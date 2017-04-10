丹麥嬰兒憑甚麼不愛哭？

丹麥人是全球最幸福的人，包括嬰兒。近日一項兒科研究指出，出生後首 3 個月內，丹麥（6%）、德國和日本的嬰兒最不愛哭，加拿大（38%）、英國和意大利則盛產喊包。雖然北歐人幸福已見怪不怪，但見賢要思齊，其他地區還是應問：丹麥人憑甚麼？

鑑於丹麥已有寰宇最幸福的女人、數一數二的醫療制度、產假和育兒假制度（前後可達 1 年多），丹麥兒童生活得好，絕不稀奇。「丹麥育兒法」（The Danish Way of Parenting）合著者、育兒專家 Jessica Joelle Alexander 解釋，丹麥人非常重視初生嬰兒的第一年，母親產前 4 周及產後 52 周（與配偶攤分）可享有薪假期，父母較多時間陪伴子女，自然較少焦慮和哭聲。Jessica Alexander 又補充，丹麥嬰兒經常在戶外睡覺，或是快樂原因之一。

該研究亦指出，丹麥嬰兒最少「肚風」（colic）。嬰兒出世兩至三星期起，經常因腹絞痛哭喊，3 個月大左右停止，餵食母乳被指有助舒緩情況。丹麥的餵哺母乳率冠絕全球（英國餵飼人奶比率最低），而且平均持續 1 年，似乎亦呼應調查結果。

所有嬰兒都會哭，北歐出產也不例外；但丹麥人對此相當隨和。「丹麥育兒法」另一作者 Iben Dissing Sandahl 自言：丹麥人老實、真誠，加上社會保障完善，情緒較少焦慮；嬰兒哭喊，丹麥人也不易發怒、沮喪，反而視之為溝通的方式。敢於接受各種感情，凡事虛懷以待，不強求不踰矩，或者就是丹麥人的育兒良方，甚至是幸福秘訣。