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美洲第一批移民

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早在上一次末次冰盛期，人類已從西伯利亞遷入白令陸橋，並在此居留數千年之久。　圖片來源：Julie McMahon

是誰率先移民美洲？遷徙何時發生？生活又是如何？近年考古學的發現不斷刷新今人對古代美洲的認知，BBC 一篇報道就綜合了各領域專家的意見，嘗試重整美洲第一波殖民故事。

數以萬計年前，地球尚處於上一次更新世冰河期，美洲已見人類足跡。距今約 20,000 年前的末次冰盛期，北美近半覆於厚冰，到處是凍土和冰川，不過冰塊愈多，意味海平面愈低，其時西伯利亞與阿拉斯加之間有一座「白令陸橋」（Beringia），直至約 10,000 年前淹沒為止（今日白令海峽一帶），最少有一批歐亞大陸移民徒步遷入。白令陸橋的面積有兩個德州之大，移民並不為意離開昔日西伯利亞。

其時人類以採集狩獵為生，仰賴季節性食物，白令陸橋中部氣候相對濕潤，植被提供了木材生火，以及大型草食動物以作獵物。由於北美仍被冰雪覆蓋，不宜人類遷入，移民於是留居陸橋生活約數千年之久，甚至有指長達萬年。「白令陸橋滯留假說」（Beringian Standstill hypothesis）歷年獲不少遺傳學研究證實，基因配對發現，白令陸橋居民於孤立環境生活數千年，基因與留守西伯利亞的人類已經相當不同，後來北美冰雪隨氣候回暖而北撤，陸橋移民進一步東遷，便成為今日北美原住民的祖先。

Paleo midwestern arrowheads made 7000 to 8000 years ago found near Pettis, Missouri
距今約 8,000 年前北美克洛維斯文化的器具。今日大部分美洲印第安人均為克洛維斯人的直屬後裔。　圖片來源：Shutterstock

至於史前有多少批移民遷入美洲，則是眾說紛紜。有指北美各部落居民之間的罕見基因相當吻合，亞洲各人種卻鮮見同樣組合，表示新大陸首批居民極有可能是一次性遷入。事實上，今日有八成印第安人均為克洛維斯人（Clovis）－－生活於距今 13,000 年前的北美－－直屬後裔。不過，近年陸續出現反例研究，例如部分原住民的基因不符克洛維斯人的骸骨，南美亞馬遜部落蘇瑞（Suruí）和卡里提亞納（Karitiana）居民的基因檢驗甚至與大洋洲及南亞人種呈現遠親關係，美洲單一族源的說法遂受到質疑。

另一種解釋指，不同族群於不同時間遷入白令陸橋，其後各自移居美洲。鑑於陸橋面積之大，各個族群之間未曾交往亦不足為奇，而今年 2 月一項考古發現則是例證：墨西哥出土一批 500 年至 800 年前的顱骨，鑑定發現其基因之特異，相信族群已索居最少 20,000 年之久。換言之，美洲移民並非一次性遷徒，而是分散式移居。

那麼最早一輪遷徒何時發生？從基因配對推敲，美洲與西伯利亞和太平洋島國的人種基因約於 23,000 年至 13,000 年前間展現分歧，近月亦有考古研究發現，加拿大育空（Yukon）藍魚洞穴（Bluefish Caves）的人類遺址遠及 24,000 年，比原先預計早 10,000 年，專家估計遠古人類自 24,000 年前抵達白令陸橋，滯留至 15,000 年前融冰，方才徒至北美各地。至於開闢南美之時，智利南部蒙特維德（Monte Verde）發現有 14,000 年前醃製的海草，所用石器更或早至 18,500 年前。

美洲原住民各部落之間的基因配對吻合度相當高，卻與亞洲人種差異甚大，間接證實白令陸橋滯留假說。　圖片來源：G. Mülzel
美洲原住民各部落之間的基因配對吻合度相當高，卻與亞洲人種差異甚大，間接證實白令陸橋滯留假說。　圖片來源：G. Mülzel

然而，北美遲至 12,000 年前才見融冰，開出通道南遷，此前即使途中有小量乾土，但環境惡劣之極，人畜不宜，不見得會貿然冒險。有人推測，南亞乃至大洋洲一帶史前居民乘船橫渡太平洋至南美，說法雖無考古證據，但木製船本來難以保存，亦不足以作為否證，因而始終流於理論；另一可能則是「沿岸遷徙」（Coastal migration），由白令海一直航行至中南美，近日在加拿大英屬哥倫比亞外海小島發掘出 14,000 年前的人類遺址，便有專家認為助證沿岸遷徙理論。

雖然不少疑問依然無解，但科學家有信心未來能掌握更多美洲遷徙明細，肇因美洲殖民計劃屬於單向流動，有入無出，幾乎是一個理想的簡單模型，隨着考古發現及基因技術應用增進，究竟第一批美洲移民是甚麼人，古代疑難的答案就墊伏在不遠的將來。

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