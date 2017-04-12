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石器時代特別的補牙術

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兩隻經鑽鑿的史前牙。　圖片來源：Stefano Benazzi
兩隻經鑽鑿的史前牙。　圖片來源：Stefano Benazzi

現代人蛀牙看牙醫，可以補牙、拔牙，但沒有麻醉針、止痛藥、電鑽的史前牙醫又該如何？科學家從早前在意大利山區找到的穴居人牙齒中，找到了史前最早牙醫遺下的手筆，以及最意想不到的補牙物料。

史前牙分別為犬齒與門牙，相信來自 13,000 至 14,000 年前的穴居人。人類化石雖年代久遠但屢有出土，似乎不足為奇，奇就奇在牙髓裡原來大有文章。參與研究的博洛尼亞大學考古學家 Stephano Benazzi，發現兩隻門牙表面均有深及髓腔的空洞，通過顯微鏡觀察，清楚可見牙齒洞壁留有曾被開鑿的痕跡，相信是被人用細小的石器鑿開和擴大。類似開鑿痕跡也出現在另一個意大利出土牙齒中，駭人的是裡面還殘留著瀝青、植物纖維與毛髮。Benazzi 認為這些物料是史前已有補牙術的證據，雖然目前未知植物纖維與毛髮作用為何，但可以肯定它們是在鑽鑿牙齒時填補空洞，並不單純是進食後的殘留物。

Benazzi 認為由此推證，舊石器時代的牙醫也有如現代般的補牙流程，先鑿開蛀牙部分，再用瀝青作為替代填充物塞住空洞，減低痛楚，也防止食物誤入髓腔。澳洲臥龍崗大學的考古學家 Claudio Tuniz 則認為瀝青與草藥的混合物可能被視為當時的防腐劑，就像幾千年後的新石器時代所用的蜂蠟。此次發現的另一重要意義，是刷新了人們對於史前人類牙齒問題的認知，此前人們普遍以為牙齒疾病例如蛀牙，主要由近代系統化生產的食物如穀物和蜜糖引起，殊不知補牙術早於史前人類中興起。舊石器時代晚期，歐洲發生文化巨變，Benazzi 指：「新移民從近東抵達歐洲，他們可能帶來了一些新食物，改變了舊人的飲食習慣，引起蛀牙問題，從而造就牙科興起。」

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