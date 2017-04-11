八爪魚：基因操縱大師

八爪魚未必是外星生物，但其生物構造仍然令科學家大感疑惑：3 個心臟、8 隻半自動觸手、隨意改變顏色和質地的皮膚、解決複雜問題的智能。最近更有研究發現，八爪魚、墨魚、魷魚一類頭足綱（Cephalopoda）軟體動物會大量修改基因，自行改寫演化歷程，被指或有助發展出成熟大腦，進而成為水中天才。

生物遺傳訊息儲存在 DNA（Deoxyribonucleic acid；去氧核糖核酸），但 DNA 不會直接影響生物表現，須先通過轉錄為 RNA（Ribonucleic acid；核糖核酸），RNA 再轉譯為蛋白質，由蛋白質構成身體機能。特拉維夫大學（Tel Aviv University）研究發現，八爪魚及其頭足綱近親均會利用一種名為 ADAR 的酵母大量修改 RNA。本來 RNA 理應按照 DNA 編碼製造蛋白質，但在 ADAR 干預下，RNA 基因組有的刪去，有的替換（例如 A-T 變成 C-G）。由於改動不涉及 DNA，儘管頭足綱在表現上發展相當成熟，遺傳方面卻極度古老。

修改 RNA 的做法極度罕見，暫時仍是生物學謎團。人類只有 3% 基因歷此方式修改，並且多以剪輯為主，甚至不見得具有演化目的，做法不如頭足綱多樣化，而後者涉及基因量由數萬至上十萬不等，佔全數基因 23% 至 41%，積極重塑神經系統表現。研究人員推測，修改 RNA 或是八爪魚發展出高智能的原因：按照進化論，軟體動物屬於無脊椎動物，智能理應低於高等動物，鸚鵡螺（nautilus）作為一種遠古頭足綱生物，便印證這種演化觀點；偏偏八爪魚、墨魚、魷魚卻被證實具有高度智慧，原因何在？

3 億至 4 億多年前，鸚鵡螺與其他頭足綱動物在演化路上分道揚鑣，鮮有如其他遠親大量編輯 RNA 基因，自此一直保持簡單腦部結構及行為表現，似乎呼應研究人員對修改 RNA 影響的推論。而為了方便修輯 RNA，頭足綱生物須保持穩定的 DNA 結構，令 ADAR 無須每隔一代重新適應學習，即能掌握要改動的 RNA 群組。相比人類甚少編輯 RNA，身體變異更多出於 DNA，頭足綱動物的演化路徑相當特異。不過目前為止，頭足綱大量修改基因的目的仍然未明，研究下一步是人手改造八爪魚的基因，遏止 ADAR 酵母的運作，再觀察眾八爪魚的行為會否因而改變。或者到時八爪魚的聰明秘訣便會揭曉。