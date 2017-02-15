5月11日
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You’re fired：美府官員「被辭職」名冊

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下位被杜林普大喊「You're fired!」的，又會是誰？圖片來源：路透社
下位被杜林普大喊「You’re fired!」的，又會是誰？　圖片來源：路透社

杜林普政府再起波瀾。先有署理司法部長 Sally Yates 拒絕為入境禁令辯護被炒，再有國家安全顧問 Michael Flynn 在新總統就職前，就與俄羅斯駐美大使討論美國對俄制裁令，為此引咎辭職。回顧歷屆美府，被趕出「宮」的官員不乏少數，尤以下述幾位的（被）離職實錄最為轟動，足以名留白宮史。

與總統唱反調

韓戰爆發初期，五星上將麥克阿瑟（Douglas MacArthur）領軍，成功登陸仁川，並收復漢城，大振美軍士氣。不過，能力愈大，野心愈大，反而招來麻煩。1951 年，麥克阿瑟向時任總統杜魯門（Harry Truman）提出，要求轟炸中國，作為美軍攻入北韓的手段，但杜魯門堅持讓朝鮮半島維持「有限度戰爭」而拒絕。麥克阿瑟抗議，終被杜魯門解除指揮權。

敢篤總統背脊

1973 年 5 月 18 日，確斯（Archibald Cox）以特別檢察官身份，接手調查水門事件。他擴大調查範圍，並要求取得醜聞主角、時任總統尼克遜的私人錄音帶。尼克遜抗拒交出，反而下令時任司法部長理查森（Elliot Richardson）罷免確斯，但理查森與副手相繼辭職抗命，觸發憲法危機。其後，尼克遜雖成功解僱確斯，但竊聽醜聞曝光後，他亦在翌年黯然下台。

「紐約時報」報道，尼克遜就水門案調查工作，罷免考克斯及迫走理查森與其副手。
「紐約時報」報道，尼克遜就水門案調查工作，罷免確斯、迫走理查森與其副手。

替總統食死貓

在 1986 年，美國政府被爆向敵國伊朗出售武器，再將交易所得的利潤，資助尼加拉瓜的反政府叛軍。時任國家安全委員會政治軍事處副處長的 Oliver North 因授權此事而遭撤職，更被刑事起訴，判處罪成，但經過多番上訴，最終獲撤銷定罪。直到 1991 年，North 出書大爆「伊朗門事件」內幕，直指時任總統列根雖多番否認，其實對售賣軍火一事「完全知情」。

公然推廣手淫

1994 年，時任衛生總監 Joycelyn Elders 獲邀在聯合國一個愛滋病會議發言，當被問及應否推廣手淫，以防止青少年以較危險的形式性行為，她直言：「我認為，手淫是人類性行為的一部分，亦是應該教導的事。但我們甚至沒教孩子最基本的做法。」儘管她事後解釋，只是希望給兒童更健全的性教育，並非要指導如何自慰，可惜為時已晚，最終被迫請辭。不過坊間流傳，有性商店為聲援 Elders，於翌年創立「國家自慰日」，每年舉辦活動慶祝。

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