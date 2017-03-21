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普京的雙重西方政策

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普京之野望究竟是甚麼？　圖片來源：路透社

俄羅斯近年針對西方發起一連串政治角力，目的何在，外界揣測紛紜－－在 Google 輸入「What does Putin want」，就搜尋到 1,500 萬個結果。普京固然不可能懷抱那麼多願望，而就俄羅斯的西方政策來說，不少分析均指向一個解釋：普京一邊削弱西方，一邊與其合作，鞏固俄羅斯的地位之餘，同時要考慮普京的個人利益行事，因此俄羅斯既不會全面開火，亦不會停止對自由民主政體的攻擊。

俄羅斯對西方奉行雙重標準，一方面出於國家策略，另一方面或源自普京個人需要。國家層面而言，俄國問題專家 Lilia Shevtsova 指出，普京一心恢復俄羅斯的大國地位，然而國力不及前身蘇聯，無法控制大量衛星國，例如國家年度預算有 2,500 億美元，單是經濟援助白俄羅斯已佔 100 億之多，根本難以長遠維持，普京唯有訴諸削弱西方民主的地下手段，例如發動黑客洩密、干預民主選舉、打擊西方形象甚至加害外國政客（例如前烏克蘭總統尢先科 Viktor Yushchenko），目的或如傳聞所言，「分化西方聯盟」、「終結以理想價值為綱的戰後國際秩序」，俄羅斯再乘勢而起。

不過，與西方硬碰硬，對俄羅斯並無好處。2014 年美國為報復俄羅斯「佔領」克里米亞，牽頭經濟制裁之後，俄國經濟重創，GDP 由 2013 年的 2.2 兆美元劇減至 2015 年的 1.3 兆美元，比意大利、巴西和加拿大更低；僅 27% 國民存有積蓄，平均月薪有一半用於口糧。俄國生產力滯後，需借西方之力，才能維持經濟社會運作。一如奧巴馬指出，俄羅斯「並非超級大國……生產商品無人問津，只會賣軍火和化石燃料」，俄國相當仰賴西方進口能源，諸如德國、挪威和英國均是入油大戶，2013 年歐洲進口石油之中，俄羅斯出口量便佔 35%。

杜林普與普京能否修復美俄關係？　圖片來源：路透社
杜林普與普京能否修復美俄關係？　圖片來源：路透社

俄國經濟極待西方打救，普京會向西方親俄政客示好（例如美國的杜林普、法國的馬琳勒龐和菲永），也就不難理解，不過做法好頭爛尾早有前科：2001 年 911 事件後，普京主動聯絡小布殊，表示願意協助共同反恐，布殊在記者會表示：「我從他的眼睛，看出他為人直率而可信……看到他的靈魂。」不過兩國蜜月不常，2008 年布殊任期之末，普京出兵格魯吉亞，以報復美國支持當地顏色革命，歷史發展似乎更呼應布殊的國防部長 Robert Gates 所言：「我從他的眼睛，看到一個冷血殺手。」奧巴馬上任時曾承諾「重整」美俄關係，結果並未如願，時任副總統拜登後來更直截了當表示：「我從你的眼睛，看不出有靈魂。」同樣，杜林普就職前向普京大獻溢美之辭，但上任短短兩月，已有親俄官員下馬，本人亦多番改口風，鑑於反俄方針向來是民主共和兩黨共識，輿論多數不看好兩國關係前景，不過發展如何仍然難料，始終普京與杜林普兩人都是無法預計

官商貪腐則是左右俄國外交的另一因素。普京個人及其政權的財富與石油產業密不可分，估計普京坐擁近 400 億美元資產，而據俄國專題記者 Ben Judah 分析，俄羅斯之所以拒絕法治，出於普京及其政圈不願放棄貪瀆，鑑於數以百億美元計的不法資產多數存於西方銀行，或是分散投資於各先進國家（例如澳洲牧場、法國公債、倫敦樓房、日本股票等），一旦俄羅斯與歐美全面決裂，戶口隨時遭到美國要求凍結，對俄羅斯貪官有弊無利，因此普京對西方外交長期陷入兩難，既要刺激西方，又要確保不會過火，否則玩火自焚。說法亦解釋了普京為何一邊在國內鼓吹反西方聲音，另一邊則積極尋求親俄的西方政客合作。

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