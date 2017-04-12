江皓昕：「風雲 5D 音樂劇」——記一次打大佬的觀劇體驗

入場前，我和朋友好奇「風雲 5D 舞台劇」，那「5D」是甚麼意思？朋友說會不會是氣味，當步驚雲和聶風飆到爆血時，我們能嗅到血腥。我滿心期待另一個「D」可能是椅子會震，角色出招時我們會感到澎湃——結果，最澎湃是我們的想像力。開場了，我們坐第十行，紅館椅子當然不可能動，除了鄰座觀眾的香水，我也沒嗅到一絲氣味，我們完全猜錯了，卻奇怪那其餘三個「D」到底去了那裡呢？我確實留意到舞台設計，每當有兩個角色在說話，一塊朦朧的幕簾就會徐徐降下，我開始還以為那是甚麼東西，卻發現幕簾出現後，甚麼事情也沒發生。是的，是一點差別也沒有，就等於你明明在說話，我突然莫名其妙拿出一張牛油紙擋著你。只見兩個角色依舊躲在幕後演出，而整個紅館的人也傻兮兮隔著那幕簾去看表演，我還猜這難道是「進念二十面體」一類的後現代設計嗎，還是想有清裝歷史劇，老佛爺垂簾聽政的效果呢？我忍不住問朋友，朋友才說那應該是正前排的觀眾能夠看見的 3D 幕：「大概最前排、最中間的人能夠看見效果吧。」我默然點頭，也在中場休息時問了另一位坐在最前排最中間的朋友是否如此。朋友很厚道說：「有時候，是會看到一點點……」我暗道原來如此，驚覺他們是紅館數百人中的勝利者，也想對我等不坐在最前排最中間的絕大部分觀眾來說，「5D」的意思，就是希望它「快啲」演完。

作為一部音樂劇，「風雲 5D」的音樂是慘不忍睹的。我明白領銜的鄭嘉穎和謝天華是一個專業演員，卻不是專業歌唱家，他們大抵是盡了力的，而作為觀眾的我們也盡了力去聽。頻頻走音不在話下，唱腔也親切地讓我想起久未去過的 K 房，總有一兩個朋友的唱功不行，卻鑑於他平時是個好好先生也不好意思告訴他。值得一提是，大概二人跟現場的調音師沒有配合好，很多時二人賣力唱，唱出卻是一堆辨識不能的音調，有點爆咪，有點糊掉。儘管我的母語是廣東話，還是聽不懂一句歌詞，特別是歌詞都帶有故事性，有時省去一句，我們就跟不上劇情了。於是作為觀眾的我只能把焦點放在舞台兩邊的小電視上，原因那裡有打出歌詞。而我發現不止是我自己，基本上一整排的觀眾也是如此，結果是很荒謬的，舞台正中間的真人表現沒有人再理會，大家都只忙著看兩邊小電視。

值得讚許的是劇中兩名女演員胡琳和閻奕格，歌手出身的她們簡直是當夜整個表現的清泉，儘管唱得也不算突破，卻已拯救了全場觀眾的耳朵。

而我想特別說一下飾演雄霸的呂良偉（利申我很喜歡呂氏飾演跛豪和丁力），先說他的盔甲很有霸氣，美術應記一功，卻未知道是他本人意思還是導演或劇本安排，呂氏每次出場，每說一句對白前，必會發出一陣：「哈哈哈哈哈……」的笑聲，就像武俠片中，大內高手在竹林裡中伏前必會聽到的那種笑聲。這種笑聲第一次聽尚可接受，第三次聽已經很煩，奸角會由霸氣瞬間變為傻瓜，OVER 了。而不知道主創團隊裡有否跟我成長在同年代的人，雄霸的招牌笑聲確實讓我想起了兒時動畫「寵物小精靈」或「為食龍少爺」中，每說一句對白都會說一句「車厘車厘」或「五更五更」的小精靈，超煩。

你或許會認為少林功夫加唱歌，唱歌不過是前戲，高潮打鬥應該還不會太差吧。我開始也這麼想，特別是謝天華出場是吊威也降下，我就期待最終大決鬥時會否飛來飛去卧虎藏龍。結果跟之前的牛油紙幕簾一樣，是甚麼事情也沒發生的。所謂打鬥場面發生在幾秒之間，就是很普通你能夠想像到的那種「扮打他一掌」「扮跌在地上」，然後後面的投射畫面就會出現一些慢了半拍的「嘭嘭嘭」效果，簡短歸納就是超不吸引。而在開場前，大會煞有介事地廣播表演途中有噴水效果，前排觀眾請穿雨衣云云，那時候全場觀眾都「嘩」了一聲，感覺好像很厲害。結果又是怎麼樣的呢？結果就是到最後一幕大決戰時，舞台前端突然出現了一個小水池，就像兒童嬉水池的那種深度，然後步驚雲和聶風就大叫一聲，闖了進去水池裡互打。正確來說是互潑，你一刀劈去水花，我一腳回敬水花，有點像九龍城的泰國人潑水節，也有點像龍心大鬧東涌噴水池的感覺，反正兩個成年人在互相潑水和轉身等一系列動作，水花當然是四濺的，坐前排正中的觀眾們完全食晒。方才我還妒忌他們看見牛油幕的真正效果，此刻我暗自慶幸自己坐得較後。

舞台劇跟電影不同，是一個持續蜕變和進化的過程，演員幕後一次生兩次熟，衷心希望賣力演出的他們能夠在餘下的巡演裡得到突破性改善。外國的「迷幻列車 2」告訴我們，把陳年作品重造不只是消費經典，而是該有屬於這個年代的 input 和城市關連。期待有朝一天「風雲」也能做到。