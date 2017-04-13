4月13日
陶傑：聯合航空的災難公關課
美國千禧世代：老婆還是在家好
從頭溶掉你著完的 fast fashion
輸在起跑線，永遠無翻身？
人之水滴之十三瞞徒
人不是電池，無需刻意正負向的
30 年玩具收藏家：平價造就經典玩具
包大人：關公災難與人無尤
Chester Ho：數據新聞與開放數據
方俊傑：「海賊大亨」——老闆管理下屬的天書

陶傑：聯合航空的災難公關課

A+A-
圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

聯合航空公司事件因為一名乘客拒絕接受 800 美元的賠償下機，釀成公關大災難，並引發全球網絡公義開審。

然而，黑澤明的舊作「羅生門」揭示了人性最重要的問題：不在現場，不具備所有的事實，面對一件爭議，勿隨便下結論。

正如杜林普會見習近平，不足 24 小時，效果和影響還沒有發揮，根本不足以評論到底是杜林普向中國屈了膝，還是習近平被這位商界強人耍了一通。一切要看待三個月甚至半年後世界上發生了甚麼事情，才會明白所謂「川習會」到底誰佔上風。

聯航事件也一樣，首先現在是 2017 年，我的直覺和經驗告訴我（當然我不一定對），聯合航空的機長不可能敢在機組人員的同謀協助之下，光天化日在 100 多名不同國籍的乘客面前，不經電腦選擇的「工作程序」，憑膚色就叫了四個有色人種，將他們踢出飛機。

要指摘聯航「種族歧視」，必須有足夠而全面的證據。首先被「抽中」的共四人，另外那兩人是甚麼種裔？如果這位美國越南華裔醫生被趕下飛機只是因為電腦程序決定，買廉航機票、付錢最少的，在機票超額後被趕下機，是最先的犧牲品，這只能證明美國是「貧富懸殊」的廉價歧視，而無關種族。

不經電腦抽查此一規定的「程序」，機長即使是 3K 黨的祕密黨員，也沒有膽量以肉眼憑膚色將一名黃皮膚的乘客趕下機。

為何要召來警察？一定是其中有人高聲喧嘩引起爭執。無緣無故，正常人一動不如一靜，絕不會叫來警察。當然召警之舉會釀成公關形象災難。但這位機長是航空工會的會員，他一定慣於在一個萬事依「程序」，百行循「準則」的官僚集團國家。聯航事件是「官僚生活」（Bureaucracy）侵入公民的思想意識的結果，多於是 19 世紀末看見華工拖一條辮子，白人就踢屁股的種族欺壓行為。

但無論如何，人不是機械，也不是一早由別人輸入決定意志行為的 Programme 程式。聯合航空公司事件，火速網絡全球化，成為行政管理「非人化」（ Dehumanization）的經典案例。大機構、大企業、大政府，然後是愈來愈渺小的人，愈來愈淡薄的人性。這種環境，如此程序，此等面孔，身為香港人，看見周圍特區政府的官員言論和行為，難道又會覺得陌生？

相關新聞

圖片來源：路透社

包大人：關公災難與人無尤

shutterstock_499974676

關於航班超賣，你該知道的這些事

BBC 一段政經訪問之中，意外誕生一位超級明星。

流行的法則

圖片來源：路透社

美國新「福利」：示威可放有薪假？

曾俊華在 Fringe Backer 及起眾籌。

Chester Ho：慎防眾籌陷阱

圖片來源：Aviation Wire

日本專屬？與愛狗一同上機去旅行

582695675b116

潘度琳：逃恥中的不婚女性

shutterstock_469114022

飛行模式下啟動的空中情緣

本月熱門

Cute cat and his owner

貓奴喜訊：你的地位要比貓糧高

shutterstock_366510518

草食日本：風俗業也捱不住？

官方認證：丹麥人最幸福，包括嬰兒。

丹麥嬰兒憑甚麼不愛哭？

bloody_mary

陶傑：她只做了九天女王


昨日要聞
  1. 假如美國沒有介入一戰
  2. 關於航班超賣，你該知道的這些事
  3. 祆教觀念如何影響西方？
  4. 蛋黃哥爆紅背後
  5. 搵嘢搵不到，到底點算好？
  6. 石器時代特別的補牙術
  7. 坦誠相見
  8. 阿嬋：東京近郊御岳山森林浴
  9. 鄭立：神奇時光機——時間會飛又會走會倒轉頭
  10. 江皓昕：「風雲 5D 音樂劇」——記一次打大佬的觀劇體驗
星級話題
網絡|企業管理|特朗普|曾俊華|瑞典|Netflix|敍利亞|兩性|潮流|反恐|日劇|子女|大腦|挪威|杜林普|台灣|全球化|人工智能|電影|大選|傳媒|澳洲|民主|毛澤東|運動|林鄭月娥|建築|設計|ISIS|科技|閱讀|親子|家長|伊斯蘭|總統|企業|共和黨|奧運|美劇|生活|插畫|樓市|英語|桌遊|衣著|工作|倫敦|機械人|音樂|失業|城市規劃|情緒|太空|科學|恐襲|性愛|創業|google|Facebook|香港|NASA|特首|哲學|單身|房屋|飲食|Brexit|年輕人|眼疾|社交媒體|藝術|污染|糧食|美國總統|心理學|文學|戰爭|希拉莉|北韓|梁振英|希特拉|難民|中東|愛情|貧富懸殊|社交|語言|時尚|醫療||品牌|納粹|公投|意大利|研究|生物學|商業|歷史|西班牙|廣告|旅遊|自由|大數據|逃稅|board game|政客|結婚|第二次世界大戰|企業家|脫歐|學習|小說|城市|女性|英超|恐怖分子|非洲|環保|全球暖化|基因|出版|丹麥|消費|投資|足球|智能手機|恐怖主義|時裝|美國大選|歐盟|攝影|氣候變化|特首選舉||食物|App|教育|移民|金融|奧巴馬|里約奧運|Startup|經濟|生態|記憶|動物|健康飲食|宗教|遊戲|AI