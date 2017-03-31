為何有動物又醜又可愛？

日本人酷愛大王具足蟲，真心覺得「很萌」，為牠製作大量周邊商品（例如攬枕），但台灣人只覺「有病」。弔詭的是，日本人也覺得這種深海節肢動物相當噁心，卻又不自禁被吸引，他們將矛盾心理稱之為「キモ可愛い」（キモい即噁心，「気持ち悪い」的撮寫）。看到醜樣動物心生憐愛，究竟是出於甚麼邏輯？

自然界不乏「審美邊緣動物」：水滴魚獲選為世上最醜動物，但相關毛公仔似乎頗受歡迎；古怪動物諸如樹懶、羊駝、雞泡魚，都不無爭議地模糊了可愛和醜陋的界線。科學界對此有不同解釋，其中一種意見認為，即使是怪動物，但只要擁有類似嬰兒的特徵，例如大眼、巨頭、軟身等等，就會引起人類加以照顧和保護的欲望，最典型的例子有貓、狗、大熊貓，即使非典型如眼鏡猴、白蝙蝠、跳蛛，均能引起相同效果，澳洲動物行為學家 Konrad Lorenz 就稱之為「嬰兒模式」（baby schema）。

「可愛之審美及影響」（The Aesthetics and Affects of Cuteness）一書編者 Joshua Dale 亦有同樣見解，認為由打斛斗的熊貓到熟睡中的樹懶，均會透過嬰兒特徵觸發移情心理，「表明需要人類的關懷和照料，引起一種溫暖的感受－－『可愛反應』（cuteness response）。」所謂可愛，其實是一種對他者的關愛。

另有一種看法，論者不訴諸於移情作用，而是主張出於一種玩樂心理。大阪大學人類學教授入戶野宏如此解釋「キモ可愛い」的邏輯：先是感到噁心，然後覺得有趣，想走得更近和知得更多。克萊門森大學（Clemson University）心理學家 Oriana Aragon 將心態類比為恐怖片和流行文化的審美邏輯：「差到極點，反而變好。」換言之，喜歡古怪動物，其實是一種僭越規範的遊戲，從嬉耍中獲得樂趣。「總之就是好玩。」

無助扁嘴的水滴魚令人想揑，未必是以醜為美，也不一定會聯想到嬰兒，甚至毋須覺得好笑，總之那種矛盾感受是真實的－－當然還有購買毛公仔的金錢。