4月28日
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複製不來的丹麥式幸福

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圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

聯合國公布最新的全球幸福指數報告，去年奪冠的丹麥，今年雖被挪威擊敗，但仍高居第二，同屬北歐的冰島及芬蘭，亦打入五強，反觀英美德法此等傳統大國，排名卻不入十大。看丹麥人長年過得快活，你我心生羨慕，專家們亦為之好奇：幸福是否有公式，可以複製再移植？

說到幸福，很多人先聯想到財富，無論是競選特首或總統，都要強調（或吹噓）自己理財有道。但聯合國的報告顯示，幸福真的不能用錢買，美國便是一大證明。作為世界最大經濟體，收入自 1960 年代節節上升，國內生產總值（GDP）近年亦有增長，但世界幸福指數反映，美國在富裕國家的排行中，從 10 年前的第 3 位，跌至今年的第 19 位。

哥倫比亞大學經濟學家 Jeffrey Sachs 負責報告中有關美國的章節，他形容：「美國鮮明地展示出，一個國家正在『所有錯誤地方』尋找幸福。」他指出美國人的幸福指數下降，背後有多個因數：財閥在政壇崛起，藉巨額捐款作出影響；收入不平均及教育的「嚴重剝削」，令年輕人負債之餘，亦感前景灰暗；911 後的「開放式全球反恐戰」，亦加重恐懼氛圍。

北歐五國的經濟能力也不弱，若論人均國內生產總值，皆在全球頭 20 位內。但當地人所說的幸福，不在於自己賺多少錢，而是看政府怎樣用錢。以丹麥為例，稅率高得咋舌，高收入者課稅佔入息達 51.1%，惟當局做到「取之於民，用之於民」，把稅收投放到福利計劃上，包括免費大學教育、免費醫療服務、較長產假安排及失業救濟金。

智庫「幸福研究所」的 CEO Meik Wiking 如此形容：「我們不是在交稅。我們是在投資自己的社會。」在全球幸福指數報告中，亦重點提到丹麥對石油收入的再投資，是「著重未來多於現在」。然而，要推行這種高稅率，非每個國家都負擔得來，即使真有能力決心跟隨，也絕非朝夕辦到之事。

科學界亦有一說，指丹麥式幸福為外人難以模仿，皆因他們的快活安樂，乃是 DNA 作祟。英國華威大學的研究員 Andrew Oswald 及 Eugenio Proto 表示，丹麥人擁有一種基因突變，與心情愉悅、抵抗抑鬱有關，他們相信「一個國家愈接近丹麥的基因構成，就會愈加快樂。」這種先天優勢是否存在，還需更多驗證，但丹麥獨有的 hygge 文化，確實令其幸福難以複製。

Hygge 是一種崇尚簡單舒適的生活態度，以抵抗漫長冬夜。「Hygge 可以是與親友在柔和的燈光下用膳，又或是閱讀一本好書。」丹麥語講師 Susanne Nilsson 如此形容。「The Year of Living Danishly: Uncovering the Secrets of the World’s Happiest Country」的作者 Helen Russell 則指：「對我來說，Hygge 是對自己好一點，稍為放縱享受，不去懲罰或否定自己。」總括來說，就是感到輕鬆自在，忘卻憂心煩事。

Michael Booth 著有「近乎完美的人：北歐烏托邦神話的背後」一書，他認為丹麥人的幸福，還在於他們的期望較低。他在雜誌 The Atlantic 曾如此寫道：「多年以來，我問過很多丹麥人，是否相信他們是全球最幸福的人，至今未有一人確信此事。丹麥人的期望，確實比我們的都要低，而當他們的低期望被滿足，自然就覺幸福。」

這算是知足還是沒出息？若你認同後者，相信比起丹麥，北望神州更值得你參考。

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