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腦掃描大數據：新法解讀抑鬱症

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人云身陷抑鬱症需盡早求醫，鮮為人知的是其實醫生也不肯定哪種治療方式對你管用。現時兩個主要治療方法，分別是以對談為主的認知行為治療，和處方抗抑鬱藥，兩者均有療效，但並不是每個患者皆能受用。因此不少患者求醫後，還需捱過一段摸索合適治療法甚至頻繁調校用藥的漫長歷程。最近有突破性研究就利用腦部掃描和電腦演算法，解讀抑鬱症，有望縮短摸索治療方法的時間

幾百種抑鬱症

「現時治療抑鬱症基本靠估。」史丹福大學教授 Leanne Maree Williams 指。抑鬱症狀五花八門，有人失眠、疲倦、焦慮、體重下降，也有人過度睡眠、瘋狂增磅、大時大節過後留下深深的空虛感。有人抑鬱因生理時鐘混亂，也有因遺傳所累。病因與徵狀大相逕庭，卻同為抑鬱症。精神科研究員 Conor Liston 無奈道：「說不定世上其實有幾百種抑鬱症。可惜少有客觀數據協助我們作診治決定。」就如沒有人人相同的抑鬱模式，也沒有人人合用的治療方法，相同病徵的人也可能有不同病因，需要不同藥物。據估計，去年全美有 1,600 萬患抑鬱症成人求醫後，服藥幾個月仍無好轉。問題正正植根於抑鬱症的診斷過程，醫生只能靠病人描述的日常表現及感覺診治，一切單憑估計。

突破性診斷法：腦部掃描和電腦演算法

Liston 最近與美國及加拿大多名科學家透過收集不同人的腦部掃描圖，尋找分辨不同抑鬱症的方法，結果確定了 4 種不同的抑鬱症

他們搜集了 1,118 名實驗對象（當中 458 人為抑鬱症患者）腦部活動靜止時的核磁共振成像，透過電腦程式測量他們大腦神經迴路的連接強度，分辨他們是否有抑鬱傾向或患抑鬱症，繼而嘗試根據一定規律將抑鬱症分類。最終，電腦程式在患者們大腦背內側前額葉皮層（此處影響一個人的自我參照能力）與大腦其他區域的聯繫中找到端倪，並成功從中分出 4 種不同的抑鬱症子類別。

研究所得讓 Liston 等人十分鼓舞，尤其當數據用於診斷新的實驗對象時同樣有效，使他們相信只要增加樣本數量，便能識別出更多不同的抑鬱症，並明確劃出不同子類別之間的界線。

shutterstock_609984728定制治療：用藥還是對談？

因容易情緒低落，對抑鬱症病人來說在治療初段用對藥尤為重要，埃默里大學的心理學家 Edward Craighead 指：「治療失效對本身已經陷入抑鬱的人的打擊是雙倍計的。」他最近與同僚 Helen Mayberg 合作，研究如何為患者決定合適的治療方向

在研究實驗中，122 名抑鬱症患者被隨機分配接受認知行為治療或藥物治療（SSRI 或 SNRI 兩種抑鬱症常用藥），治療開始前會先進行腦部掃描，並持續監測其後 12 週的治療過程及成果，病情有好轉的病人資料會被輸入電腦程式，分析其中規律，結果 Craighead 發現：「對心理治療有反應的病人多是腦前葉與腦部其他區域聯繫較強的人，他們較精於思考、傾談和解決問題；而對聯繫較弱的人則使用藥物治療更為有效。」

Liston 的實驗在治療方面也有大發現。他們分辨出的 4 種抑鬱症對「頭顱磁刺激療法」——用於藥物及心理治療均告無效時——也有不同反應，它對其中兩種抑鬱症效果超卓，但對其餘兩種則收效甚微。儘管他們仍處於初步研究階段，但目前結果已有頗強的指向性。

Mayberg 解釋，研究的最終目的並非將腦部掃描全面引入抑鬱症治療，而是研發一種可靠的客觀測試，幫助臨床醫生診斷抑鬱症。 Craighead 安慰在病中掙扎的患者：「如果你接受了治療但病情沒有好轉，並不代表你的病好不起來，只是用錯治療手段而已。」

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