人不是電池，無需刻意正負向的

做人應該正向一點，還是負面一點，回看歷史，也是一時一樣的潮流。當人初進入工業革命，自信心返晒來，當然鼓吹正面思維，但漸漸發現工業文明並非天下無敵，便又興起敬重自然的浪漫主義。正向好，而負向真的不好？美國在二戰後，大力鼓動正向思維，但現實或如電影「美麗有罪」，不論如何掩眼，還是要面對內裡的自己及真實的人生。

大約自「心靈雞湯」開始，正向思維被捧上神枱，認為要成就一事，心境必須正面；但也有說法認為人在困境才會爆發小宇宙。如果要討論正負向思維的作用，則會發現兩者同樣帶來新意念及創意：不論你是負面地認為外星人最終會大軍殺到，要發明終極避難所，還是正面認為外星人友善和藹，你都要準備弄一台廣東麻將的平台，與他們進行最深入的人類文明交流。

如何界定正負？

其實正負向的想法皆可是行動的觸發點。簡單如買「六合彩」，到底是因消極覺得人生無希望，前路受重創，還是因為積極希望人生有更多可能？而且正面思維可以包含負面，反之亦然。所以就看你如何界定思維的正負。

每件事的背後千絲萬縷，要看你在哪一步斷章取義。嫉妒、憎恨、擔心、快樂，滿足，所有只是轉眼即過。人生是地球的過客，而情緒則視大腦為驛站，要勉強別人留下，或經常到訪，只是一廂情願。與其說人給負面情緒佔據，不如說我們太過貪戀一夜溫存，望變天長地久，又或心中問何日君再來？所以強求心中常保持正向或終日沉淪於負向，不是情緒苦，而是這件事本身便是苦。

不論是正向，還是負向，高舉其中一方，凡人定必不能承受。但對於某些精英高人，這種對固定思維方向的終極探索，卻能成就大事；終日思考悲苦的人，他可能寫得出千古名句；深明人性及生命的不確定的人，才想到保險制度及選舉制度，前者明白命途難測，後者與其說把權力交給大眾，不如說用制度取代血流成河的戰爭，而且也讓社會各階層為未來承擔，願賭服輸。

無奈又無奈 為何仍未得手

在「失控的正向思想」一書中，提及乳癌患者在一片溫馨和諧氣氛裡，刻意對某些事實視而不顧；而且也更相信諸如「秘密」一書中的吸引力法則，只要你深信，「今天我沒有，未來一定有」，我想金正恩每天都想吞併中美兩國，成為天下霸主的，無奈又無奈，還是未得手。當然這種吸引力法則可能另有所指，問題是在科學層面，對這種冥冥中自有主宰的影響，這根本不具有準確的預測力，所以很多事也說不準啊。

你可以深信「只要日日想，柯柏文也會從外太空飛來跟你做朋友」，也可以「秒秒感懷身世，擔心外星人侵略地球」，那根本不是問題，重點是你有沒有仔細思考這些期望及憂慮的真確度，與你自身的關連及相應行動？

半杯水，不是煩惱的來源

一談甚麼正向、負向思維，有人就會拿出「半杯水」的例子，歌頌知足的人——這種連屁也不值的道理。看見半杯水便知足沒有問題，看見半杯水不知足也沒問題，很多人說怨嚷不休又坐著不動的人討厭，其實那些炫耀自己知足的人，何嘗不討厭，前者用不公「掩飾」自己又貪又懶，後者則用「扮知足」來補償自己的虛榮，一樣煩人。

常聽那些人生導師說甚麼「只要你願意踏出一步，你就可以和人溝通」，對，但若你認為無須與人溝通，而且不發現有任何問題，也不構成任何人的實質困擾，又願意接受其人生成本，就抱持你的想法直至死去又何妨？為何人的思維一定要正向或負向？人不是電池，每人也有自己的方向。