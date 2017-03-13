4月12日
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江皓昕：「迷幻列車 2」——老是一件不優雅的事

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電影「迷幻列車」劇照
電影「迷幻列車」劇照

不知你還否記得？1996 年的「迷幻列車」裡，其中一幕在愛丁堡公園，Renton 和 Sickboy 一邊用 BB 彈槍狙擊公園裡的遊人，一邊討論 David Bowie、Lou Reed、Elvis Presley、David Niven、「玫瑰的名字」等，結論是那些曾經才華洋溢，接通了天地線的藝術家，隨年紀老去，都會慢慢失去感覺，不再美麗。Sickboy 說：「It’s certainly a phenomenon in all walks of life。」Renton 反問：「So we all get old and then we can’t hack it anymore. Is that it?」

這麼一句反問，由 20 年後他們自己，作了最完美的解答——是的，人會老去，而老是一件不優雅的事。

電影「迷幻列車 2」劇照
電影「迷幻列車 2」劇照

「迷幻列車 2」是一部粉絲如我所期望，並超額多出期望的續集電影，非常出色。出色在它的定位，導演 Danny Boyle 並沒有炒冷飯，沒有把一切推倒重來美其名 reboot 的狗尾續貂，更沒有一如某些港產片所謂續集，為著重演廿年前技驚四座的風格化畫面，硬叫一群大叔去扮廿年前的自己。反倒是如果你抱著看廿年前酷來酷去的鏡頭，心想這是 90 年代英倫熱重臨，Britpop revival，大家盡地一鋪 hip 起來吧——抱歉了，你違背了導演初衷，也自欺欺人的忽視了時間。

電影一開始即已拖緩的節奏，缺乏一開場就出那招牌「Choose life」讀白，正是告訴你時間已過，怎麼耍酷也是徒然。人老了，招牌緊身牛仔褲再也穿不下，第一集街道上的招牌逃跑畫面，也變成了第二集開首在跑步機上的練跑和摔倒。10 歲會覺得 20 歲很老，20 歲會覺得 40 歲很老，到你 40 歲時驀然回首，卻發現自己還是一樣的懵懂迷失。曾經你以為自己不在乎時間，結果你發現是時間不再乎自己。

有人說第二集是不能獨自成立的篇章，一定要先看首集才能明白。我卻認為兩部電影根本分隔不開，皆因它的觀影經驗絕不止於電影院裡的 120 分鐘，而是把中間隔著的整整 20 年也一併包涵在內。這是一個長達廿年的故事，它在玩弄觀眾的記憶，多年後今天，當你在光與影中看見銀幕上幾位熟悉的主角，Renton、Spud、Sick Boy、Begbie，你會驚訝發現，原來某部分的他們一直寄居在你身上。角色隨著你本人而成長，今日再看見他們，就像電影中那些八米厘鏡頭式的朦朧畫面，恍如隔世。當 Spud 偶然回到他們當年一起逃跑的斜角窄巷，看見了當年的魂縈舊夢，那一刻，坐在觀眾席的我們也彷彿看見了自己——當年看這部電影的你有多大？生活如何？旁邊跟你一起看的人，現在在哪？把這麼一個影後功課做完，你會發現這幾個蘇格蘭小混混算不了甚麼，因為你的人生，比他們幾個的毒海浮沉都還要驚艷、精彩、哀傷、又潦倒得千百倍。

戲內，當 Renton 突然在廿年後出現，拿著 4,000 鎊給予其他角色作賠償，Sickboy 悲痛怒叫：「我還可以用這些錢來買甚麼呢？一部時光機嗎？」俱往矣，當年他拿走的不僅是錢，而是一段有憧憬的人生。戲外，燈光亮，踏出電影院的一剎那，你會發現拿走這廿年間一切的，不是 Renton，不是 Danny Boyle，也不是 Ewan Mcgregor，而是時間。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
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江皓昕，編劇，白羊座。

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