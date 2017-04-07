總統杜林普在美國佛羅里達州私人莊園會見來訪、在美國國土停留不足二十四小時的中國國家主席習近平，既非國事訪問，也不是工作訪問，刻意遠離白宮，形式之簡陋，規格之臨時，除了是因為狂人總統以居高臨下之勢，召見「萬方來朝」的英、日、德、澳、加等大國以宣示基本國策，中國領袖只是名單上要見的人之一，是因為美國總統有緊急事項如北韓問題之解決，要通知中國。

最奇怪的一個動作，就是狂人總統讓自己學過中文的孫女，在宴會時演唱江澤民家鄉揚州的通俗小調「茉莉花」。

習近平到訪前一天，杜林普顯威，向敍利亞動用化學武器殘殺平民的政府軍發射戰斧式導彈。不理會甚麼聯合國安理會，想做就做，該出手時就出手，極為符合中國民族主義這一時叫囂的「亮劍」口號。

這一招敲山震虎，是警告來訪的中國主席：如果北韓問題，中國再拖延而不有效解決，美國會以對付敍利亞的方式，同樣對付北韓。

此一通知，而不是磋商，杜林普會以簡單直接的 Twitter 語言風格，向習近平傳達。除非習近平主席即時有膽量反警告：一旦杜林普動手，中國即出兵援助北韓，直接與美國陸空軍作戰，並不惜升級為核戰，否則狂人總統通知完畢，吃一頓飯，拍完一張照片，此人奇怪的「訪問」，即「圓滿結束」。

當然既然山長水遠來到，杜林普也會提出中國經貿問題。在這方面，中方立場近日有所軟化，放風表示準備讓步。但北韓問題，不是讓步就解決得了，美國嚴正要求中方要加強經濟制裁，並相信狂人總統會定下一個不長的期限：在此期間，只要再發射一枚核彈， 再試爆一次原子彈，美國不理會聯合國與中國人民的感受，即刻動手，推翻北韓，改變東北亞格局。只要閃電戰成功，南韓和美國共同接管朝鮮半島北部，那時北韓人民又怎會逃往中國？正常的人性選擇，是留在北韓迎接自由世界的解放。

至於幾時動手，將會在韓國大選之後，杜林普再召見南韓新總統，商定解放後的接管大計。國際政治本來錯綜複雜，但狂人總統性格爽快，將一切都變成一連串的 Power Points。