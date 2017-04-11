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民間太空競賽迎來黃金時代？

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SpaceX Blue Origin United Launch Alliance
民營火箭：SpaceX、Blue Origin 及波音與 NASA 合組的 United Launch Alliance 的火箭盤點。　圖片來源：Blue Origin

國際太空競賽六十載，近年 SpaceX、Blue Origin、Boeing 等民企開始進駐，宇宙之大終於容得下商業。星際殖民計劃看似遙遙無期，但亦有評論認為，公私合營或能造就太空探索的黃金時代。

近年可謂民間太空探索元年：兩間私人企業－－亞馬遜創辦人 Jeff Bezos 的 Blue Origin 和科技鉅子 Elon Musk 的 SpaceX－－先後成功回收發射火箭；波音（Boeing）則與 NASA 合作，後者監製「Orion」太空船，前者則負責建造搭載火箭，送太空船環繞月球軌道。有見及此，SpaceX 已訂下商用太空計劃，預期 2018 年送兩名旅客上月亮；Blue Origin 亦準備發射火箭進入太空軌道，「New Shepard」太空之旅最快 2018 年啟程。

計劃豐滿，成本自然豐滿。Space X 的殖民火星的計劃估算價錢為每位 100 億美元，而 NASA 發射到國際太空站的俄羅斯太空船每位亦需 7 千萬美元。若要旅居火星 30 年，費用更高達 1 千億美元。Jeff Bezos 指出，高昂物流成本嚴重限制需求，而且次數不夠頻繁，估計太空旅行市場每年僅值 25 億美元－－相當於自家「New Glenn」火箭的製造成本

Jeff Bezos Elon Musk
Jeff Bezos（左）和 Elon Musk（右）與現任政府素有齟齬，公私合作前景未明。　圖片來源：路透社

控制成本是各大太空探索公司的經營方針。Blue Origin 近月開發出「New Glenn」推進器，預期循環再用之下，將能大幅降低發射火箭成本；SpaceX 同樣銳意發展回收推進器的技術；即使是 NASA，亦要為太空船計劃「Lockheed Martin」壓縮成本，負責人 Mike Hawes 就承諾將引進 3D 打印、循環再用及精簡供應商，務求將「Orion」的製作費用減半。

金融時報評論認為，SpaceX 和 Blue Origin 應效法波音，尋求公家民營合作，以減低成本，價格更「親民」。不過美國右翼保守派一向排擠 Elon Musk，而 Jeff Bezos 與美國總統杜林普又素有過節，眾人表面和解，實則齟齬未消，例如 Jeff Bezos 旗下的華盛頓郵報便被杜林普標籤為「假新聞」和「人民公敵」，兩人主導的私營企業要與美國政府合作，首先要跨過政治難關。太空旅遊的黃金時代何時到來、會否到來，仍尚未可知。

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