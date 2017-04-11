犬版 airbnb 和 uber：狗界的共享經濟

共享經濟不只是酒店業和運輸業的專利，除了閒置的住屋空間和座駕外，現在連寵物也投身共享產業之內。美國社會日漸把寵物人性化，飼主常以養育者自居，自稱為寵物的「媽咪」和「爹哋」，並設法把最好的東西給予牠們。這種情感模式造就新奢華主義冒起，除了讓寵物吃優質食品，平日的美容、玩樂、慶生等也是一件不落。各類開支促使美國人每年花費數百億在寵物身上，當地企業瞄準這個龐大市場，發展出以狗隻為主的寵物寄託業務。

狗狗的「Airbnb」

就像旅遊住宿以 Airbnb 的寓所取代酒店、出外用 Uber 代步一般，養狗場不再是飼主暫時寄託狗隻的唯一選擇，他們還可以把狗隻交給鄰近的住戶家託管。美國當地的初創企業成立搭通狗主和保姆的網絡，讓狗主可在外遊或是忙得不可開交之際，把寵物交由保姆照顧。只需在應用程式上登記個人資料，就可搜索到附近願意提供暫養服務的鄰居，一來雙方位置就近方便接送，二來使用者能對服務提供者獲得的評價一目了然。一般而言，狗狗暫寄服務的費用為 30 美元一晚，遠低於養狗場的收費。扣除約 20% 的中介佣金後，保姆仍可賺取一筆不俗的外快，可謂一家便宜兩家著。

領導狗狗共享經濟市場的，是由 DogVacay 和 Rover 合併而成的公司。DogVacay 經營狗狗寄宿業務，為狗主和願意提供住所的宿主進行配對。公司要求宿主通過 5 步認證來完成註冊手續，又為狗主提供狗隻意外保險，當中涵蓋緊急情況下向獸醫求診所需的費用。而 Rover 則經營性質相似的狗隻看護業務，狗主可透過其「meet and greets」系統與看護員先行約見，確保沒問題後才安心託付。公司平台亦提供廣告和營銷的工具軟件，協助看護員創立個人的狗狗看護生意。

狗狗的「Uber」

隨著狗隻相關的業務普及，愈來愈多新公司投入市場欲分一杯羮，開展出五花百門的服務形式。自稱首屈一指的遛狗軟件 Wag，便為繁忙的狗主提供即時遛狗服務：軟件接收到狗主的請求後，便通知附近經預先篩查的遛狗者，只要他們有空，就可即時接過狗隻散步，整個過程有如召喚 Uber。無論篩查程序還是市場擴展，Wag 的經營模式都跟 Uber 和 Lyft 如出一轍，短短 2 年間，公司已由三藩市基地進駐十多個城市。為應付擴展規模，公司還經歷了兩輪資金籌集，合共籌得約 1,900 萬。

整個狗狗共享工業的全球營業額在 2016 年錄得逾 1 千億美元，單計美國市場已佔有 400 億美元。Rover 行政總裁 Aaron Easterly 聲稱，未來會檢視各種可行的服務形式，解決飼主在現代生活中照顧寵物遇到的一切困難。談及前景，Easterly 更預計公司最終會發展至招股上市的階段。

抵觸法律

有了相當業績以後，就會觸發法律爭辯，似乎是共享經濟的定律，房屋、汽車、食物如是，寵物也不倖免。美國大多個州份，對於「狗舍」都有法律定義。以密歇根州為例，任何組織只要是為了酬勞而育有狗隻達三隻或以上，並作出售、供宿、繁殖或訓練用途，都被視為「狗舍」。在密蘇里州，如提供住宿和糧食的人不是寵物主人，須持有寄宿狗舍的經營牌照。

來自科羅拉多州的狗狗看護員 Lisa Jacobson，透過 Rover 於 2016 年間賺取了 1 萬美元，其後卻收到農業部通知，被大型商業養狗場指控無牌經營，她因此丟失飯碗。不過，她藉著事件引起的關注，聯同聲援人士爭取州議會通過 House Bill 1228，意圖把線上寵物看護服務合法化。法案若通過，狗狗共享平台的用戶可在免卻申領商業牌照下，每次飼養不多於三隻狗，而又不會抵觸法律。

狗狗共享業不易做

即使解決了法律糾紛，業者仍需處理各種零碎事項，首當其衝的，是狗隻安全問題。雖然共享平台設有嚴格篩查看護員的程序（只有約 15% 人成功登記），但不少「媽咪」「爹哋」還是放不下心。有鑑於此，DogVacay 要求看護員每天上傳狗隻的照片，以茲證明牠們安然無恙。Rover 甚至增加一項特殊服務——手機 GPS 追蹤，讓主人隨時監察看護員的行蹤，得知寶貝們在做些甚麼。確保安全之後，再來便是狗隻病倒、遇上突發意外、不慎破壞宿主傢俬等等情況，及其引伸的責任和賠償爭議。

狗狗共享業不如經營 Airbnb 或 Uber 般輕鬆，基於狗隻不懂評價服務，這門生意需要超額的溝通和協調。另外，它發展的瓶頸位，必然在於其規模局限。Airbnb 發展之快，是由於它託興盛的旅遊業之福，跟隨滿世界飛的旅客發展世界市場。反觀 DogVacay 和 Rover 的服務網絡始終受限於當地，它們先後在澳洲、巴西及英國等多個國家出師失利，看來在成功進入全球市場之前，還須經歷重重險阻。