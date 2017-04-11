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樂觀這回事：不能勉強，卻能學習

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情緒有高有低，實屬正常不過。若說誰能永遠樂觀，那不過是自欺欺人。惟恐消沉太久，長期承受壓力，不懂如何走出低谷，結果傷身又傷心。神經科學家 Richard J. Davidson 博士就指出，負面情緒激活腦內名為杏仁核（amygdala）的部分，涉及處理恐懼及焦慮等情緒，若是杏仁核從威脅中恢復速度較慢，患病的風險會較恢復較快的人士為高。

但叫鑽牛角尖的人，突然轉個方向，步上康莊大道，真的可以嗎？Davidson 的研究顯示，這不能勉強，卻可以學習。他與同僚在 6 周內以冥想的形式，進行關於同情和慈愛的訓練。結果發現，正面情緒及社交聯繫都有增加，對於一條有助控制心跳的主要神經，亦有改善功能之效。這表示可以透過訓練大腦的迴路，以產生更多正能量。

「研究結果意味著，長時間學習自我產生正能量，能令我們更加健康、更會社交及更能抗壓。」Davidson 相信：「幸福可被視為一種生活技能。如你能練習，便會愈做愈好。」真要學習的話，又該如何入手？美國北卡羅萊納大學心理學家 Barbara Fredrickson 等多位專家，推薦以下 7 點，助你培養正能量

1. 早點認命

性格乃天生使然，往事也不能回頭，再是自怨自艾，執著於前塵往事，亦無補於事，令你裹足不前。何不放下對缺憾和失敗的抱怨，專注發展長處和成就？

2. 轉化挫折

西方人常說：When life hands you a lemon, make lemonade. 壓力、挫折、陰影，其實都是雙刃刀，它既可以壓垮你，但也可以激勵你。把挫折當成歷練，當作通往前路的踏腳石就好。

3. 完成目標

「目標」不是重點，「完成」才最緊要，求的不過是成功後的滿足和信心。因此，目標別要定太大，最好是現實一點，譬如多讀些書、改進廚藝或是學習外語，免得失敗以後更低落。

4. 我為人人

專家相信，助人確為快樂之本。讓人感覺良好，亦能提升你的正能量。你所做的事，毋須救急扶危般偉大，簡單如幫人提重物，或是為陌生人帶路，同樣有此效果。

5. 多讚少彈

周遭萬物如此多，與其挑剔看不順眼的，不如找些別的來欣賞？路邊盛放的花、中午喝到的熱湯、甚至是報章上的好人好事，都值得你為這世界加分。

6. 搞好關係

應酬確實煩，聯誼卻不然。與家人好友建立穩健的社交關係，無事時多聚，有難時同當，有助你個人感覺良好。有長期研究更顯示，這種人際連繫，與健康和長壽密不可分。

7. 活在當下

過去不能改，未來不能知，反覆惦記憂慮，勞心費神之餘，更會忽略當下的歡愉。對於無法掌控的事，若你已做好準備，那就嘗試放懷等待，最終結果是好是壞，都是運而已。

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