家，更是發明了「發明家」的美國企業家。