4月12日
假如美國沒有介入一戰
關於航班超賣，你該知道的這些事
祆教觀念如何影響西方？
蛋黃哥爆紅背後
搵嘢搵不到，到底點算好？
石器時代特別的補牙術
坦誠相見
阿嬋：東京近郊御岳山森林浴
鄭立：神奇時光機——時間會飛又會走會倒轉頭
江皓昕：「風雲 5D 音樂劇」——記一次打大佬的觀劇體驗

蛋黃哥爆紅背後

A+A-
圖片來源：Sanrio

可愛有很多種，有治癒萌醜萌、噁心萌，不一而足，近年爆紅的蛋黃哥（ぐでたま）卻遠不止於此。「蛋黃哥最與眾不同的是它的負面情緒，它的懶慵非關放鬆享受，它用消極頹廢迴避它難以忍受的世界；用自己的裸體，質疑生命的意義。」日本設計師懸田阿也這樣解讀蛋黃哥的人格魅力，更進一步而言，蛋黃哥的流行代表了某種勢不可擋的文化現象。

圖片來源：gudetama_sanrio @ Twitter
圖片來源：gudetama_sanrio @ Twitter

最初無人預計到蛋黃哥會爆紅，事實上 2013 年蛋黃哥參加 Sanrio 的卡通比賽時只落得一個亞軍。然而它的商品推出市面後，銷量卻蒸蒸日上遠勝冠軍卡通，據華爾街日報去年報道，Sanrio 發行了 1,700 種以蛋黃哥為主題的商品，而且陸續有來。 如今在 Sanrio 網店可見它 115 種各式各樣的商品，而今年 41 歲的 Hello Kitty 也不過有 226 種。撇開吸金力不談，它吸引的人群年齡層廣闊，市場推廣及品牌管理副總裁 Dave Marchi 說：「它的冷漠、疲憊、懶惰、憂鬱可以引起很多人的共鳴，不論你是 14 歲的學生妹、34 歲的熟男熟女或 50 歲的中年人都如是。」

蛋黃哥何以這麼紅

當大眾好不容易消化以醜為萌的審美觀，蛋黃哥的出現再次挑戰可愛的定義，它分裂出另一種可愛，名叫「懶萌」（ゆるかわ，意指懶洋洋的樣子很可愛）。永遠疲倦厭世的蛋黃哥，沒有童心也不會勾起母性，只是甚麼都懶得做，更多時候卷著一塊煙肉被，三不五時把「我要回家」、「累死了」、「沒有幹勁」掛在嘴邊。懸田阿也指：「懶萌之所以流行，源於現代人所面對的社會壓力，這使我們不斷追尋可作減壓的事物。」剛好漠不關心的蛋黃哥出現，一開口便說中大家的心事：「甚麼都不想做。」它每每做我們最想做的事，輾轉床鋪（碟子），向壓力源說不，遺世避世，使我們彷彿也有片刻得償所願告別壓力的錯覺。

  • 連噴嚏都懶得打的蛋黃哥。

可以預見，像蛋黃哥之類可作情感投射或發洩出口的卡通人物，未來只多不少。美國文化作家 Alex Abad-Santos 稱之為從高壓、動盪不穩的真實世界中衍生出來的文化運動

蛋黃哥出道 3 年不只橫行亞洲，在美國同樣吃得開，Abad-Santos 歸因它生得逢時：「過去 18 個月，我們經歷流行文化巨星相繼殞落、政治動盪分裂、國家外交政策搖擺、永不止息的警員暴力、仇恨犯罪和恐襲，承受令人難以喘息的壓力。」當然急需減壓的不止美國人，全人類不斷發掘自我調節的良方，例如丹麥人的「 hygge」生活態度被參照再參照，日本人的成人包裹療法（おとなまき）用白布把自己捲起打包追尋娘胎的安全感，細數下去連平日社交媒體分享的貓狗影片也可歸入自我調節之類，而蛋黃哥也是其中一個正合時宜的出口。

