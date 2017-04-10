4月11日
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包大人：讓電影訴說被忽略的社會議題

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電影「一念無明」劇照
電影「一念無明」劇照

前輩常說，若要改變社會狀況，新聞和電影是兩大快捷的方法途徑。

電影「一念無明」雖然只用了短短 16 天完成拍攝，但成功令社會掀起對情緒病的關注和討論，引起廣泛迴響。

過往都有不少港產片的劇本特寫大眾所忽略的社會議題，譬如許鞍華導演於 1995 年的作品「女人四十」，蕭芳芳飾演的職業女性阿娥既要工作，又要照顧患腦退化症的老爺，雖然經常被老頑童氣得半死，但還是不離不棄、悉心照料對方，安老護理這個議題亦討論至今。

在海外，西方電影探討的話題更具爭議性。去年上畫的 Me Before You，談的是安樂死，故事主人翁沒有戲劇式的為愛人而活下去，反而忠於自己的決定，選擇在親人和至愛的陪伴下，了結一生；票房大收的 The Danish Girl，講的是史上第一位跨性別人士的一生。

某些議題，不是一兩部電影，就可以改變社會恆古以來的既有偏見。就以同性戀為例，以此作題材的電影多如繁星，「春光乍洩」、「斷背山」、「霸王別姬」、Carol 等，古今中外，每年還是會有新的故事上演。

包大人相信，電影人並非因為某個題材賣座，而是社會對這個議題還有待進一步認識，所以導演編劇才會不厭其煩，繼續將他們相信的、想要帶出的訊息，以電影形式呈現眼前。

大家還記得 2014 年席捲全球的冰桶挑戰嗎？當時亦有好幾部講述「漸凍人症」（ALS）的電影先後上映，包括「霍金：愛的方程式」（The Theory of Everything）、「比天堂更近的美麗」（Closer to Heaven），冰桶挑戰加上電影的宣傳，雙劍合璧下，不但喚起全球關注這個罕見病，更籌集到超過 1 億美元善款，為 ALS 協會資助的研究項目 Project MinE 取得突破，尋找與 ALS 相關的基因，為治療提供新方向。

冰桶挑戰這個例子，以新聞話題加電影宣傳的模式絕對值得借鏡。要推動社會關注某些議題，一味靠電視廣告、印刷等單向媒體已經非常過時。反之，電影和新聞對受眾的影響仍然深遠。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
包大人 關公論戰

包大人，資深傳媒人，同關公外型相似，日日面燶燶。閒時最喜歡觀察時事，研究各大小政客關公拆彈化粧攻略……

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