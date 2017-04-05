巴西雞肉危機，香港男女在世界中心呼喚雞翼，反映全球高度分工的問題。經濟學的入門課說這叫做競爭優勢，但長期全球產業單一，一出事便大件事。不過陳年雞肉，當見識過大陸食品，其實真係濕濕碎，現在人類更大鑊的是無水種糧，高度分工結合人類大食又貪心的特質，最寶貴的水資源，快被抽乾。

食得未必是福

環球糧食貿易對不再生地下水的需求愈來愈大，主要用於灌溉水稻，小麥和棉花等作物，在某些地區已有用水遠快過補水的情況。當中，農業耗用最多不可持續的水資源國家，包括巴基斯坦，美國及印度，再不採取任何行動，將威脅糧食的穩定供應。

全球農業灌溉用水，約 43％ 來自地下水層，而使用速度又遠比降雨補充的速度更快。於 2000 年時，專家估計 20% 的農業灌溉是來自不可再生的水資源，而在短短十年之間，已增長至 50%，科學家們早知地球地下水快被抽乾，而最新的相關研究「國際食品貿易與地下水枯竭的關係（Groundwater depletion embedded in international food trade）」，希望探討地下水資源與全球糧食貿易的關係。

地球上大部分人口其實也仰賴進口糧食，而那些產糧大國為了種植，則消耗自己的地下水灌溉田地。研究人員發現 11% 不再生地下水是用於灌溉農作物供應環球市場。當中的三分之二，是巴基斯坦、美國和印度。自 2000 年起，中國不再生地下水用量已經翻了一倍。用水最多的作物包括麥、大米、製糖作物、棉花及粟米。但過份抽水的責任屬誰難以算清，美國、墨西哥、伊朗、沙特阿拉伯及中國，是採用不再生水資源的十大用家；同時，他們也是這些作物的入口大國。例如伊朗進口的巴基斯坦大米，便是採用恆河上游及下游的蓄水層（Upper Ganges and Lower Indus aquifers），其水源的提取率高達可持續使用所需的 50 倍。另一方面，伊朗出口的多年生作物（Perennial crops），則以波斯蓄水層（Persian aquifer）灌溉，提取速度是可持續所需的 20 倍。

想了解地球的水資源危機，可看以下國家地理野生頻道即將推出的「赤地水危機」：