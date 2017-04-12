搵嘢搵不到，到底點算好？

重構影像

美國維拉諾瓦大學心理學教授 Irene Kan 則專門研究記憶與認知力，她認為搵嘢的關鍵是於腦中嘗試重組最後一次看見物品時的影像，回想當時是何時和何地、正在做甚麼，或當時感覺如何。這方法稱為「環境恢復」（context reinstatement），或有助重新憶起以為遺忘了的記憶。假如你有同輩幫助搜尋，對方應使用開放式問題協助回憶，如「上一次是何時見到的？」而避免使用引導式問題，如「上次是在車上見到的嗎？」

防範於未不見

專門研究記憶失調的曼哈頓 Lenox Hill 醫院神經科醫生 Gayatri Devi 表示，避免失物的最佳方法固然是有手尾，習慣把物件放在同一位置。但有時之所以遍尋不獲，或正是因為希望存放在更安全和私隱的地方，結果不久後卻忘記了，故此對於這些「重要」的物件便應格外留神。

此外，人際關係作家 April Masini 則建議，一些重要但細小的物件，如門匙、車匙，可用較鮮艷的鎖匙扣，手機則保持開啟鈴聲，方便尋找。市面上也有智能鎖匙牌，細小輕巧，利用手機應用程式可探測出確實位置。

梅菲定律（Murphy’s Law）說「凡是可能出錯的事必定會出錯」，也許「凡是會遺失的東西必定會遺失」，自己的東西不見了，不用著急，慢慢找定會找出來，除非像選舉事務處的那兩部載有選民資料又巧合遺失的電腦，就另作別論。