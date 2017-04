關於航班超賣，你該知道的這些事

復活節假期將至,不少人或把握假期,已訂購機票遠遊。但日前發生的亞裔男子在美國聯合航空客機上被暴力驅逐下機事件,一片驚醒搭機人,原來航班超賣情況時有發生。隨着事件細節公布,討論繼續發酵,有甚麼資訊是你應該知道?

被拒登機有多常見?

據美國運輸部數據顯示,2015 年美國主要航空公司載運了 6.13 億人次,當中 4.6 萬人次屬「非自願被拒登機」,每 1.3 萬名乘客中才有 1 位。

何謂「非自願被拒登機」?

主要就是因機位不足而航空公司不讓已訂票乘客登機。一般航空公司在承載條款已列明會採用「超額預訂政策」,聲稱為減低臨時不出現的乘客的影響,以及容許未能乘坐原本航班的乘客使用其他機位,航空公司會超賣機位,並聲明不能保證一定可以提供機位。結果乘客即使已訂票,卻有可能在不情願接受賠償下仍被拒登機。

今次聯合航空事件,發言人稱是由於有 4 名機組人員翌日需要在路易維爾的伙伴航線工作,如未能及時抵達,另一班航班或需取消,因此要「威迫利誘」其他乘客落機。

有不超賣機位的航空嗎?

美國捷藍航空(Jet Blue)便以不會超賣機位為推廣策略,但仍在承運條款保留拒絕乘客登機的權利。即使不超賣機位,在 2016 年捷藍航空仍有超過 50 人曾遇非自願被拒登機,主要是因為有一班航機因維修需要,而由大機變成載客量較小的機身,而須臨時拒絕多人登機。

聯合航空有權把已登機的人趕下機?

據 BBC 報道引述,技術上聯合航空是有權強行移離拒絕離開航班的乘客,在公司的承運指引中有相關程序,只是情況極之罕見。假如是因超賣機位,航空公司一般在乘客辦理登機手續階段作出協調和賠償。

在美國的情況,賠償價值按乘客受影響的行程延誤時間而定,假如航空公司能安排在原定行程一小時以後的後補航班,甚至可不作補償。

為何超賣機位仍合法?

航空公司是以龐大的航班數據得出最佳「超賣數目」,超賣機位看來是讓航空公司「賺到盡」,但某程度也讓航空公司有節省成本的空間,甚至因此能提供較低票價。美國運輸部 2013 年的數據顯示,自願不登機人數為非自願被拒登機人數的 8 倍。可以說超賣機票是以少數人倒霉換取多數人幸福的做法。

真的不夠機位,最佳處理方法是?

參考「經濟學人」提議,即使不夠機位,最佳的做法是讓「市場」解決——自由競價。只要開出來的優惠或賠償能讓轉乘下一班機的乘客滿意,自然有人會願意轉機。假如賠償太高,便會有人爭奪,賠償太低便像今次聯合航空事件中沒人自願離機,就要再調整金額。當然,即使在激烈的航空服務市場,不能打倒你的對手,也永遠不要打你的客人。Even though you cannot beat our competitors, you shall not beat your customers. 這是聯合航空給大家(給自己)上的最重要的一課,除非其管理層仍擺出一副「你無做錯到」的嘴臉。