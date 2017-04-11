4月11日
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天下無不破的電腦

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港府選舉事務處遺失電腦，「加密」選民資料會否外洩？

選舉事務處離奇遺失兩部電腦，頂頭上司政制及內地事務局局長譚志源說「加密標準高，任何人都難以破解」，港府出事後再死撐，相信大多數人對此已不感意外。碰巧政經雜誌「經濟學人」 4 月份第 2 期正以「為何所有電腦永遠不會安全」為封面專題，內有兩篇文章詳細分析技術困難與經濟誘因，指出從經濟層面上解決黑客問題或成效更豐。雖然黑客入侵無可避免，但不代表不應戒備。

2016 年孟加拉中央銀行在紐約聯邦儲備銀行遭劫走 8,100 萬美元；去年雅虎被揭發系統於 2013 及 2014 年曾被黑客入侵，受影響帳戶數目達 10 億，大如科網公司聯邦銀行也讓黑客有機可乘，更莫說一般市民的個人電腦與資料。據白俄羅斯一名黑客的自白，沒有一種電腦保安系統黑客不能攻堅。

加密標準高－－即是有幾高？　圖片來源：香港電台
加密標準高－－即是有幾高？　圖片來源：香港電台

現今電腦晶片由設計、生產、組裝通常經不同公司進行，最後再由另一間公司編寫的程式運行電腦，任何一個階段出錯，都可讓黑客有機可乘。一般黑客欠缺足夠資源滲透生產層面，但亦無此必要，因各種電腦軟件已令電腦中門大開。據 Google 工程師 Rachel Potvin 表示，Google 所有旗下產品在內，總共要管理近 20 億行編碼。而這些產品，卻要在更複雜的電腦系統上運行，如 Linux 於 2015 年便有約 2,030 萬行編碼；最新的 Windows 系統亦估計有約 5,000 萬行編碼；至於一般的手機系統 Android 則約 1,200 行。

要讓每一行的編碼在其他系統與硬件正常運作實非易事，要在製成之初全無漏洞更無可能。著名程式設計師 Steve McConnell 指出，即使是大型軟件公司，在精密檢查後，出錯率還有 0.05%。美國波士頓塔弗茲大學電腦科學教授 Kathleen Fisher 說：「入侵者只需找到一錯處，而維護方卻要堵塞所有漏洞，包括未知的漏洞。」電腦保安就是一場不對等的戰爭，只需要一個小錯誤，便讓黑客有機會令電腦執行不應運行的指令，甚至是一些始料未及的問題，如「緩衝區溢位」——攻擊者可故意輸入過大的資料，使程式產生問題。

發在今年初的「緩衝區溢位」惡作劇。黑客署名「Stackoverflowin」，入侵了各大品牌的打印機，遠端操控這些印表機印出了文字與圖案，還留下了自己的 Twitter 帳戶，入侵者表示希望提醒大家注意打印機的安全。　圖片來源：bleepingcomputer
今年初出現的「緩衝區溢位」惡作劇。黑客署名「Stackoverflowin」，入侵了各大品牌的打印機，遠端操控這些印表機印出了文字與圖案，還留下了自己的 Twitter 帳戶，入侵者表示希望提醒大家注意打印機的安全。　圖片來源：bleepingcomputer

互聯網之父 Vint Cerf 曾表示，當初建立互聯網時，曾受到國家安全局干擾，因他們擔心加密法影響國家安全，Cerf 稱，如果能從頭再來，他會在互聯網的基礎上加入更強的加密法。除了互聯網本身不安全，例如大量發送釣魚惡意郵件，茫茫人海中總有人疏於防範，令不法之徒輕易得手。

在這場攻防戰中讓黑客容易佔上風的，背後還一點重要因素 —— 經濟誘因。商家為了盡快將產品推出市場，結果犧牲了撰寫保安系統的時間。英國劍橋大學電腦保安專家 Ross Anderson 形象地描述：「星期二送貨，下星期才修復保安問題－－可能。」而每次使用軟件前，總會出現一串長長的同意條款，裡面一般包含免責條款，即如果軟件招致用家電腦遭入侵或中毒，亦與生產商無尤。

虛擬世界無限大，唯有黑客自出自入。　圖片來源：「攻殼機動隊」劇照
虛擬世界無限大，唯有黑客自出自入。　圖片來源：「攻殼機動隊」劇照

商家不負責任，雖然企業能快速發展和持續創新，用戶卻得不到法律保障。Anderson 指出，政府自身亦有思想衝突，一方面黑客損害市民和破壞政府機關的運作，另一方面政府本身亦依靠入侵和破解手法進行監視。就像英國早前的倫敦恐襲之後，英國政府已質疑 Whatsapp 的保密法讓情報機關難以掌握潛在恐怖份子的消息。

「經濟學人」卻認為，即使電腦保安擁有諸多難題，市場現正逐步修正。假如同一公司的產品和服務屢遭黑客入侵，最終會受到訂購用戶的指責。各公司在面對不可預測的網絡保安風險時，有些會選擇購買「網絡保險」，這保險市場總值正以每年 60% 的增長，一年涉及的金額約為 30 至 40 億美元。天下無不破的電腦，還有無問責的問責制官員，前者和後者均已不足為奇。

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