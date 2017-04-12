祆教觀念如何影響西方？

祆教源於波斯，相傳 3,500 年前由祭司瑣羅亞斯德（Zoroaster）－－或譯查拉圖斯特拉（Zarathustra）－－創立，今日猶有小量信眾。雖然祆教業已息微，但其教義深刻影響世界三大宗教，乃至滲透西方文化思維，歷年更衍生出不少文化符號。沒有瑣羅亞斯德，就未必有天堂、魔鬼和天星小輪。

祆教又稱瑣羅亞斯德教（Zoroastrianism），發源於公元前 1500 年至 1000 年之間，此前波斯人信奉伊朗－雅利安（Irano-Aryan）的多神教，相當於印度－雅利安（Indo-Aryan）的婆羅門教，兩者均著重階級觀念，講究祭祀儀式，瑣羅亞斯德雖身為祭司，但不滿於階級制度，又反對以動物祭祀，他提倡奉智慧之神阿胡拉馬茲達（Ahura Mazda）為主神，以二元論解釋世界，倡議自由意志，並建立史上首個一神教（monotheism）。

阿契美尼德王朝（公元前 550 年至 330 年）期間，祆教成為國教，教義隨之影響巴比倫的猶太信仰及古希臘的哲學發展。例如，除了一神論外，善與惡、光明與黑暗、永生與死亡、天堂與地獄等二元論便滲透了猶太教以及後來的耶教和伊斯蘭教。在創造神馬茲達之下，不朽聖靈（Amesha Spenta）總括 6 種神聖（善靈、真理、虔敬、權威、完美、不滅），與惡神阿里曼（Ahriman）永恆對抗。人類憑藉自由意志選擇善惡，同時亦須承擔後果，決定日後上天堂或地獄；直至善神凱旋，末日審判來臨，所有靈魂均可辟除罪惡，最終成為至善狀態（Fravashi）。種種宗教元素均或多或少見於各亞伯拉罕信仰（Abrahamic faiths）。

阿契美尼德王朝國力鼎峰之時，一度入侵希臘，連帶傳入祆教觀念，重塑了古希臘哲學。不少學者指出，古希臘向來是神本社會，認定人類命運不由自主，只能聽任於諸神的喜怒善惡，但自接觸波斯宗教與哲學後，古希臘人開始轉而相信命運自主，發展出人本思想，並隔代啟發了文藝復興思潮。故此瑣羅亞斯德出現在拉斐爾畫作「雅典學院」（The School of Athens）中，也就不足為奇。

除宗教哲學影響外，祆教亦融入於不少文化符號之中。例如，但丁的「神曲」就被指與祆教典籍「維拉夫夢遊記」（Book of Arda Viraf）內容不謀而合，引起學界對兩者關係的臆測；而伏爾泰（Voltaire）則寫過一本以祆教為主題的小說「札第格」（Zadig, or The Book of Fate），講述同名的巴比倫哲學家為娶公主排除萬難的故事；德國文學家歌德在「西東詩集」（West-East Divan）載有祆教專門章節；尼采著有「查拉圖斯特拉如是說」（Thus Spoke Zarathustra）－－雖然內容與祆教毫無關連，甚至衝突；「Queen」樂團主音、英國搖滾歌手 Freddie Mercury 常以祆教出身為傲。

自薩珊王朝（公元 224 年至 651 年）沒落，阿拉伯帝國攻克波斯，祆教被蔑稱為拜火教，逐漸被伊斯蘭信仰吸收，其餘如猶太人各處流散，遷入中亞、印度、中國等地，其後又因蒙古人及鄂圖曼帝國入侵，祆教進一步衰亡，至今全球信徒不到 20 萬人，但善與惡、光明與黑暗的中心思想，由莫札特的「魔笛」（Magic Flute）到今日的「權力遊戲」（Game of Thrones），依然歷久不衰。比伊甸園更古老的善惡樹，原來第一棵種在伊朗。