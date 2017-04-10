是誰率先移民美洲？遷徙何時發生？生活又是如何？近年考古學的發現不斷刷新今人對古代美洲的認知，BBC 一篇報道就綜合了各領域專家的意見，嘗試重整美洲第一波殖民故事。

數以萬計年前，地球尚處於上一次更新世冰河期，美洲已見人類足跡。距今約 20,000 年前的末次冰盛期，北美近半覆於厚冰，到處是凍土和冰川，不過冰塊愈多，意味海平面愈低，其時西伯利亞與阿拉斯加之間有一座「白令陸橋」（Beringia），直至約 10,000 年前淹沒為止（今日白令海峽一帶），最少有一批歐亞大陸移民徒步遷入。白令陸橋的面積有兩個德州之大，移民並不為意離開昔日西伯利亞。

其時人類以採集狩獵為生，仰賴季節性食物，白令陸橋中部氣候相對濕潤，植被提供了木材生火，以及大型草食動物以作獵物。由於北美仍被冰雪覆蓋，不宜人類遷入，移民於是留居陸橋生活約數千年之久，甚至有指長達萬年。「白令陸橋滯留假說」（Beringian Standstill hypothesis）歷年獲不少遺傳學研究證實，基因配對發現，白令陸橋居民於孤立環境生活數千年，基因與留守西伯利亞的人類已經相當不同，後來北美冰雪隨氣候回暖而北撤，陸橋移民進一步東遷，便成為今日北美原住民的祖先。

至於史前有多少批移民遷入美洲，則是眾說紛紜。有指北美各部落居民之間的罕見基因相當吻合，亞洲各人種卻鮮見同樣組合，表示新大陸首批居民極有可能是一次性遷入。事實上，今日有八成印第安人均為克洛維斯人（Clovis）－－生活於距今 13,000 年前的北美－－直屬後裔。不過，近年陸續出現反例研究，例如部分原住民的基因不符克洛維斯人的骸骨，南美亞馬遜部落蘇瑞（Suruí）和卡里提亞納（Karitiana）居民的基因檢驗甚至與大洋洲及南亞人種呈現遠親關係，美洲單一族源的說法遂受到質疑。

另一種解釋指，不同族群於不同時間遷入白令陸橋，其後各自移居美洲。鑑於陸橋面積之大，各個族群之間未曾交往亦不足為奇，而今年 2 月一項考古發現則是例證：墨西哥出土一批 500 年至 800 年前的顱骨，鑑定發現其基因之特異，相信族群已索居最少 20,000 年之久。換言之，美洲移民並非一次性遷徒，而是分散式移居。

那麼最早一輪遷徒何時發生？從基因配對推敲，美洲與西伯利亞和太平洋島國的人種基因約於 23,000 年至 13,000 年前間展現分歧，近月亦有考古研究發現，加拿大育空（Yukon）藍魚洞穴（Bluefish Caves）的人類遺址遠及 24,000 年，比原先預計早 10,000 年，專家估計遠古人類自 24,000 年前抵達白令陸橋，滯留至 15,000 年前融冰，方才徒至北美各地。至於開闢南美之時，智利南部蒙特維德（Monte Verde）發現有 14,000 年前醃製的海草，所用石器更或早至 18,500 年前。

然而，北美遲至 12,000 年前才見融冰，開出通道南遷，此前即使途中有小量乾土，但環境惡劣之極，人畜不宜，不見得會貿然冒險。有人推測，南亞乃至大洋洲一帶史前居民乘船橫渡太平洋至南美，說法雖無考古證據，但木製船本來難以保存，亦不足以作為否證，因而始終流於理論；另一可能則是「沿岸遷徙」（Coastal migration），由白令海一直航行至中南美，近日在加拿大英屬哥倫比亞外海小島發掘出 14,000 年前的人類遺址，便有專家認為助證沿岸遷徙理論。

雖然不少疑問依然無解，但科學家有信心未來能掌握更多美洲遷徙明細，肇因美洲殖民計劃屬於單向流動，有入無出，幾乎是一個理想的簡單模型，隨着考古發現及基因技術應用增進，究竟第一批美洲移民是甚麼人，古代疑難的答案就墊伏在不遠的將來。