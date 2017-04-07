4月18日
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【法國大選】一幅圖看政治傾向

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5 位法國總統參選人代表：（左起）菲永、哈蒙、馬琳勒龐、馬克宏、梅朗雄。　圖片來源：路透社
5 位法國總統參選人代表：（左起）菲永、哈蒙、馬琳勒龐、馬克宏、梅朗雄。　圖片來源：路透社

日前法國總統選戰辯論，史無前例聚集 11 名候選人之多。第一輪投票將於 4 月 23 日舉行，距今不到兩星期，但據民調所示，將近四成選民尚未確定投票意向，世界報（Le Monde）特此整理各候選人政綱的政治取向以供選民參考，以下僅撮要 5 位民意較高者：

世界報評論指，今屆大選雖然異軍眾多，但在經濟及社會議題方面，傳統左右的區分大抵仍然適用，經濟上以政府干預對自由放任，社會保障對削減福利；極右政黨國民陣線（Front National）的馬琳勒龐（Marine Le Pen）雖然有意擴大社會保障，但究其經濟政綱，仍然傾向自由主義。

外交方面，疑歐向來不是極右專利，極左的梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）與主權派立場一致，主張重審法國與歐盟的關係，而左右兩派代表人物如馬克宏（Emmanuel Macron）、哈蒙（Benoît Hamon）和菲永（François Fillon）均在不同程度支持歐盟；另外，11 個候選人之中，有 7 人認同改善對俄關係，包括極左與極右派人物。

環境政策與制度革新則打亂了政治光譜：除菲永外，大部分候選人均有環保政策或持中立立場；而由極左到極右乃至中間派，改革制度呼聲不絕，同樣只有菲永一人主張維持原狀。按近日民調推測，看來法國改制機會相當大。

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