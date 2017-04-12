可愛有很多種，有治癒萌、醜萌、噁心萌，不一而足，近年爆紅的蛋黃哥（ぐでたま）卻遠不止於此。「蛋黃哥最與眾不同的是它的負面情緒，它的懶慵非關放鬆享受，它用消極頹廢迴避它難以忍受的世界；用自己的裸體，質疑生命的意義。」日本設計師懸田阿也這樣解讀蛋黃哥的人格魅力，更進一步而言，蛋黃哥的流行代表了某種勢不可擋的文化現象。

最初無人預計到蛋黃哥會爆紅，事實上 2013 年蛋黃哥參加 Sanrio 的卡通比賽時只落得一個亞軍。然而它的商品推出市面後，銷量卻蒸蒸日上遠勝冠軍卡通，據華爾街日報去年報道，Sanrio 發行了 1,700 種以蛋黃哥為主題的商品，而且陸續有來。 如今在 Sanrio 網店可見它 115 種各式各樣的商品，而今年 41 歲的 Hello Kitty 也不過有 226 種。撇開吸金力不談，它吸引的人群年齡層廣闊，市場推廣及品牌管理副總裁 Dave Marchi 說：「它的冷漠、疲憊、懶惰、憂鬱可以引起很多人的共鳴，不論你是 14 歲的學生妹、34 歲的熟男熟女或 50 歲的中年人都如是。」

蛋黃哥何以這麼紅

當大眾好不容易消化以醜為萌的審美觀，蛋黃哥的出現再次挑戰可愛的定義，它分裂出另一種可愛，名叫「懶萌」（ゆるかわ，意指懶洋洋的樣子很可愛）。永遠疲倦厭世的蛋黃哥，沒有童心也不會勾起母性，只是甚麼都懶得做，更多時候卷著一塊煙肉被，三不五時把「我要回家」、「累死了」、「沒有幹勁」掛在嘴邊。懸田阿也指：「懶萌之所以流行，源於現代人所面對的社會壓力，這使我們不斷追尋可作減壓的事物。」剛好漠不關心的蛋黃哥出現，一開口便說中大家的心事：「甚麼都不想做。」它每每做我們最想做的事，輾轉床鋪（碟子），向壓力源說不，遺世避世，使我們彷彿也有片刻得償所願告別壓力的錯覺。