亞里士多德宣稱人類只有五感，神經科學家則說起碼有 22 種感官，甚至多達 33 類，而感官之間互為影響，亦不如古希臘人想像的一板一眼獨立運作。英國哲學家 Barry Smith 在一系列 BBC 節目及訪問就深入探討了神秘的感官世界。

人要生存，單靠五感（視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、味覺）遠遠不夠，還需要各種感官去感知熱力、光線、壓力、化學作用等等；站立須借助平衡感；走動需要肌肉運動知覺（kinesthesia）；閉上眼仍感應到身體所在，要多謝本體感覺（proprioception）；Barry Smith 甚至認為，人之所以能建立起自我意識，實由各種不知名的交感作用（multi-sensation）使然。

感官成就自我意識

有兩種感官決定自我意識的出現：控制感（sense of agency）和身體所有感（sense of ownership）。關於自我意識有兩個大問題：我是誰？我怎樣知道？據 Barry Smith 解釋，假如你拾起一本書，你如何知道是你拾起而不是其他人拾起？由於有控制感，你知道是你控制自己的身體活動；而出於身體所有感，你明確知道這是你的手臂你的身體，而不是他人的身體。這兩種感官緊密結合，再加上居體感（sense of embodiment：自覺在身體之內）和第一身視角感（sense of first person perspective：從自我的視角認知世界），便成就了自我意識。

既然自我意識由感官作用而起，當感官出錯，自我意識也會受損。例如在癲癇症治療案例中，患者腦部被切開兩半後，曾出現所謂異手症（alien hand syndrome），即手部不受控，甚至不自覺地活動，似有他人代為控制，便是由腦部失卻控制感所致。異手症又稱「陌生人之手」，患者會產生外人入侵一己之身的感覺，危害自我意識。身體影響意識的相反例子，則有所謂出體經驗（out-of-body experience），即感受到自我溢出身體之外，不受身軀所囿，一連串靈魂出竅的報告，引起學界對靈魂的討論，有學者更認為案例表明靈魂與身體可以分離，身朽之後靈魂或許有方法保存。

感官線上交叉發展

柏楊說：人要有想像力看到球的另一面。單憑視覺，眼前的茶杯是平面的，理論上無法判斷茶杯是 2D 還是 3D，難道人對立體茶杯的感覺真的純粹出於想像？Barry Smith 的說法則毋須動用想像力，只要用多重感官去理解便能解釋：我們對茶杯的理解不止出於視覺，還有觸覺，只要有拿起過茶杯的記憶，我們便有證據肯定它是立體的。

平衡感一樣需要多重感官配合。單腳站立一段時間或者不難，但要蒙眼保持平衡就極具挑戰性，原因是平衡感需要視覺幫助去分辨方位，何處是上哪裡是下，闔上眼視力就無法判斷。平衡感亦會倒過來影響視覺，例如機艙景象在起飛時比起飛前顯得更加高聳，肇因在飛機攀升時，主導平衡感的內耳耳水流向一方，「提醒」視覺現時身體仰後，因而看見從低視角仰視的景象。

因此，芭蕾舞者練習旋轉動作時，多數會望定一點，作為穩定身體的錨；兒童玩完氹氹轉，眼前一陣暈眩，也會劇烈地搖一搖頭，有助耳水回復平衡，舒緩頭暈；太空人在艙內經常處於無重狀態，耳水難以維持平衡，太空站因而設有地板和天花板，從視覺輔助「身心平衡」。

認識交感作用，實際有甚麼用？早前一項感官研究指出視覺與聽覺會影響味覺，例如高音調旋律會令食物變得甜一點，低沉或刺耳的聲音則令味道變苦；較強燈光會驅使人點較濃味的咖啡，陰暗環境則相反；添加雲呢拿的香味，會令食物感覺更甜。換言之，交感作用有助培養出更健康的飲食習慣，尤其改善偏食問題。所以，原來食物有色和香便已足夠？