鄭立：神奇時光機——時間會飛又會走會倒轉頭

以前有一套港台合作的動畫，叫作「水虎傳」，故事講老夫子秦先生與大蕃薯，乘搭老趙發明的時光機，穿梭時空去到北宋時代，救了武松和武大郎影響了歷史。看了這個動畫你應該也會想試試坐時光機，你一定會問我為何不拿叮噹出來當例子，答案是我無法接受技安被改名為胖虎。

而 Chrononauts 這個遊戲正正滿足你的願望——不，我絕不是指你花錢買了這遊戲回去就真的可以穿梭時空，這件事我在家已試過，我可以很肯定地告訴你這副遊戲並沒有此功能，它只是一個可以穿梭時空改變歷史為主題的遊戲，讓你幻想一下能改變歷史。

這遊戲的版圖會按年份擺出不同的重大歷史事件，從林肯被刺殺去到蘇聯解體都有，而每個事件都有底面兩個不同的發展可能性。林肯在那時候可能被刺殺也可能死不去，蘇聯可以在 1991 年解體也可以克服危機，1929 年的股市可以崩潰也可以沒事。那樣設計自然代表你可以在遊戲中途，改變這些事情的發展。

在這遊戲中，你會隨機扮演一個角色，每個角色都有不同的背景故事，代表他們來自不同的時空。甚麼叫不同時空呢？在這遊戲裡，你需要把時空看成平行世界，即是有一個宇宙李小龍已死，另一個宇宙中李小龍還在生。而每個角色源自的宇宙都有自己的一套歷史，他們其中一個目的，就是利用你四次元口袋裡的各種道具，把歷史調成其角色的版本，這是其中一個勝利條件。

另一個勝利條件，就是從歷史中搜集從古至未來各種重要文物，例如活生生的恐龍，推背圖的真本，赤兔馬，治癌藥（這四個裡面遊戲只提供兩個）之類。因為搜集到這些文物之後，就足夠你在任何時空中成為巨富，過著理想的生活，回不回去也沒所謂了。最後一種方式很「叮噹大長篇」，就是透過你大量修補被扭曲的歷史，而被時光警察賞識，最後加入了時光警察。

上面有提到扭曲歷史，甚麼叫扭曲歷史呢？就是當你試圖依自己心意改變歷史時，像很多時光穿梭的作品一樣，會產生副作用，意外令另一些歷史變成了自相矛盾，產生時空扭曲，而必須做事情去修補（所謂修補，你看一下叮噹大長篇就知道了）。如果太多時空矛盾出現的話，時空和全部宇宙將會崩潰，一於時空分裂，大家都輸。

這遊戲的角色再離譜都有，例如 Squa Tront 是一隻來自未來已進化的蟑螂，在牠的歷史中，人類因為第三次世界大戰而滅亡，才會導致蟑螂進化。所以牠的目標就是保證人類滅亡於第三次世界大戰。我以前還看過有人創作過一個不知甚麼角色，因為憎恨全宇宙，所以勝利條件是亂搞時空到宇宙毀滅的。

奇怪的是，明明都有三 X 殺了，這麼好的遊戲反而還未有人山寨一個中國版出來？應該很多人想玩吧？

以上圖片取自 boardgamegeek.com