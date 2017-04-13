陶傑：聯合航空的災難公關課

聯合航空公司事件因為一名乘客拒絕接受 800 美元的賠償下機，釀成公關大災難，並引發全球網絡公義開審。

然而，黑澤明的舊作「羅生門」揭示了人性最重要的問題：不在現場，不具備所有的事實，面對一件爭議，勿隨便下結論。

正如杜林普會見習近平，不足 24 小時，效果和影響還沒有發揮，根本不足以評論到底是杜林普向中國屈了膝，還是習近平被這位商界強人耍了一通。一切要看待三個月甚至半年後世界上發生了甚麼事情，才會明白所謂「川習會」到底誰佔上風。

聯航事件也一樣，首先現在是 2017 年，我的直覺和經驗告訴我（當然我不一定對），聯合航空的機長不可能敢在機組人員的同謀協助之下，光天化日在 100 多名不同國籍的乘客面前，不經電腦選擇的「工作程序」，憑膚色就叫了四個有色人種，將他們踢出飛機。

要指摘聯航「種族歧視」，必須有足夠而全面的證據。首先被「抽中」的共四人，另外那兩人是甚麼種裔？如果這位美國越南華裔醫生被趕下飛機只是因為電腦程序決定，買廉航機票、付錢最少的，在機票超額後被趕下機，是最先的犧牲品，這只能證明美國是「貧富懸殊」的廉價歧視，而無關種族。

不經電腦抽查此一規定的「程序」，機長即使是 3K 黨的祕密黨員，也沒有膽量以肉眼憑膚色將一名黃皮膚的乘客趕下機。

為何要召來警察？一定是其中有人高聲喧嘩引起爭執。無緣無故，正常人一動不如一靜，絕不會叫來警察。當然召警之舉會釀成公關形象災難。但這位機長是航空工會的會員，他一定慣於在一個萬事依「程序」，百行循「準則」的官僚集團國家。聯航事件是「官僚生活」（Bureaucracy）侵入公民的思想意識的結果，多於是 19 世紀末看見華工拖一條辮子，白人就踢屁股的種族欺壓行為。

但無論如何，人不是機械，也不是一早由別人輸入決定意志行為的 Programme 程式。聯合航空公司事件，火速網絡全球化，成為行政管理「非人化」（ Dehumanization）的經典案例。大機構、大企業、大政府，然後是愈來愈渺小的人，愈來愈淡薄的人性。這種環境，如此程序，此等面孔，身為香港人，看見周圍特區政府的官員言論和行為，難道又會覺得陌生？