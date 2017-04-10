4月11日
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丹麥嬰兒憑甚麼不愛哭？

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官方認證：丹麥人最幸福，包括嬰兒。
官方認證：丹麥人最幸福，包括嬰兒。

丹麥人是全球最幸福的人，包括嬰兒。近日一項兒科研究指出，出生後首 3 個月內，丹麥（6%）、德國和日本的嬰兒最不愛哭，加拿大（38%）、英國和意大利則盛產喊包。雖然北歐人幸福已見怪不怪，但見賢要思齊，其他地區還是應問：丹麥人憑甚麼

鑑於丹麥已有寰宇最幸福的女人數一數二的醫療制度產假和育兒假制度（前後可達 1 年多），丹麥兒童生活得好，絕不稀奇。「丹麥育兒法」（The Danish Way of Parenting）合著者、育兒專家 Jessica Joelle Alexander 解釋，丹麥人非常重視初生嬰兒的第一年，母親產前 4 周及產後 52 周（與配偶攤分）可享有薪假期，父母較多時間陪伴子女，自然較少焦慮和哭聲。Jessica Alexander 又補充，丹麥嬰兒經常在戶外睡覺，或是快樂原因之一。

該研究亦指出，丹麥嬰兒最少「肚風」（colic）。嬰兒出世兩至三星期起，經常因腹絞痛哭喊，3 個月大左右停止，餵食母乳被指有助舒緩情況。丹麥的餵哺母乳率冠絕全球（英國餵飼人奶比率最低），而且平均持續 1 年，似乎亦呼應調查結果。

所有嬰兒都會哭，北歐出產也不例外；但丹麥人對此相當隨和。「丹麥育兒法」另一作者 Iben Dissing Sandahl 自言：丹麥人老實、真誠，加上社會保障完善，情緒較少焦慮；嬰兒哭喊，丹麥人也不易發怒、沮喪，反而視之為溝通的方式。敢於接受各種感情，凡事虛懷以待，不強求不踰矩，或者就是丹麥人的育兒良方，甚至是幸福秘訣。

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