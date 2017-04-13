30 年玩具收藏家：平價造就經典玩具

造玩具，某程度上就是幫人製造快樂童年回憶。幾枯燥無聊的玩具，放到小朋友手上都可化腐朽為反斗奇兵。童真加玩具，加無 TSA，是童年最佳組合。80 年代香港曾超越日本，成為全球出口最多玩具之地，舊玩具收藏家楊維邦解釋：「當年開工廠易搵到工人，人工平、租金平、原材料又平，自然有優勢，加上比起其他產地又有質素保證。」可惜是出口雖多，原創玩具卻少之又少，幾乎都是替外國大牌做嫁衣。

蔣麗芸父發明紅白波

郵政局早年出過本地經典玩具系列郵票，榜上有名是膠劍仔、水槍這類細眉細眼的玩具，楊維邦指：「經典玩具有個特點，就是平價，以前低下階層多，平價先吸引成群小朋友買，生產年期得以延長。」舊時屋邨三五成群，玩具要平之餘還要可以一齊玩。由蔣麗芸父親蔣震發明的紅白波食正條水，得以由 60 年代紅到 90 年代，無意間造就一代經典。

楊維邦收藏玩具 30 年，貨倉藏有過萬玩具，耗資不少但自言不愛玩，儲玩具只為歷史補遺。1986 年，楊維邦任職明報美術版，廿多歲仔望住熟悉街景快速消逝，「當年社會變動好快，經濟起飛，舊樓不斷拆卸，舊式士多連環倒閉。」是否有點似曾相識？楊心諗收藏玩具，或許可為時代留些許紀錄，「玩具專為新生代而設，好緊貼時代，如十四座小巴誕生時，玩具車都轉用十四座做題材，又例如當年煮飯仔設有風爐、火水爐等煮食用具，直接見到當年民情喜好。」

Barbie 抄襲德國設計

最近他將部分玩具收藏借給歷史博物館作「香港玩具傳奇」的展覽。跟他同行展場，楊隨手指個玩具都有故講。行過 Barbie 館，楊講起 Barbie 公仔的抄襲軼事。原來 Barbie 始祖叫 Lilli，原是想法前衛又有少許拜金的反叛漫畫角色。「成年女性公仔 Lilli 由德國報館 BILD Zeitung 於 50 年代設計，起初目標顧客是成人。怎知推出後大受小孩歡迎。當年香港玩具生產商林亮在中環買了 Lilli 抄考並自行投產，再外銷到美國，公仔在美國大受歡迎。兩年後，美國先出現 Barbie。」

「我想每個人都較著緊尋回自己成長時期的玩具。今日想搵舊玩具是可遇不可求。試過有次在大角咀，凌晨 5 點幾行天光墟尋寶，找不到得意玩具。離開時途經地盤，撞見有個阿婆檔口滿地 60 年代塑膠玩具，原來有生產商移民時將舊玩具樣版丟棄。見到的當下感覺似踏入時光隧道回到 50、60 年代，好神奇。」始終重點是做紀錄，一找到舊玩具，楊要查出廠歷史、流行時期，就算現今有網絡都難以入手，楊需四處奔走查問玩具生產商、翻閱舊廣告。玩具要玩得精，其實都不易。