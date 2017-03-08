網上最大謊言：點擊同意條款

如果 Netfliex 要求你將未來的第一個孩子送出，才可看「紙牌屋」，相信你絕不同意。看劇要那麼大犧牲？不論社交網站、購物網站抑或串流媒體，舉凡需要登記使用，都不能免俗彈出長如文集的「使用條款與細節」，密密麻麻的排版中佈滿不知所云的法律名詞，冗長深奧偏偏頁尾還故作大方提供同意或拒絕的選項。不過有實驗發現此等條款根本無人會讀，麻木點擊同意，不禁叫人質疑究竟「使用條款」意義何在。

實驗：申請帳號＝同意捐仔

美國曾經出現一個名叫「NameDrop」的社交網站，吸引 500 多名大學生加入。與絕大部分網民的慣性動作一樣，他們乖乖「點擊同意條款與細節」——即使條款第 2.3.1 條要求他們將未來生育的第一個孩子交給「NameDrop」。這 543 個學生之中只有 25% 費心花幾十秒速讀千字文條款，可惜一目十行沒能讓他們發現自己即將放棄自己未來第一個孩子，通通急不及待點擊同意。

這個由美國兩名大學傳理教授領頭的實驗證明，無人會讀網上合約條款，哪管你以甚麼名目，許可協議、服務條款、隱私政策，使用者都懶得一看，所謂「點擊同意以上條款」，如兩位教授所言是互聯網上最大的謊言。條款太長用詞太艱深，當你登記享用某網站的服務，草草碌過條款按下「同意」那一刻，就註定你將讓它予取予求。猶幸「NameDrop」純屬虛構，這些大學生尚能保住未來骨肉。

培養點擊同意的慣性

「另人擔憂的是，消費者保護法正被這些點擊同意條款逐步蠶食。」研究合約心理學的法律學者 David Hoffman 指。說到底，不似傳統合約，個體用家根本不能與 Google、Facebook 和 Twitter 等大企業在條款上討價還價，要麼同意換來成功註冊，要麼反對並被遣返前頁。細節讀與不讀似乎無關痛癢，反正無論條款如何，需要服務的用家都只能同意，無謂費時又費神認真刨條款。久而久之網民逐漸被培養出慣性——凡遇網上條款點擊同意便是。

取締長條款？

有人建議用設計彌補不讀條款的問題，例如將幾千字條款斬件，當用戶用到相關服務才彈出提醒，就像在 Facebook 發文發相時出現「誰可以看到此帖」的私隱條款提醒。不過先不說能否鼓勵用家讀條款，若所有瑣碎條款都一一閱讀，恐怕每年要花費 250 小時，實在不划算。