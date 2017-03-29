5月12日
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紅眼：「四重奏」之人生是一碟小菜還是伴碟的菜

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日劇「四重奏」劇照
日劇「四重奏」劇照

Thank You, Parsley。

這似乎就是日劇「四重奏」的收筆語。或許是編劇坂元裕二的最後一個伏筆，最後一集，就像首尾呼應，經歷離離合合的四人組，一年後再次在輕井澤的別墅裡吃飯。同樣是一盤炸雞。故事的開場白，便是講炸雞與檸檬汁，到結局，是炸雞旁邊的伴碟菜，Parsley。

家森就像第一集那樣喝住了真紀、別府和小雀，第一次是因為他們在炸雞上面擠檸檬汁，第二次是因為他們「撩開」了那片伴碟菜。同樣地，編劇在瑣碎日常事中做了文章。反正伴碟菜最終都是要被「撩開」的，那為甚麼要把它放在碟上呢？

日劇「四重奏」劇照
日劇「四重奏」劇照

家森說：「但如果沒有伴碟菜，你總覺得少了一點甚麼，會很寂寞吧？」儘管是沒價值的東西，卻不代表它不能存在。伴碟菜就是四位主角的自況，空有志氣，毫無才華。故事結束，輕井澤的別墅終於也放售了，而故事中的另一「伴碟菜」，有朱，最後釣得大金龜的她，華麗到不行地拋下一句：「人生，小菜一碟。（人生，チョロかった。）」惡毒得來淘氣，就像主角四人的對倒，人生的反面。有朱對四人組由始到終都有份特別的妒忌和艷羨，不少人看不透有何足妒？其實是性格使然，同為庸庸碌碌的伴碟菜，有朱總覺得別人的日子比自己輕鬆，主角四人尤其礙眼，她心中大概有一種「明明你們跟我一樣都是別人的伴碟菜，少給老娘在自由自在的裝甚麼上道菜」的恨意。

就好像在故事尾聲，有個聽過他們演奏會的人特意來信請教，你們的表現那麼差，如何能有此厚顏？它還有繼續拉下去的意義嗎？這封信是謾罵，也好像是讚美，（我甚至覺得可能是有朱寫的）其實一場演奏會能夠篤眼篤鼻到讓人一整年都覺得不舒服，就正正說明了它毫無價值地存在下去的意義。正如大家都想用筷子「撩開」的伴碟菜。

到最後一集，當松隆子的角色從卷姐變回真紀再還原成彰子，謎底已解開，故事就正式復歸其主題：繼續與終結。真紀坐牢，四重奏面臨三缺一考驗，家森開始打工賺錢，小雀為準備考經紀牌變得勤力，或者人生變得更加美好了，只有別府不想這樣，因為這就意味著夢想終結的時刻要來臨了。「我們解散吧，你們不也走上其他道路了嗎？只有我仍然站在原地。」

別府所展露的某些性格（缺憾），天真、逃避現實、多愁善感，讓我想起 La La Land 的男主角 Wilder，那個一心復興爵士樂的鋼琴手。本來四重奏講究對位規律，爵士樂自由隨興，兩者性質並不相同，但在不合時宜這一點上，確是有些同病相憐。友人聞言，直指不像，因為 La La Land 是典型「夢想與麵包」的抉擇。Wilder 追求一個完整的麵包，「四重奏」卻是一個甜甜圈，是多乃滋，是冬甩。同一種食物竟有他媽的幾種叫法。在「四重奏」一連串精緻的對白中，四人組曾用過兩件事物來比喻他們自身，分別是伴碟菜，以及他們的團名，冬甩。中間破了個「洞」，人生不完滿，才是冬甩，否則就只是糖漿炸麵包。

日劇「四重奏」劇照
日劇「四重奏」劇照

La La Land 是一個以才華和理想巧遇的愛情故事，但「四重奏」最初的巧遇卻不但是機關算盡，角色之間也是以彼此的缺憾來共處。作為「洞」的缺憾就是他們本身所擁有的東西，是他們人生的一部分。於是真紀提議，不妨就以自己人生的「洞」為賣點，吸引別人好奇入場看他們的演奏會。因為她知道，憑實力，他們是無可能的，過去的傷疤是個「洞」，也是圓夢的唯一機會。某程度上，擅耍七傷拳的真紀，傷人七分，損己三分，其惡毒比之全劇的惡役有朱，有過之無不及。

然而，炒作自身的新聞價值，騙到觀眾入場，即使換來台下怒擲空罐也不當一回事，這取巧的成功，是成功還是失敗？也許，跟 La La Land 相似的地方，就在這裡。Wilder 確實一圓當初的宏願，買下自己喜歡的爵士樂酒吧。但即使他覓得圓夢的一隅，就能夠實現復興爵士樂的理想嗎？用香港術語，是在失敗為前題下的階段性成功。

在另一層面，「洞」是精神分析往往提及的慾望終點。人的慾望運作形式就像星體，總是繞著不能觸及的空洞來打轉，並且在這幻象的軌跡下是永遠無法抵達。反而當你穿越了幻象，你會發現一無所有。階段性成功就是這樣一種追逐慾望的幻象，儘管是永遠復興不了的爵士樂年代，以及永遠難登大雅之堂的業餘四重奏，主角們卻在屢敗屢戰和前仆後繼的過程中得到滿足。

或許，兩者的相似只因大抵上追夢的故事本質都是一個冬甩。兩個故事只是播映時間較接近。用心一想，想到最遠，其實是想起「寵物小精靈」的火箭兵團和「咕嚕咕嚕魔法陣」的勇者仁傑與魔女歌莉。仁傑與歌莉，兩個有志氣的三流勇者，出道以來完全撞彩，無限次撻 Q 過關，只有伴碟菜般的實力，卻把一切難關都當小菜一碟，可謂取巧勝利組的佼佼者。當「四重奏」以半紅不黑的四人組繼續接下爛工作賺錢過活來收筆，當年的「咕嚕咕嚕魔法陣」也頗為相似，當迎面看見大魔王，仁傑心裡卻想，如果打贏了最後一關，故事不就正式結束了？那他就要跟歌莉分開。不想贏又不能輸，唯一方法就是不打，於是他拉著歌莉轉身離開，繼續他們無盡的討伐嘍囉之旅，聰明地迴避了那個不能觸及的「洞」。無論是火箭兵團還是仁傑與歌莉，他們就跟「四重奏」的結局一樣，是個歡樂的悲劇，大概在觀眾老去之後仍各自拉著拉得不怎麼樣的樂曲，狙擊著比卡超，以及那些打不完的魔王。

儘管一切都是沒意義的事，但他們在兜圈中因而存在。伴碟菜永遠不會放在碟子的中央，也許不同的人就有對待伴碟菜的不同方法，我通常都會碟子稍為轉一下，讓伴碟菜落在一個直到碟子被收走一刻我都不會錯手打擾到的位置。三流的人自有三流的生存之道。直到最後，他們還是好好的，算是某一種勝利的形式。

日劇「四重奏」劇照
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※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
紅眼 日劇情史

專欄作家、文藝雜誌主編。旅居台北多年，曾獲香港中文文學創作獎冠軍、青年文學獎等。已出版長篇小說包括「廢氣團」、「沼氣團」、「小霸王」、「赤神傳」及短篇集「紙烏鴉」、「獅人鳳」。

http://www.facebook.com/a38redeye

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