Chester Ho：數據新聞與開放數據

新媒體端傳媒宣布大幅度裁員，有人慨嘆有深度的媒體難以經營，有人認為市場本是汰弱留強，沒有甚麼值得可惜。近年香港的新媒體百花齊放，但仍在起步階段，端傳媒是少數認真看待數據的媒體，過去有不少印象深刻的數據專題，例如用聲音表達氣候變化的香港氣溫狂想曲、利用立體打印讓視障人士感受資訊圖表，都是從其他媒體難以看到的構思。端傳媒並非唯一一間製作數據新聞（Data Journalism）的媒體，但它聘用數據工程師專責數據推動的新聞產品，這個部署肯定是市場的少數。

在香港製作數據新聞並不容易。要從大量數據中分析有用資訊，除了要有專業的記者和編輯找到新聞角度，亦需要優秀的技術人員去思考數據結構。數據工程師在香港並不多，但在大數據潮流下，人才不是最大的挑戰，反而最令媒體頭痛的是數據的來源。開放數據是數據新聞的重要一環，而不幸地擁有最多準確數據的香港政府卻在這方面態度消極、立場保守。

「資料一線通」是政府刊登開放數據的網站，它聲稱擁有 6,000 多項資料，但當中有大量重覆內容（例如不同語言版本的相同數據），實際只有 2,000 多項資料，涵蓋運輸、城市管理、發展等 18 個範疇，不難想像每個範疇只有少量資料可供使用。另外，「資料一線通」提供的數據不少是「次級格式」的 Excel 檔案而非 JSON、XML 或 CSV 等「一級格式」版本，打開 Excel 檔案會發現「跨欄置中」、隨意安插的文字說明，對人類來說這些排版和說明有助閱讀資料，但對程式來說是極不便利的做法。由於每份資料都有不同的排版，往往要手動把資料轉換成程式可讀的格式。如果要處理大量資料就要花上龐大的時間成本，對分秒必爭的傳媒行業來說是不明智的做法。

最理想的做法，是利用一級格式發放數據，並製作便利於應用程式使用的「應用程式介面」（Application Programming Interface, API）。API 容許開發人員編寫程式時設定各種參數，只領取對應用程式有用的數據，政府亦因而得知市民較常用的數據類型，從而改善數據的品質。反過來說，傳媒亦應積極考慮把部分內容用 API 形式開放，例如紐約時報提供文章搜尋、書評、影評等 API，讓公眾掌握更多數據和發展數據的潛能，從中媒體亦可深入了解讀者的喜好，建立更具價值的社群和內容。

提升開放數據的品質不但有助數據新聞的發展，亦是智慧城市的基石，這方面本欄過去亦一再討論。外國近年提倡政府數據是「公共資源」，除非涉及個人私隱等敏感資料，否則應該全部開放。可是香港的官員在相關方面的知識仍然困乏不足，認為只要數據在運輸署的應用程式及網頁開放給市民，已等同開放數據。這亦間接鼓勵私營企業維持現狀，阻礙真正智慧城市的發展。也許官員們應該讀一讀紐約時報在網站解釋向公眾提供 APIs 的原因，其實開放數據並非普通的科技潮流，而是真正具社會價值的重要政策：