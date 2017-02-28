5月9日
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Panasonic 重生之道：不再崇尚武士切腹，甘當國際配角

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圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

當 Sharp、Toshiba 因鉅額虧損，不是落入賤賣窘境，就是瀕臨破產危機。但同一個時代崛起的另一家百年企業松下（Panasonic），卻早已谷底反彈，擺脫虧損。

差異就在於前者還在堅守日本的武士道精神，寧可戰到死也不願意投降受辱，後者卻早已看清局勢，像明治天皇一樣改革求存。

60 年前，松下靠一台彩色電視打入美國市場；Sharp 可以花 40 年，只為了追求更高品質的液晶技術，慢工出細貨，使日本成為全球液晶電視之王。

但近十年，韓國、中國品牌崛起，快速推出高 CP 值的家電產品，現在電視卻成了日本大廠的虧損錢坑。

日本因為中韓競爭，逐漸被迫退出家電市場。2008 年日立慘賠 7,800 億日元，創日本製造業史上最高虧損紀錄；三年後，Panasonic、Sharp、Sony 相繼敗在液晶電視產業，不敵韓國三星，三家大廠合計虧損達 1 兆 6 千億日元。

擁有多年日本企業顧問經驗，BCG 台灣董事總經理徐瑞廷指出，消費性電子要賺錢只有兩個途徑，一為提升價值，二為量大。日本企業既無法以高技術說服顧客購買高價產品，又無法如三星一樣擴張市佔率、衝量，這時候日本企業習慣採用的技術——製造與品牌的垂直模式，就開始面臨虧損。

如同荷里活電影末代武士中的場景，Sharp、Toshiba 就像渡邊謙所飾演的舊時代軍閥，無法忘懷往日榮光，儘管虧損也不願意放棄傳統。但松下，卻認清了自家的技術已不再是企業競爭的唯一優勢，大膽的斷尾求生。

松下社長津賀一宏 2012 年上任時，做了一個實驗。他在家中擺了一台松下產的 Plasma （電漿）電視和一台對手的液晶電視，他和妻子每天盯著這兩台電視看，結果「我太太因為是松下支持者，就說 Plasma 電視比較好，可是我並沒有看到明顯差異，」「我們太自信了，卻忽略了要從客戶的角度看待產品，」津賀說。

shutterstock_424678054於是，他宣布提前停產 Plasma 電視，砍掉三年內無法達到營業利益 5% 的產品線，並調整組織架構，裁員近萬人，才將原先 16 項業務、100 個部門，縮編成四家公司、56 個部門，全力發展車用、能源等業務。

不僅如此，松下還像明治天皇一樣，願意放低身段，走向海外，找尋合作夥伴，甚至甘心成為配角。

與電動車大廠 Tesla 的合作便是一例。2009 年開始，松下開始獨家供應電池給 Tesla，更在今年 1 月宣布，將投資 16 億美元，與 Tesla 一起在美國內達華州建設電池工廠，防止韓國 LG 等對手搶單。

此外，松下用超過 200 億日元取得歐洲汽車後倒後鏡大廠法可賽（FICOSA International）5% 股權，共同開發監控系統，藉此打入福斯、雷諾等車廠供應鏈，展現國際化的決心。

曾經紅極一時的日本企業與品牌，若不願意放下身段改當國際配角，最終將只能走向切腹自盡或戰死沙場兩個結局。

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