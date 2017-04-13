4月13日
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方俊傑：「海賊大亨」——老闆管理下屬的天書

方俊傑：「海賊大亨」——老闆管理下屬的天書

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電影「海賊大亨」劇照
電影「海賊大亨」劇照

如果你是老闆，或者是公司的管理階層，我強烈建議你觀看日本電影「海賊大亨」。你可以參考出很多對待下屬的妙法。

劇情以日本石油大亨出光佐三的奮鬥史作藍本，講述一名普通商人，如何由經營小商店，發展成石油業鉅子。眼光獨到當然重要，在煤炭作為主要燃料的時候，已經慧眼識出石油的可塑性；夠搏命也是必要條件，給行家封殺，要有能屈能伸的胸襟；被社會環境壓迫到難以動彈之際，又要有不惜一切把握機會絕地反彈的狠勁。不過，看完整齣電影，你應該會跟我一樣，同意當上大亨的最重要因素，還是如何令到一眾下屬個個仆心仆命為自己效力。

電影「海賊大亨」劇照
電影「海賊大亨」劇照

請員工一齊食住家飯？放下身段跟工友深入地盤前線埋頭苦幹？經營遇上重大困難也對伙計不離不棄，情願不斷改變營運模式也不肯為節省成本而裁員？這些將心比己的舉動，只是最基本的要求。以我個人經驗，人類很難知足，無論上司有幾為人設想，下屬也只會覺得理所當然，仍然會不停埋怨，不會有絲毫感恩的，更別說會為滿足老闆需要連條命都置之不顧。直到有一日，碰上其他老闆，發現要一個老闆做到最基本的要求，原來非常不基本，才會明白遇過一個不算離譜的老闆，已經萬幸。

要令到下屬為自己盤生意甘心情願奉獻一切，究竟有甚麼方法？個老闆做到似家人一樣，也不足夠，其實，要做到偶像一樣，才有少少可能性。即是，要運用演技運用口才，發揮過人感染力，令跟自己搵食的同伴心生崇拜，覺得能夠加入呢間公司，有光環，有光榮，似撞邪般，似投身宗教般，才事半功倍。如果你做到這種程度，伙計便收取低於市價的人工也無所謂，被欺騙去為公司利益而犧牲個人安全也覺得是種福氣。一個人有這樣的個人魅力，應該很 輕易便可以成就一番大事業。在民智未算全開的昔日，在服從性比較高的日本，可能較易出現類似的效果；放在今日的香港，看似人人也自我中心，是好像有點困難。不是的，信我，我們都只是羊群，我們都很易受騙，一切只視乎個老闆或上司有沒有心去花費氣力作出詐騙。你也知道吧，就算個上司真係擁有所謂的明星風範，也未必有需要展現出來的。現今的大多數當權者，根本連做場好戲說句好聽的說話，也懶。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
方俊傑 特事特辦

方俊傑，利物浦球迷，前「壹週刊」生活組編輯。主打電影介紹、人物專訪、體育專欄、電視表。著有小說「失戀二十」。

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