4月11日
陶傑：一蹶不振的英國工黨
天下無不破的電腦
民間太空競賽迎來黃金時代？
印象英倫：倫敦文學情感地圖
八爪魚：基因操縱大師
犬版 airbnb 和 uber：狗界的共享經濟
樂觀這回事：不能勉強，卻能學習
Live Norish：恐襲防不勝防　瑞典開放邊境惹禍？
救世軍：分擔家庭照顧壓力
Eric Chan：朝思暮想

八爪魚：基因操縱大師

A+A-
研究發現，八爪魚等頭足綱動物會大量修改基因，做法或與物種高度智慧有關。　圖片來源：Shutterstock
研究發現，八爪魚等頭足綱動物會大量修改基因，做法或與物種高度智慧有關。

八爪魚未必是外星生物，但其生物構造仍然令科學家大感疑惑：3 個心臟、8 隻半自動觸手、隨意改變顏色和質地的皮膚、解決複雜問題的智能。最近更有研究發現，八爪魚、墨魚、魷魚一類頭足綱（Cephalopoda）軟體動物會大量修改基因，自行改寫演化歷程，被指或有助發展出成熟大腦，進而成為水中天才

生物遺傳訊息儲存在 DNA（Deoxyribonucleic acid；去氧核糖核酸），但 DNA 不會直接影響生物表現，須先通過轉錄為 RNA（Ribonucleic acid；核糖核酸），RNA 再轉譯為蛋白質，由蛋白質構成身體機能。特拉維夫大學（Tel Aviv University）研究發現，八爪魚及其頭足綱近親均會利用一種名為 ADAR 的酵母大量修改 RNA。本來 RNA 理應按照 DNA 編碼製造蛋白質，但在 ADAR 干預下，RNA 基因組有的刪去，有的替換（例如 A-T 變成 C-G）。由於改動不涉及 DNA，儘管頭足綱在表現上發展相當成熟，遺傳方面卻極度古老。

修改 RNA 的做法極度罕見，暫時仍是生物學謎團。人類只有 3% 基因歷此方式修改，並且多以剪輯為主，甚至不見得具有演化目的，做法不如頭足綱多樣化，而後者涉及基因量由數萬至上十萬不等，佔全數基因 23% 至 41%，積極重塑神經系統表現。研究人員推測，修改 RNA 或是八爪魚發展出高智能的原因：按照進化論，軟體動物屬於無脊椎動物，智能理應低於高等動物，鸚鵡螺（nautilus）作為一種遠古頭足綱生物，便印證這種演化觀點；偏偏八爪魚、墨魚、魷魚卻被證實具有高度智慧，原因何在？

3 億至 4 億多年前，鸚鵡螺與其他頭足綱動物在演化路上分道揚鑣，鮮有如其他遠親大量編輯 RNA 基因，自此一直保持簡單腦部結構及行為表現，似乎呼應研究人員對修改 RNA 影響的推論。而為了方便修輯 RNA，頭足綱生物須保持穩定的 DNA 結構，令 ADAR 無須每隔一代重新適應學習，即能掌握要改動的 RNA 群組。相比人類甚少編輯 RNA，身體變異更多出於 DNA，頭足綱動物的演化路徑相當特異。不過目前為止，頭足綱大量修改基因的目的仍然未明，研究下一步是人手改造八爪魚的基因，遏止 ADAR 酵母的運作，再觀察眾八爪魚的行為會否因而改變。或者到時八爪魚的聰明秘訣便會揭曉。

相關新聞

圖木來源：Flickr

速成雞太虐待？慢活雞代價卻太大……

雌螳螂往往會在交配途中吃掉雄螳螂，由於螳螂的小腦位於腿部，即使頭部被咬走，仍然能夠控制肌肉神經，完成交配。

同類相食的自然史

Girl holds her neck bitten by mosquitoes.

要滅絕蚊種，難題在……

03_WorldEnd_Thumbnail_v1

【短片】末日後，倖存者能否繁衍？

有專家指，貓群一日內鬥，一日無法牧養。

貓為甚麼不能牧養？

俄羅斯或許也繼承了一些基因。　圖片來源：路透社

原始人基因造就冬天的冠軍

Ocean Park Hong Kong

更難搞的其實是海洋公園

DNA strands on unaligned genome sequence.

1,500 種病毒，改寫病毒史

本月熱門

圖片來源：路透社

陶傑：荷里活的虛偽和自戀

quartet２ (1)

紅眼：「四重奏」之收視不濟才有資格成為神劇

圖片來源：路透社

方俊傑：「情繫海邊之城」——影帝需要演技需要人際網絡還是身家清白？

shawshank6

唐明：懷念經典 No good thing ever dies


昨日要聞
  1. 美洲第一批移民
  2. 人有多少種感官？
  3. 腦掃描大數據：新法解讀抑鬱症
  4. 電子遊戲會讓人上癮嗎？
  5. 丹麥嬰兒憑甚麼不愛哭？
  6. 梵高作品失而復得
  7. 魔法師
  8. 鄭立：庸才與壞領袖
  9. 包大人：讓電影訴說被忽略的社會議題
  10. 陶傑：向中國亮劍
星級話題
廣告|小說|恐怖主義|醫療|AI|學習|智能手機|歐盟|商業|挪威|足球|恐怖分子|健康飲食|結婚|戰爭|動物|社交|全球化|奧巴馬|創業|藝術|食物|音樂|愛情|難民|性愛|貧富懸殊|英超|丹麥|攝影|希特拉|恐襲|總統|兩性|環保|教育|共和黨|生物學|建築|時裝|科技|年輕人|投資|英語|中東|公投|毛澤東|家長|逃稅|子女|美劇|潮流|房屋|美國大選|旅遊|全球暖化|杜林普|時尚|大數據|插畫|設計|女性|電影|特首|里約奧運|哲學||飲食|文學|Startup|Facebook|意大利|敍利亞|澳洲|消費|納粹|氣候變化|企業|美國總統|奧斯卡|失業|林鄭月娥|出版|企業家|歷史|城市|特首選舉|工作|桌遊|反恐|北韓|污染|經濟|ISIS|大腦|希拉莉|親子|特朗普|台灣|移民|人工智能|西班牙|基因|非洲|傳媒|城市規劃|board game|社交媒體|自由|遊戲|閱讀|香港|太空|App|生態|情緒|奧運|科學||梁振英|眼疾|生活|心理學|NASA|品牌|Netflix|民主|倫敦|企業管理|google|曾俊華|運動|網絡|Brexit|大選|政客|衣著|瑞典|室內設計|第二次世界大戰|樓市|日劇|糧食|機械人|語言|伊斯蘭|金融|單身|脫歐|研究