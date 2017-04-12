4月12日
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阿嬋：東京近郊御岳山森林浴

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作為一個假期少，又貪心的人，每次去旅行都想一次滿足多個願望，想感受城市的精彩和混雜，也不想錯過異國的自然風光，因此近年去旅行都是「一半城市，一半自然」，先在市中心逛幾天，然後尋找一些方便到達的近郊靜養身心，最後才回到市中心。

最近一次去東京，就在旅程中段花了三日兩夜到距離東京市中心只有約兩小時車程的御岳山，淺嚐日本森林浴。其實東京近郊有很多深入大自然的好選擇，香港人較為熟悉的輕井澤、橫濱、箱根等等…最後選擇青梅市的御岳山只因一個很膚淺的理由——青梅（Ōme）這名字很可愛。由東京乘 JR 青梅線到御岳駅，大約需時一個小時，然後再分別轉乘巴士和登山纜車，便到達御岳山。

山上有幾間家庭式溫泉旅館，我們分別入住南山莊，以及旁邊的駒鳥山莊，兩者都有過百年歷史，設有小型室內溫泉，雖沒有其他浸溫泉勝地的戶外溫泉般擁有震撼景觀，但勝在上山三日，一個外國遊客也沒有遇到，到來的大部分是日本主婦和退休人士，可真正滿足暫時避世的慾望。

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旅館的料理是另一亮點，全都採用御岳山的在地食材和野生植物，不時不食，南山莊的女主人在我們訂房時還謙遜地提點，他們做的都是本地農家菜，吃不慣不打緊，事實是，基本沒有吃不完的理由。

御岳山不算高，只有 929 米，但山頭很大，有多條長度不一的步道。我們只取了路程最短的路線，順著山路行一圈，大概只需兩個小時。步道清晰完整，大多是平路，而且頭上有蔽天的杉樹遮蔭，即使是行山新手也完全沒有問題，上山當日甚至遇到一群三、四歲的小朋友在老師陪同下行山。一路上有不同的鳥叫聲相伴，時高時低，時而斷續，時而綿長。某些路段設有說明書，解說不同鳥類的叫聲。 

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日本人相信森林浴有治療身心的功效，尤其是當地人稱為 power spot 的能量點，更是讓人吸收和補充元氣的地方，御岳山的步道上，有不少能量點，包括「七代瀧」瀑布，以及被青綠苔蘚覆蓋著的岩石路「岩石花園」（Garden of Rock）。聽說 7 至 9 月的時分，山上還會開遍罕見的紫色野生蓮華升麻花。御岳山還有一座專為狗祈福的寺廟——御嶽神社，不少人都專程抱著愛犬去參拜。

回程到市區時，不妨走到旁邊的御岳溪谷，溪邊有長約 4 公里的散步道，不想走路也可在純粹石灘上乘涼、寫生，溪流和石灘後有御岳大山當背景，以此風景作結，大大滿足！

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※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
阿嬋 小城小趣

畢業於法文系及傳媒及文化研究系，曾於Metropop、明周及HK01任生活版記者，題材主要圍繞創意設計、文化、旅遊，現於德國修讀社會人類學，栽進多元的迷霧，以看清自身。

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