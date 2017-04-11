Eric Chan：朝思暮想

你有想買的靚車嗎？你有想買的房子嗎？你，有夢想嗎？你想要這個夢想的程度有幾大呢？

很多人都習慣說：「我想要這個！我想要那個！」然而你想要的是不是一定可以得到呢？你可能會說：「這個世界哪有這麼美好？」要得到一件心頭好，要完成一個夢想，你的決心有多大程度呢？沒有足夠大的決心是不可能成功的。那何謂足夠大的決心呢？讓我用一個很簡單的例子來跟大家說明。

有戀愛經驗的朋友，還記得當初遇到心儀對象的時候，那種心跳的感覺嗎？那種一合上雙眼便會見到對方的臉，讓你會心微笑的感覺；那種晚上你躺在床準備睡覺的時候，對方的笑聲、笑容以至每個微細的動作都在腦中不斷重播，現在想起來你都會發出會心微笑呢！你知道嗎？在你想到這些的時候，在旁人看來，你可能像個傻瓜一樣，但那個時候，你是一點都不會介意的。為甚麼？因為那個時候你是「朝思暮想」地想著對方，其他人的目光對你來說不屑一顧，你是全心全意的想著對方，其他的東西都變得不重要了。

請問你，你的夢想呢？你要的成功呢？你有沒有「朝思暮想」的去要你的成功呢？還是你會給自己十萬九千個理由去合理化你的失敗呢？如果你要的慾望、態度不夠的話，怎麼可能會成功啊？香港神奇小子曹星如，如果他沒有慾望去成為第一的話，我相信他是不會這麼成功的。

調整自己的心態，「朝思暮想」地向你的夢想啟航吧！