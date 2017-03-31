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國際太空站何去何從？

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圖片來源：wikicommons
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自 1998 年 11 月 15 日起，國際太空站至今已升空近 20 年，太空人在此做過無數實驗，助人類進一步了解無邊的宇宙。然而，或許太空站將迎來「終點」。2014 年，美國國會通過決議，向國際太空站提供運作資金直到 2024——在 7 年後，國際太空站究竟何去何從？交由民間機構接管？墜落大海？還是讓太空站繼續運作？

目前，國際太空站所花的資源是美國太空總署人類探索預算（Human exploration budget）的一半，餘下預算用在「登陸火星」等探索計劃上。若果 NASA 想進一步深入太空更深處，則難以繼續每年花費 30 到 40 億美元資金到國際太空站上，必有取捨。話雖如此，負責太空探索的 NASA 卻沒有話事權，亦非真正有實權決定未來美國太空發展的機構。實際上，NASA 能獲批多少資金，還有 2024 年國際太空站去向等一連串被資金牽連的問題，一向交由美國國會——尤其是眾議院的科學、太空與科技委員會（House Committe on Science, Space, and Technology）——所主宰。

但需知道，國會成員只是政客，非太空專家，所以他們須在國際太空站達到 2024 年的「大限」前「聽從民意」，舉辦聽證會，了解各界想法。上星期，國會則舉行了最新一次國際太空站生死前途的聽證會。席上，有 NASA 的人類探索主任、民間機構的代表、商業太空飛行聯會的主席以及專攻生物科技的教授。聽證會上，各界對 NASA 的未來發展以及國際太空站的前途意見分歧。

一方面，若果視 NASA 的首要目標是探索太空，到達愈遠的地方愈好的話，國際太空站則很可能被拋棄。始終每年 NASA 有大量資金都是投在國際太空站上，放棄國際太空站，轉放資金到其他探索計劃，或能創出突破性進展。

另一方面，若認為 NASA 能從國際太空站所進行的實驗中就太空生活獲得更多資訊，以便日後送人類到外星的話，國際太空站即應該繼續。例如太空人長期在太空站生活的人體變化、微生物在太空的生長，甚或在極低重力下排序 DNA 的影響等實驗，的確為人類提供不少有用的資訊。如果美國把進行多年、投放大量資金的國際太空站計劃終止，那亦未免太過可惜。

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圖片來源：wikicommons

雖然如此，但國際太空站在將來未必要繼續「官營」模式。現時太空旅行公司如 SpaceX 和 Virgin Galactic 等發展蓬勃，或許私人機構也可接管國際太空站，進行他們的火星移民計劃？

無論如何，國際太空站的前途仍然未卜，生死掌握在美國國會手中。如果國會最終是決定毅然放棄國際太空站，那麼國際太空站最有機會墜落紐西蘭對出的「海洋難抵極」（Oceanic Pole of Inaccessibility）——距離地球所有陸地最偏遠之處——然後靜待人類回收。

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