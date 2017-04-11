4月11日
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陶傑：一蹶不振的英國工黨

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Jeremy Corbyn
工黨領袖郝爾賓（Jeremy Corbyn）　圖片來源：路透社

19 世紀末英國首相德思雷利（Benjamin Disraeli）說過：「沒有一個強大的反對黨，則沒有一個政府可以長治久安。」（No government can be long secure without a formidable opposition.）

到了 21 世紀，對於仍然視任何反對派和異見者為「威脅國家安全」的中國政權來說，200 年前英國政治家此一智慧之見，無疑如同火星人的語言。

但是今日英國人終於領悟這位前首相的警告。因為今日的工黨已經癱瘓，甚至面臨崩潰的邊緣。工黨領袖郝爾賓（Jeremy Corbyn） ，不但思想極左，為人頑固，毫無性格和領袖魅力，而且最要命的是，身為工黨領袖，他自知絕不可能領導工黨組成政府，他已經放棄了任何大選勝利的希望，而身為工黨領袖，他的興趣只是掀起和領導所謂的「社運」（Social Campaign）。換句話說，對於永遠無法上台執政，他已經心安理得。

問題是這位無能的工黨領袖，不但本人戀棧權位，而且因為工黨黨員選領袖的投票方式過於廣泛，任何人繳交 3 英鎊會費，即可成為工黨黨員，做了黨員就可以投票選領袖。郝爾賓得到大量偏激而鬥氣的工會支持，得以盤據職位，當初保守黨覺得開心，但現在英國處境空前凶險，「無敵是最寂寞」，保守黨可以連續執政到 2030 年。

如果換了希望千秋萬世的任何中國帝皇朝代，這當然是一大喜訊。但保守黨是懂得哲學的，知道權力一旦不受約束，就會作出錯誤的決定。

戴卓爾夫人的人頭稅、貝理雅出兵伊拉克的決定，都是在反對黨勢弱而無法挑戰的時候、頭腦發熱而作出的錯誤決策。最希望工黨能爭氣的，就是執政的保守黨。當然，如果你問梁振英，是否希望反對派從此一蹶不振、任特首可以「強勢行政主導」，他和他的主人，一定夢寐以求。

工黨萎縮，造成了蘇格蘭民族黨公投分裂的威脅。保守黨最希望一個強大的工黨，能夠以反對派的身份，在蘇格蘭分薄主張獨立的蘇格蘭民族黨（SNP）的選票。但現在這個緩衝沒有了，英國多區已經孤立，又多了蘇格蘭的內部壓力，腹背受敵，叫苦連天。

工黨的元老與前領袖金諾克也很擔憂，認為自從 30 年代以來，從未見過工黨如此不振。整個 20 世紀，工黨上台執政只有 20 年，包括第二次世界大戰之後的艾德禮和 60 年代的威爾遜。歷史經驗證明，工黨是良好的反對黨，而且當國家面臨歷史轉折的極端局面時，工黨總可以在國家需要換一種思考方式的時候上台。

但現在這種高妙的制衡沒有了。精英政治受到衝擊，民粹抬頭，眼見工黨患了腦退化和柏金遜症，保守黨內有主張留歐的溫和人士提出，不如成立一個中立一點的「民主黨」，拉攏工黨的理性人士和知識分子，成立第三條路的政黨救國。

但是一切談何容易？80 年代曾經嫌工黨極左而脫離工黨的四個人，另組社會民主黨，包括前外相歐文、前內政大臣曾健士，因為英國國會的「單議席單票」選舉制度，大選時取得 45% 選票，下議院僅得 23 席，而當年工黨取得 47% 選票，在下議院得到 207 席。社民黨後來黯然解散。

英國這次遇到了三百年來不曾出現的大麻煩。

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