4月13日
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美國千禧世代：老婆還是在家好

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本港時有報道，指全職爸爸人數漸多，不少男士自願辭工，專心相妻教子。但在美國社會，情況剛好相反。最新研究顯示，傳統的家庭性別分工觀念，在千禧世代中重新抬頭，他們較上一輩支持「男主外，女主內」，認為「主婦」要比「主夫」好。數十年來爭取的兩性平等，如今何以不進反退？

美國非牟利組織「現代家庭理事會」的報告顯示，千禧世代對家庭的兩性分工，比戰後嬰兒潮及 X 世代的青年，態度還要守舊。社會學家 Joanna Pepin 和 David Cotter 表示，時下年青人傾向以丈夫為一家之主，賺錢養家，妻子則照顧起居。這些八、九十後對職業女性的支持並未減退，只是相對廿年前的青年，較不信奉家庭中的平等主義。綜合社會調查的數據亦顯示，認同傳統家庭分工的年青人比例，由 90 年代的 22% 升至現時的 28%。換言之，美國年輕人對性別的態度，可謂停滯不前，甚至立場轉變。

少數族裔不愛「平等」

趨勢逆轉的原因之一，是青年人口的構成，與數十年前大相徑庭。少數族裔人士在千禧世代的比例漸增，在 18 至 25 歲的美國青年中，西班牙裔（Hispanics）所佔的比例，由 1980 年的 7% 增至現時的 22%，而這些年輕人、特別是男性，較其他同世代人士，更擁護傳統家庭分工。同樣，在美國人口比例益增的非裔青年，對家庭中的男女分工，亦較同輩白人的觀念傳統保守。

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在美國，18 至 25 歲青年對「男主外，女主內」的認同比率，從 90 年代起持續上升。

有選擇的「女性主義」

「選擇女性主義」（choice feminism）的興起，也促使年輕人對性別分工的態度有變。David Cotter 及其同袍指出，90 年代盛行的密集型育兒（intensive mothering），務求對子女做到無微不至，導致女性苦於平衡工作與家庭而深感壓力，再加上媒體及流行文化對那種「走出家庭、事業至上」的女性主義大力鞭笞，堅持事業家庭兩者兼得的思想，對時下的年青人愈發無趣。

相反，愈來愈多年輕男女支持「選擇女性主義」，主張女性有權選擇生活方式，而毋須被人判斷。為人母者，無論是當全職主婦，或是兼職打散工，只要是順應個人意願的決定，都應值得尊重。這種思潮讓女性全心投入育兒，平衡工作和家務，亦能維持作為女性主義者的自尊心。於是，年青人一方面支持美國女性在公共領域得到平等機會，但另一方面，在個人生活中則信奉傳統男女分工。

停滯不前的性別革命

傳統兩性分工的觀念復興，還因為社會學家口中自 90 年代起美國人出現「停滯的性別革命」。由那時起，已婚婦女的勞動力再無上升，從事全職主婦的比例卻是止跌，為人父親的則繼續擔任家中的經濟支柱。換言之，即使在過去半個世紀，家庭生活出現多種變化，大部分年輕人都是成長於一個擁有「新傳統」（neotraditional）角色的雙親家庭世界。

因此，相比支持 70 年代那種堅持家中大小事務都要男女平分的女性主義，更多年青人支持一種符合 21 世紀美國雙親家庭的倫理概念。他們或更接納家庭的傳統性別分工，因為這是他們所熟悉、較貼近他們曾經歷的，而在一個「選擇女性主義」的世代，沿用傳統亦能衍生較少問題。

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