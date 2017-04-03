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黑客自白：入侵選舉比入侵 eBay 更易

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20 出頭，做甚麼可月賺 10 萬美元？做黑客。Sergei Pavlovich 是活躍於 2000 年代早期東歐與俄羅斯數一數二的網絡黑客。黑客一向予人神秘的形象，甚少人清楚真實的黑客到底在想甚麼，現年 33 歲的 Pavlovich 早前接受莫斯科時報專訪便透露：入侵國家選舉隨時比入侵 eBay 容易。

Pavlovich 曾因網絡罪行在白俄羅斯牢中渡過 10 年，但對於網絡世界的犯罪模式仍瞭如指掌，亦認識不少網絡上頗有名氣的黑客。去年美國大選之後，FBI 調查稱俄羅斯政府曾於大選期間入侵民主黨人電郵，以助杜林普勝出大選，克里姆林宮堅持指控屬子虛烏有。雖然 Pavlovich 表示自己不會評論美國大選的入侵事件，但他卻指出，在每人開發了各種新應用程式之下，入侵各國政府機構的確愈來愈容易。

他相信「每一樣由人類創造的事物都可以被破壞」，有人可以創造最完美的電腦保安系統，但不法者仍可以不同手段得到管理員的密碼，這對於經常在不同帳戶使用同一密碼的人特別奏效。

據 Pavlovich 的說法，最難入侵的是商業銀行、網上付款系統、交易中心、櫃員機網絡，例如 eBay，因為他們會以最大努力聘請專家來保護系統安全。不過他透露，俄羅斯黑客在某程度上還可以入侵以上提及的系統，不少是他親身見證。

他稱譽自己先前的團隊是世上最強，「他們不按規則行事，卻能極快找到破解的方法。」至於自己的技術便遠遠比不上他們。他以前專責替盜取得來的信用卡資料用各種方法變成現金。他表示，自己的技術最多只能入侵保安差劣的機構，像美國民主黨。

圖片來源：indiegogo.com
圖片來源：indiegogo.com

在服刑期間，Pavlovich 把自己的經歷寫成 How to Steal a Million 一書，介紹自己的獄中生活及網絡罪行秘聞。他在白俄羅斯首都明斯克長大，繼父是嗜酒的失敗生意人。Pavlovich 自 13 歲起便參與網絡犯罪，在網上購得假信用卡資料，大約 1 美元一張，然後用來在網上商店購物。在 2015 年出獄之後，便金盤洗手，正正經經做起生意來。

曾幾何時，他也像其他俄羅斯黑客般，不把其所作所為視作犯罪，只當成「遊戲」。跟許多網絡黑客一樣，網上論壇是練功好地方，互相交流切磋。而大多數的信用卡資料則是來自美國，一來可避免當地警方注意，另一方面讓這些罪行看來「無人受害」，因顧客都有保險保障損失。

還有一點讓這原則更高尚，Pavlovich 說：「你也可以稱之為愛國主義，雖然我不記得從何開始採用這原則，但它總是受人尊敬：永遠不要打劫自己的同胞。」甚麼人最愛害死自己人？假煙假酒假奶粉……想起來也不要說，他們的玻璃心或會碎落一地。

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