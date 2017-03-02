4月26日
排隊的道理與不排隊的理由
切爾諾貝爾核災是如何發生？
麥當勞江河日下，星巴克取而代之？
讀心術，一定不會成功？
有機環保大使：食膠袋的蠟蟲
戀情告終的 7 種凶兆
掌握自己人生
藝評：「好人不義」——直視罪與罰的本質
鄭立：神秘大地——老趙戰略篇
護瞳行動：小農村的另類需求

星巴克大幅加價　人氣依舊不墜的秘密

A+A-

starbucks2

早前台灣星巴克宣布旗下 29 款飲品全面調高，最高一款星冰樂加價港幣 5 元，是有史以來最大漲幅，價格甚至超過了日本與德國。消息一出，消費者紛紛表示不能接受，有人甚至揚言抵制，但一週過去，各家分店的人潮似乎並未因此消退，理由何在？

答案是，它把喝咖啡的過程，變成一趟坐頭等艙的體驗。

圖片來源：Starbucks Hong Kong Facebook 專頁
圖片來源：Starbucks Hong Kong Facebook 專頁

五年前，星巴克執行長舒茲，推出了一項名為「My Starbucks Rewards」的忠誠會員制度計劃，香港早在 2013 年推行，而台灣也在今年引進並取名為「星禮程」。獎賞計劃將會員依累計消費金額分為三級，目前會員總人數逾 100 萬，最頂級的「金星」會員約佔 10%，消費次數是全體會員的兩倍，平均客單價也高出一成。表面上看來，這不過是一般百貨通路慣用的消費積點策略，但深究下去，它所販賣的其實更像航空公司所創造的「歸屬感」與「尊榮感」。

這兩個名詞聽來很抽象。但曾任 Netflix、Yahoo! 等公司顧問、著有「引爆會員經濟」一書的作者巴克斯特 Robbie Kellman Baxter 以航空公司的制度，做出有趣的舉例。

巴克斯特指出，一般航空公司的里程累積制度只是建立在利益的交換上，「你飛 2 萬 5,000 哩，就可以升級艙等，如果你飛 5 萬 5,000 哩，就可以獲得免費機票 ，這是用折扣去鼓勵提升消費頻率和消費額度，這只是一種財務交易而已。」這樣的結果是，當競爭對手有類似或更好的優惠時，這些顧客將沒有忠誠度的轉移。

但若是頭等艙的常客，獲得的待遇就不僅如此。以阿聯酋航空為例，它不只能滿足忠誠顧客的要求，還可以提供許多度身訂造的服務。試想你在登機時若能聽到以下的對話：「我們了解你比較喜歡搭乘我們的班機，這樣好了，我們能滿足你一些特殊的要求。」是不是會因此感覺被重視，進而展現高忠誠度？

星巴克正是套用了頭等艙這種度身設計個人化服務的概念，創造專屬會員的歸屬感。例如員工會在杯上寫祝福小語，送上會員生日禮時也有口頭祝賀、或唱生日歌，甚至細緻到全公司都習慣稱會員為「熟客」，只因熟客兩個字更帶有情感連結。至於頂級會員，待遇就更加不凡。一張刻有名字的實體金卡，象徵獨特與尊榮。此外，還能參加頂級會員專屬的派對，在派對中購買活動當天限定販售的商品。

當喝咖啡變成一種具歸屬感的尊榮體驗，價格也就不會是消費時的唯一考量，而是往夢想邁進的過程。就像電影「寡佬飛行日記」（Up in the Air）中佐治古尼扮演的角色，拼命累積到千萬的飛行里程，只為了換取那張象徵著身分地位的終極會員卡。

相關新聞

McDonalds Starbuck

麥當勞江河日下，星巴克取而代之？

Svalbardi_water

500 蚊一樽水是乜水？

BBC 一段政經訪問之中，意外誕生一位超級明星。

流行的法則

driver

江皓昕：The Hire——十五年後，繼續頭搖又尾擺

muji

無印良品：極少廣告卻殺出血路

Starbucks Signboard

無字商標品牌學

iStock_90533253_MEDIUM

鄭立：創業的現實主義——務實不等於妥協

圖片來源：wikipedia

鄭立：五百年前的創業家哥倫布

本月熱門

Anschluss sudetendeutscher Gebiete

把 卐 字傳入德國的男人

shutterstock_214066240

懶，但又瘦又好體能的動物

圖片來源：路透社

陶傑：杜林普的傲慢

圖片來源：路透社

說的是日本製，靠的卻是外勞


昨日要聞
  1. 陶傑：失序資本主義的時代
  2. 【法國大選】三大趨勢預測
  3. 在日本，校園欺凌特別痛
  4. 埋單以外，男女如何才平等？
  5. 經濟愈發達　冰島語愈消亡？
  6. 你不為意的污染源 —— 人字拖
  7. 人在甚麼環境下容易受騙？
  8. 綠色和平：環保，是一種生活態度
  9. 江皓昕：「非正常械劫案」——文藝牛仔的浪漫
  10. Eric Chan：稅務政策有甚麼作用？
星級話題
Brexit|研究|丹麥|特首|Netflix|建築|逃稅|子女|單身|足球|美國總統|文翠珊|記憶|大數據|城市|音樂|投資|時裝|非洲|總統|社交|中東|商業|戰爭|全球暖化|年輕人|設計|眼疾|自由|西班牙|太空|大選|攝影|學習|英語|基因|Facebook|曾俊華|教育|性愛|脫歐|日劇|小說|氣候變化|機械人|遊戲|希特拉|希拉莉|插畫|大腦|生物學|網絡|藝術|潮流||失業|健康飲食|梁振英|兩性|香港|廣告|科技|動物|納粹|舞台劇|倫敦|移民|運動|哲學|文學|奧運|企業管理|毛澤東|閱讀|林鄭月娥|NASA|奧巴馬|消費|工作|城市規劃|傳媒|意大利|生態|歷史|共和黨|App|美國大選|桌遊|公投|反恐|語言|台灣|特朗普|家長|污染|飲食|品牌|伊斯蘭|美劇|女性|房屋|科學|恐怖主義|敍利亞|金融|人工智能|學生|特首選舉|智能手機|英超|恐怖分子|里約奧運|生活|經濟|杜林普|心理學|結婚|環保|貧富懸殊|電影|睡眠|AI|挪威|食物|醫療|創業|親子|難民|歐盟|google|ISIS|企業|情緒|北韓|民主|恐襲|瑞典|企業家|澳洲|第二次世界大戰|衣著|樓市|時尚|宗教|board game|出版|愛情|旅遊|社交媒體|全球化