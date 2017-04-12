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關於航班超賣，你該知道的這些事

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復活節假期將至，不少人或把握假期，已訂購機票遠遊。但日前發生的亞裔男子在美國聯合航空客機上被暴力驅逐下機事件，一片驚醒搭機人，原來航班超賣情況時有發生。隨着事件細節公布，討論繼續發酵，有甚麼資訊是你應該知道？

被拒登機有多常見？

據美國運輸部數據顯示，2015 年美國主要航空公司載運了 6.13 億人次，當中 4.6 萬人次屬「非自願被拒登機」，每 1.3 萬名乘客中才有 1 位。

何謂「非自願被拒登機」？

主要就是因機位不足而航空公司不讓已訂票乘客登機。一般航空公司在承載條款已列明會採用「超額預訂政策」，聲稱為減低臨時不出現的乘客的影響，以及容許未能乘坐原本航班的乘客使用其他機位，航空公司會超賣機位，並聲明不能保證一定可以提供機位。結果乘客即使已訂票，卻有可能在不情願接受賠償下仍被拒登機。

今次聯合航空事件，發言人稱是由於有 4 名機組人員翌日需要在路易維爾的伙伴航線工作，如未能及時抵達，另一班航班或需取消，因此要「威迫利誘」其他乘客落機。

超賣機票示例：HK Express 合約條款　圖片來源：HK Express
超賣機票示例：HK Express 合約條款　圖片來源：HK Express

有不超賣機位的航空嗎？

美國捷藍航空（Jet Blue）便以不會超賣機位為推廣策略，但仍在承運條款保留拒絕乘客登機的權利。即使不超賣機位，在 2016 年捷藍航空仍有超過 50 人曾遇非自願被拒登機，主要是因為有一班航機因維修需要，而由大機變成載客量較小的機身，而須臨時拒絕多人登機。

聯合航空有權把已登機的人趕下機？

據 BBC 報道引述，技術上聯合航空是有權強行移離拒絕離開航班的乘客，在公司的承運指引中有相關程序，只是情況極之罕見。假如是因超賣機位，航空公司一般在乘客辦理登機手續階段作出協調和賠償。

在美國的情況，賠償價值按乘客受影響的行程延誤時間而定，假如航空公司能安排在原定行程一小時以後的後補航班，甚至可不作補償。

為何超賣機位仍合法？

航空公司是以龐大的航班數據得出最佳「超賣數目」，超賣機位看來是讓航空公司「賺到盡」，但某程度也讓航空公司有節省成本的空間，甚至因此能提供較低票價。美國運輸部 2013 年的數據顯示，自願不登機人數為非自願被拒登機人數的 8 倍。可以說超賣機票是以少數人倒霉換取多數人幸福的做法。

真的不夠機位，最佳處理方法是？

參考「經濟學人」提議，即使不夠機位，最佳的做法是讓「市場」解決——自由競價。只要開出來的優惠或賠償能讓轉乘下一班機的乘客滿意，自然有人會願意轉機。假如賠償太高，便會有人爭奪，賠償太低便像今次聯合航空事件中沒人自願離機，就要再調整金額。當然，即使在激烈的航空服務市場，不能打倒你的對手，也永遠不要打你的客人。Even though you cannot beat our competitors, you shall not beat your customers. 這是聯合航空給大家（給自己）上的最重要的一課，除非其管理層仍擺出一副「你無做錯到」的嘴臉。

網絡諷刺 meme，借用西南航空標誌：「我們會擊倒我們的競爭對手，但不會是你。」　圖片來源：reddit
網絡諷刺 meme，借用西南航空標誌：「我們會擊倒我們的競爭對手，但不會是你。」　圖片來源：reddit

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