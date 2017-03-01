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紅眼：「四重奏」之收視不濟才有資格成為神劇

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日劇「四重奏」劇照
日劇「四重奏」劇照

要形容某套電視劇收視報捷，口碑向好，譬如上季新垣結衣和星野源主演的「逃避雖可恥但有用」，你可以說它鶴立雞群；但形容緊接「逃恥」於 TBS 電視台火十（周二晚上十點）黃金時段播出的新作「四重奏」，卻不得不贈殘酷的四字眉批，曲高和寡。

首先澄清，曲高和寡無貶義。高手有兩種，高人一班，叫人仰首，高不可攀，就不是人人都領略到它有多高。「四重奏」無疑就是出手太高，反是敗因。

或許是上季「逃恥」大熱有餘溫，今季日劇似乎也多了些平常看慣韓劇與無記的觀眾冧莊捧場。若不計拍攝方式獨特的深夜劇如「By players」和「山田孝之的康城電影節」，近乎不用想，木村拓哉的「A Life」和草彅剛的「謊言戰爭」徒有巨星坐鎮，但劇本普通，屬傳統正劇套路，可看可不看，遠遠不如由松隆子、滿島光、松田龍平和高橋一生四人主演的「四重奏」精彩。但儘管社交網站上或同道中人閒聊之間確實好評如潮——甚至是罕見的一致推崇，可惜只是同溫層幻象。若看收視成績，恰好相反，木村拓哉和草彅剛仍能守住，「四重奏」卻一直僅得單位數，首回收視率 9.8%，往後則持續下跌，連二線劇成績也不如。

日劇「四重奏」劇照
日劇「四重奏」劇照

四位主角都是一線名星，加上主題曲由椎名林檎操刀，劇本則出自當年寫過「東京愛情故事」的名編劇坂元裕二之手，夢幻隊陣容，降班球會表現，收視率居然不及上季同檔期作品「逃恥」的一半，真有幾秒鐘以為報錯數。其實不難理解，「四重奏」很難不是全季日劇的超班首選，比「逃恥」更勝不只一籌，但這正是問題所在。「逃恥」起初只屬賣萌甜故，劇情一般，然而容易入口，故事一開始就能吸引大批觀眾追看，到後期劇情翻轉，由同居生活延伸到反思傳統婚姻觀念，是以收到爆炸性迴響，這策略是聰明和成功的。反之，「四重奏」的故事和角色關係極為複雜，它比「謊言戰爭」更似謊言戰爭，雖跟「逃恥」一樣都是同居生活，但故事一開始就表明「全員騙子」，四位主角都極力隱瞞身世，話中有話，當一個故事只有不可靠的敘事者，觀眾便找不到一個跟自己視點一致的角色來投入，也就需要更多耐性去揣度情節。若能細心回味，處處精妙，伏筆有時橫跨幾集才淡然道破，可惜普羅大眾不是這樣想，真實情況是不少人都覺得「四重奏」節奏斷斷續續，跟不到故事走向，未見精彩就趕客離場。「入場」門檻高，儘管真的「全員好評」， 結果卻是收視仆直。

打個比喻，「逃恥」是有性格的鄰家女孩，「四重奏」卻是漂亮出眾散發著一襲仙氣，同時叫人摸不著頭腦難以親近的神秘少女。單看劇中對白，總是言簡意賅的「四重奏」就不時要觀眾「倒帶」，再聽一次，細想一會，才摸得清這些貌似簡單的說話含有甚麼弦外之音。所以，此曲確是高了。曲高和寡和鶴立雞群的分別，就是脫俗和不俗。脫俗更接近完美，但一般人都傾向於喜歡不俗，因為不俗本身就有一點俗，只是不多，但看起來親切得多，這就是為甚麼東野圭吾一直是日劇改編作的常客，而不是以佈局複雜聞名的本格派大師島田莊司。比起椎名林檎，大家其實都更喜歡聽宇多田光，喜歡唱「戀」的星野源吧。

不考慮觀眾，無收視，是此劇敗筆。但只要不考慮觀眾的感受，它近乎完美。尤其日劇滑坡多年，久未遇到如此高水準的作品。就直接說好了，主要是觀眾都習慣了不用腦去看劇。當然，有人覺得看電視劇是消遣娛樂，讓腦袋放空，要處處細嚼反芻倒不如不看。是的，「四重奏」不適合坐小巴的時候看，不適合深夜在公司加班的時候看，不適合睡前眼皮半張的時候看，睡前要看的話還是推薦「謊言戰爭」，有水原希子又有山本美月，顏值高，劇情大路，敵我分明，就似無記當年的重頭劇「溏心風暴」，怕觀眾不記得，草彅剛每集都會含淚說一遍自己為甚麼要報仇。至於「四重奏」，觀眾起碼要看到一半，才拼砌出四位主角錯縱複雜的關係。

作為電視劇，「四重奏」屬不合格之作，但問題在於大家都把它當成電視劇，而它超越了電視劇的層次，就不應該用看電視劇的心態來看待。就好像智商異於常人的天才，在學校的制度化培訓中表現都叫人擔憂，測驗成績時常不合格。落俗的老師，會以為他們跟不上學習進度；有眼光的老師，則選擇有別於看待一般學生的方式跟他們相處。 ——當然，如果你對教學無甚熱誠，純粹教書賺錢，那他們只是你眼中的問題學生，還是早點下班回家一邊看股票行情，一邊看韓劇與無記，過你不俗的生活。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
紅眼 日劇情史

專欄作家、文藝雜誌主編。旅居台北多年，曾獲香港中文文學創作獎冠軍、青年文學獎等。已出版長篇小說包括「廢氣團」、「沼氣團」、「小霸王」、「赤神傳」及短篇集「紙烏鴉」、「獅人鳳」。

http://www.facebook.com/a38redeye

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