救世軍：分擔家庭照顧壓力

4 月 2 日是「世界關顧自閉日」，其實除了自閉人士需要得到關注，其照顧者也是亟待支援的一羣，因為他們每天承受著巨大的壓力。

自從得知耀光患自閉症兼輕度智障後，他的媽媽默默付出，直至 70 多歲，健康衰退，仍貼身看顧年近 40 的兒子。想當年，普遍香港人對自閉症的認識和關注不足，她對社區支援的了解並不多，因而慨嘆：「無人分擔，全都靠自己。」

耀光踏入青春期後，因身心變化，經常失眠、發脾氣。他的熱情和主動曾嚇怕異性；又曾誤受不法之徒唆擺，不停買私煙，鋪滿一床，更模仿吸煙的姿態；飲食上亦不懂節制，三餐靠媽媽準備清淡餸菜，保持健康。沉重的照顧壓力終令媽媽患上抑鬱症，不止一次暈倒入醫院。

2010 年，透過地區支援中心的介紹，耀光媽媽得悉救世軍荔景院提供暫宿服務，頓時喜出望外，參加了救世軍「結伴行－燃亮人生計劃」，為自閉人士緊急介入家庭支援服務。「自己可以休息一下，不用那麼辛苦，煮足三餐。」她笑著說：「每樣事都放心了。」院舍提供營養飯菜之餘，更讓耀光每週三天接受日間託管服務。當媽媽身體不適進醫院時，他可以到救世軍暫宿，叫媽媽安心。

救世軍亦提供情緒輔導，紓緩了耀光頻繁洗手的強迫症症狀；又安排興趣活動，發掘他的藝術才能。「我最叻造陶瓷！造杯呀，造枱呀……」他樂於造模型，亦要學習做家務如掃地、換床單等。現在，他懂得在家幫忙收拾衣服、縫被子，減輕媽媽的照顧負擔。

「如果早點認識救世軍就好了。」年邁的耀光媽媽對將來未有計劃，只希望在耀光輪候院舍宿位的過渡期間，母子倆仍能在熟悉的社區中生活，互相陪伴，有需要時得到適切的支援。