4月11日
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抽盡地球水

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巴西雞肉危機，香港男女在世界中心呼喚雞翼，反映全球高度分工的問題。經濟學的入門課說這叫做競爭優勢，但長期全球產業單一，一出事便大件事。不過陳年雞肉，當見識過大陸食品，其實真係濕濕碎，現在人類更大鑊的是無水種糧，高度分工結合人類大食又貪心的特質，最寶貴的水資源，快被抽乾。

食得未必是福

環球糧食貿易對不再生地下水的需求愈來愈大，主要用於灌溉水稻，小麥和棉花等作物，在某些地區已有用水遠快過補水的情況。當中，農業耗用最多不可持續的水資源國家，包括巴基斯坦，美國及印度，再不採取任何行動，將威脅糧食的穩定供應。

全球農業灌溉用水，約 43％ 來自地下水層，而使用速度又遠比降雨補充的速度更快。於 2000 年時，專家估計 20% 的農業灌溉是來自不可再生的水資源，而在短短十年之間，已增長至 50%，科學家們早知地球地下水快被抽乾，而最新的相關研究「國際食品貿易與地下水枯竭的關係（Groundwater depletion embedded in international food trade）」，希望探討地下水資源與全球糧食貿易的關係。

地球上大部分人口其實也仰賴進口糧食，而那些產糧大國為了種植，則消耗自己的地下水灌溉田地。研究人員發現 11% 不再生地下水是用於灌溉農作物供應環球市場。當中的三分之二，是巴基斯坦、美國和印度。自 2000 年起，中國不再生地下水用量已經翻了一倍。用水最多的作物包括麥、大米、製糖作物、棉花及粟米。但過份抽水的責任屬誰難以算清，美國、墨西哥、伊朗、沙特阿拉伯及中國，是採用不再生水資源的十大用家；同時，他們也是這些作物的入口大國。例如伊朗進口的巴基斯坦大米，便是採用恆河上游及下游的蓄水層（Upper Ganges and Lower Indus aquifers），其水源的提取率高達可持續使用所需的 50 倍。另一方面，伊朗出口的多年生作物（Perennial crops），則以波斯蓄水層（Persian aquifer）灌溉，提取速度是可持續所需的 20 倍。

想了解地球的水資源危機，可看以下國家地理野生頻道即將推出的「赤地水危機」：

其實是互信破產

「消耗速率快得驚人，這一堆仰賴地下水源的國家，其國內農業生產及進口糧食定必面臨危機」，撰寫研究報告、來自倫敦大學學院的 Dr. Carole Dalin 談到，「如果水資源短缺，勢必影響糧食價格，到時或波及全人類。」在不少已發展地區，由於已知問題嚴重，開始出招救亡，例如近年乾旱的加州，便嚴控地下水的使用。但是發展中國家，根本就沒有甚麼機制管理水資源。「巴基斯坦的情況便非常複雜，他們能從出口大米賺大錢，但他們從沒計算環境成本，最終這必定會影響到他們的農業。」Dr. Dalin 表示。

研究員認為政府的確需要關注糧食生產對水資源的影響，但富裕國家的消費者也應該留意他們選擇的食物。「消費者在超級市場的選擇，會影響糧食生產及灌溉方法。」國際應用系統分析研究所的 Yoshihide Wada 解釋，「為了讓消費者能選購可持續的食品，生產商應該加上用水標籤以茲識別其採用水源，及對環境的影響。」

是的，又多加一種標貼……未來你的食物上，標貼定必愈來愈多：有機、用水、自由放養、非血汗工廠、無基因改造、無致癌物、物流碳排放、無增色增味……無盡的認證及標籤，表面當然是一種保障，但背後其實是互信問題，至於為何會有這種你信不過我，我也信不過你的狀態？那又是另一更宏大、更敏感的範疇，當涉及政權利益、企業生計、民族水平的議題，更是只限關門研究，而不能明言的禁區。重建互信困難，不過至少，保著重要的水資源先再講吧。

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