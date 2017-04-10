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鄭立：庸才與壞領袖

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圖片來源：曾鈺成 Tsang Yok Sing, Jasper 專頁
圖片來源：曾鈺成 Tsang Yok Sing, Jasper 專頁

之前看到曾鈺成寫一篇文，說好領袖公正待人，壞領袖拉幫結派；好領袖愛才好士，壞領袖嫉賢妒能；好領袖承擔責任，壞領袖諉過下屬。他說的話毫無疑問是正論，一些自古以來人性與組織學不變的道理，一些根本無可質疑的東西。

如果只聽好領袖要怎樣，聽起來就好像壞的領袖沒有存在價值似的。事實上，這世界上的組織與團隊以千萬計，光是香港已有大量公司，而一些中型以上的公司和組織，裡面還有公司，各部門等團隊。每個團隊都需要他們的領袖，這世界有這麼多好領袖供應嗎？

當然不可能吧，雖然我們期望所有領袖都是好領袖，但是適合成為好領袖的人中之龍的人，少之又少，佔人類的總數都不知道有沒有百分之一，甚至低到一個我們不願想像的比例。大部分領袖都不會是好領袖，如果你不是幸運遇上劉邦或者拿破崙的話，最好的情況，你能遇上一個試圖模仿好領袖的壞領袖，已經很了不起了。

是的，承認一個事實，作為創業家的我們，目標是創業。我們是為了創業而當領袖的，而不是我們先天就是當老大的人。自然地，我們大部分時間都不會是好領袖。而我們底下的分公司總理、經理，團隊隊長等，是為了發展自己事業，領薪水或者幫你打工而來的，同樣地，即使你想要這些人發揮任何領袖的效果，這些人也不會是甚麼好領袖。

即使你是好領袖，你底下很可能還是有一堆不怎麼樣的領袖，因為組織愈大，用人愈雜，就愈有機會有這種人。是不是要你裁掉所有壞領袖呢？不可能的事，精英主義的結果，就是你不會有足夠的人去組成團隊。所以，甚麼人需要壞領袖呢？

答案是庸才，特別一些很低級，品格惡劣的人，或是能力不高但自視很高，眼高手低，拉朋結黨，狐假虎威的人。你可能會說，為甚麼要收這種人？如果你是小公司當然不需要，但是例如你要經營一家上千工人的工廠，一群士兵，甚至一支警隊，或者你的部屬的人不是你選的而是被安排的，要求每人都有很高的品德水準與自知之明，是不切實際的事情。

好的領袖遇上沒有自知之明的庸才，往往會浪費時間，如曾鈺成所說好的領袖，會用一流人才。那很遺憾的，好的領袖也完全感受到這些人是庸才，明顯不會重用他們，沒有太多時間浪費在庸才身上。這些庸才反而需要一個壞的領袖，因為壞領袖用人能力不足，人才不願在他們之下工作，他們只能重用那班庸才；而且庸才也不太需要領導能力好的領袖，反而能夠以奉承的方式討好壞領袖，並從受到重用當中得到雞犬升天的希望，而發揮出較大的投入。結果，庸才在壞領袖底下，有時反而發揮得更多。當然，他還是庸才，他做的事情還是不會做得比別人好，但是如果是一些砲灰的工作，你需要他們去代替別人成為砲灰時，他們的成本就相對較低，犧牲了大家也不會心痛。

人才與領袖是門當戶對的，好的人才搭好的領袖，壞的人才搭壞的領袖，這樣才能令組織發揮最大的效率。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
鄭立 業問之老細問咩事

鄭立，Cheng Lap，香港人。從不被寄望的職校生到取得香港中文大學比較史學碩士，曾任教職，後轉行創辦公司並開發電腦遊戲「民國無雙」。長於議題思辨、邏輯推演，評析經濟與政治局勢。現於香港「明報」，台灣 udn 「鳴人堂」專欄，以及 PTT 論壇發表文章。著有「有沒有 XXX 的八卦」。作者臉書：Cheng Lap。

https://www.facebook.com/leglory1988

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