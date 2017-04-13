4月13日
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從頭溶掉你著完的 fast fashion

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圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

Fast fashion 的興起是地球浩劫這一點無容置疑，低質流水式生產加上來去如風的時尚潮流，意味一季過去後又是時候丟棄一堆犧牲品。在美國，每年有 1,400 萬噸衣物被棄置，當中只有 0.1% 舊衣會被非牟利團體和環保機構回收再造，這個現象香港也不能倖免。不過最近有科學家研發新再造技術，有望增加再造舊衣重生成新衣的機會。

現時二手衫的最好出路，不外乎是捐予貧窮國家，頂多讓慧眼識貨的商人截掉部分高質衣物平白賺錢；不過總的來說，實際能重投市場的衣物比率甚低，加上近年傳統舊衣進口國如東非國家不滿過多二手衣服湧入，窒礙本地製造業發展，打算在 2019 年前全面禁止舊衣進口。當連大家以為來者不拒的國家也拒絕接收 fast fashion 的產物，舊衣應何去何從？

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因價格低廉，人人抱著「買到適合的有賺，不合也無妨」的心態輕率購物，結果買入大量雞肋衣服。據綠色和平調查指，平均每個香港人衣櫃也有 1 至 2 成從來不穿的衣服

溶掉舊衫　再造新衫

目前大部分舊衣回收的出路只是「再用」而非「再造」。從「再用」概念出發，當衣服破舊到連最無要求的用家都不屑一顧；但其實還有「再造」一途，溶掉舊衣，再利用溶解物生產新衣，名副其實的循環再用。

研發新技術的 Simone Haslinger 解釋：「現在的做法基本上是先用工業用粉碎機撕爛舊衣，再加入少量新布料纖維，造成新舊混合的布料。」但此類成品多數質料平平，難以投胎為衣服，只能降級淪為紙品或地毯。這意味儘管現在有方法勉強不讓你一時衝動買下來得快去得快的 fast fashion 單品徹底成為廢物，但在無法舊衣變新衣的前提下，製衣商仍不免源源不絕地將新資源倒入生產線。

今年在美國化學學會的年會上，芬蘭阿爾托大學披露了新的衣物回收再造技術，有望緩和熾熱的 fast fashion 需求帶來的地球災害。其實早於 5 年前 Herbert Sixta 帶領的團隊已研究出新技術分解棉布、人造絲和天絲等纖維，並重塑為比人造絲纖維強韌的布料，不過此法只適用於全天然纖維衣製品，對如今大行其道的聚纖維混紡則束手無策。

今次 Simone Haslinger 利用溶點較低的離子溶劑，分隔聚酯纖維與可再造的天然纖維，而且過程不會損害環境：「它的本質其實是鹽，不過相比氯化鈉這類溶點高達 760 °c 的化學物，它經改良後的溶點大約只有 60°c，而且仍能保存不少鹽的特性，這也是它能溶解纖維素的原因。」

  • 這是 2013 年的「溶衣」技術。

將衣料放入溶劑並分離出天然纖維素後，再以反溶劑將其造成黏稠狀的纖維素，通過打壓機抽取出纖維細絲，並織成新的布料，而且成品強如天絲。承如所見，整個循環再造過程屬於勞動密集型技術，幾乎全程需要人手操作，但若考慮到從零生產布料時所需的農作物栽種與收成、再紡棉成線、織線成布的工夫時間，前者的資源投放似乎也微不足道。

不過新技術並未盡善盡美，研究人員指它仍未能處理 Forever21 等 fast fashion 常用的彈性纖維布料氨綸（spandex），而且完成再造工序後還需經漂白及重新染色。Haslinger 希望未來加強與業界合作，日後可根據衣物顏色分類運送至再造廠房，方便他們同色處理，免去漂染等有害環境的程序。

雖說 fast fashion 減廢有法，大家也不要放心大手入貨，始終世上沒有任何循環再造技術能完全抵銷浪費掉的衣物。所以說，最環保的衣服，就是你已經擁有的。

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