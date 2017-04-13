從頭溶掉你著完的 fast fashion

Fast fashion 的興起是地球浩劫這一點無容置疑，低質流水式生產加上來去如風的時尚潮流，意味一季過去後又是時候丟棄一堆犧牲品。在美國，每年有 1,400 萬噸衣物被棄置，當中只有 0.1% 舊衣會被非牟利團體和環保機構回收再造，這個現象香港也不能倖免。不過最近有科學家研發新再造技術，有望增加再造舊衣重生成新衣的機會。

現時二手衫的最好出路，不外乎是捐予貧窮國家，頂多讓慧眼識貨的商人截掉部分高質衣物平白賺錢；不過總的來說，實際能重投市場的衣物比率甚低，加上近年傳統舊衣進口國如東非國家不滿過多二手衣服湧入，窒礙本地製造業發展，打算在 2019 年前全面禁止舊衣進口。當連大家以為來者不拒的國家也拒絕接收 fast fashion 的產物，舊衣應何去何從？

溶掉舊衫 再造新衫

目前大部分舊衣回收的出路只是「再用」而非「再造」。從「再用」概念出發，當衣服破舊到連最無要求的用家都不屑一顧；但其實還有「再造」一途，溶掉舊衣，再利用溶解物生產新衣，名副其實的循環再用。

研發新技術的 Simone Haslinger 解釋：「現在的做法基本上是先用工業用粉碎機撕爛舊衣，再加入少量新布料纖維，造成新舊混合的布料。」但此類成品多數質料平平，難以投胎為衣服，只能降級淪為紙品或地毯。這意味儘管現在有方法勉強不讓你一時衝動買下來得快去得快的 fast fashion 單品徹底成為廢物，但在無法舊衣變新衣的前提下，製衣商仍不免源源不絕地將新資源倒入生產線。

今年在美國化學學會的年會上，芬蘭阿爾托大學披露了新的衣物回收再造技術，有望緩和熾熱的 fast fashion 需求帶來的地球災害。其實早於 5 年前 Herbert Sixta 帶領的團隊已研究出新技術分解棉布、人造絲和天絲等纖維，並重塑為比人造絲纖維強韌的布料，不過此法只適用於全天然纖維衣製品，對如今大行其道的聚纖維混紡則束手無策。

今次 Simone Haslinger 利用溶點較低的離子溶劑，分隔聚酯纖維與可再造的天然纖維，而且過程不會損害環境：「它的本質其實是鹽，不過相比氯化鈉這類溶點高達 760 °c 的化學物，它經改良後的溶點大約只有 60°c，而且仍能保存不少鹽的特性，這也是它能溶解纖維素的原因。」