日本時興的「成人包裹療法」，每次 20 分鐘，可排解壓力兼緩解肌肉酸痛。　圖片來源：路透社
日本時興的「成人包裹療法」，每次 20 分鐘，可排解壓力兼緩解肌肉酸痛。　圖片來源：路透社

下一個蛋黃哥

去年 Sanrio 推出新人物「衝吧烈子」，烈子是一隻任人魚肉使喚 OL 小熊貓，每當壓力爆煲就會發狂暴走，徹夜飲酒和大唱死亡金屬音樂減壓，被形容為飽受職場壓力的女性的吶喊。一反忍氣吞聲的日本女性形象，她反映了另一種處理職場壓力的方式。Abad-Santos 指儘管烈子性格與蛋黃哥毫無相似之處，她同樣拓展了可愛的新定義——所謂可愛不單取決於外形，更是一種情感投射，甚或可成為我們的渴望和絕望的膏藥。

相關新聞

shutterstock_248027713

法國研究：懶散可傳染？

世上最醜的動物：水滴魚。

為何有動物又醜又可愛？

「紐約時報」的填字遊戲，你玩過了沒有？圖片來源：Toronto Star

正因世事紛擾，更需要填字遊戲

現役最老的潮來巫女中村竹。　圖片來源：mototagawa / Twitter

日本潮來巫女：最後的治癒機會

你今天工作了嗎？

為甚麼 21 世紀人類還在工作？

1009_354JPG_1466582973

養貓讓人更健康

女孩參與在哥倫比亞伊塔圭舉行的 World Day of laziness。圖片來源：路透社

天氣使人懶惰？

聰明人較懶惰，原來有科學根據？

研究：聰明人偏懶散

本月熱門

圖片來源：路透社

陶傑：荷里活的虛偽和自戀

quartet２ (1)

紅眼：「四重奏」之收視不濟才有資格成為神劇

圖片來源：路透社

方俊傑：「情繫海邊之城」——影帝需要演技需要人際網絡還是身家清白？

shawshank6

唐明：懷念經典 No good thing ever dies


昨日要聞
  1. 陶傑：一蹶不振的英國工黨
  2. 天下無不破的電腦
  3. 民間太空競賽迎來黃金時代？
  4. 印象英倫：倫敦文學情感地圖
  5. 八爪魚：基因操縱大師
  6. 犬版 airbnb 和 uber：狗界的共享經濟
  7. 樂觀這回事：不能勉強，卻能學習
  8. Live Norish：恐襲防不勝防　瑞典開放邊境惹禍？
  9. 救世軍：分擔家庭照顧壓力
  10. Eric Chan：朝思暮想
星級話題
敍利亞|毛澤東|全球化|特首|年輕人|倫敦|房屋|消費|香港|企業|台灣|曾俊華|貧富懸殊|眼疾|基因|第二次世界大戰|美國大選|歐盟|衣著|糧食|研究|旅遊|氣候變化|傳媒|閱讀|結婚|攝影|生物學|藝術|企業家|Brexit|NASA|樓市|科學|恐怖分子|希拉莉|設計|污染|品牌|反恐|恐怖主義|情緒|民主|總統|ISIS|梁振英|失業|桌遊|電影|學習|運動|日劇|建築|教育|食物|戰爭|AI|英超|時裝|西班牙|自由||美國總統|投資|插畫|政客|人工智能|機械人|非洲|難民|單身|動物|英語|金融|特朗普|瑞典|伊斯蘭|工作|希特拉|遊戲|飲食|Facebook||智能手機|生活|時尚|脫歐|文學|語言|兩性|林鄭月娥|大腦|公投|歷史|創業|愛情|App|環保|board game|全球暖化|移民|丹麥|奧巴馬|足球|廣告|企業管理|醫療|社交媒體|宗教|北韓|家長|意大利|女性|挪威|恐襲|健康飲食|城市規劃|城市|共和黨|心理學|經濟|中東|社交|里約奧運|科技|親子|子女|太空|記憶|google|潮流|小說|納粹|特首選舉|哲學|杜林普|網絡|Netflix|生態|逃稅|美劇|澳洲|音樂|商業|性愛|出版|大數據|Startup|奧運|大選